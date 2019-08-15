АрМИ-2019. Узбекская военная команда 1-й залезла на Эльбрус но 1-го места ей не дали(

14:43 17.08.2019

Узбекистан стал вторым на двух конкурсах АрМИ



Военные альпинисты Узбекистана заняли второе место по итогам общекомандного зачета на конкурсе "Эльбрусское кольцо" в рамках V Армейских международных игр (АрМи-2019), сообщила пресс-служба Министерства обороны.



Победителями конкурса, состоявшем из 14 заданий, стала команда России, на третьем месте - военнослужащие Казахстана.



В финальном задании команда Узбекистана первой взошла на Эльбрус. "Ей потребовалось 4 часа 25 минуты для восхождения на вершину из базового лагеря Приют 11 (высота 4130 м над уровнем моря)", - отметили в Минобороне.



Кроме того, войсковые разведчики Узбекистана стали вторыми на конкурсе "Отличники войсковой разведки", который прошел с 5 по 15 августа полигоне рядом с городом Джайсалмер в Индии.



В конкурсе состязались военнослужащие Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России и Судана.



Первое место завоевала разведывательная группа Индии, третье - команда России.