 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.08.2019
17:07  В США экс-укр-главу Порошенко обвинили в выводе из страны 8 млрд. Грозит 300 лет строгого режима...
16:43  Сотрудника УзбКабмина уволили за грубость к "терпиле"
14:47  Гиперзвук украли: справедливы ли обвинения Болтона в адрес России
14:43  АрМИ-2019. Узбекская военная команда 1-й залезла на Эльбрус но 1-го места ей не дали(
14:38  В Казахстане учителям повысят зарплаты в 2 раза
09:37  Страна победившего бабаизма. Киргизию напрасно называют "несостоявшимся государством"?
09:07  Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века, - А.Цыганок

09:02  В Белуджстане взорван в мечети (но остался жив) лидер афганского "Талибана" шейх Ахунзада. Погиб его брат
00:41  Дело Атамбаева. Из его же автомата. КырГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Пятница, 16.08.2019
21:36  Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"
21:22  Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви
21:12  КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства
20:42  Игра с огнем в Кашмире, - С.Кожемякин
19:43  В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим
19:41  Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире
19:38  США начинают новый передел мира с... Гренландии, - Т.Бордачев
19:35  Кетмень, тяп-тяп... В Узбекистане определен "порядок рытья колодцев для собственных нужд"
19:31  Маразм транзита. Неувядаемый Елбасы провел политбюро партии Nur Otan
19:29  Таджикистан. Крах оппозиции. Оппозиция не находит доводов
19:28  Foreign Policy: Эрдоган элегантно обвел США вокруг пальца?
19:22  На супругу бывшего кыр-президента Раису Атамбаеву тоже возбуждено уголовное дело
19:20  Богатенький Буратино... Какое имущество арестовали у экс-кыр-президента Атамбаева (список)
19:12  Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки... если не крысы, - А.Бурханов
19:09  Рос-патриотического экономиста С.Глазьева сватают в министры интеграции и макроэкономики ЕЭК
14:53  Скользкие слизни. Как и зачем мы привели к власти Путина, - В.Юмашев (мемуар)
14:45  О собаках, хокимах и прочем, - Б.Мусаев
14:12  Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС
06:38  Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
06:24  "Цветет" и стреляет: волнения в Гонконге принимают все более жесткие формы, - Юрий Тавровский
06:18  Чисто американское убийство. Как в США сорвали суд над организаторами секс-торговли детьми
06:05  Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову суд отпустил под домашний арест
06:03  Дело Эпштейна: главный подозреваемый - неуловимая сводница Гислейн Максвелл, - Le Temps
05:54  Скифы пришли с Алтая? (тайны истории)
01:55  Ядерная война с Америкой готова выскочить из Интернета
01:48  Туркменистан: Добро пожаловать в Авазу, или Посторонним вход воспрещен
01:47  Китайский автопром замахнулся на мировое лидерство
01:45  Узбекистан. На распутье: о протекционизме, свободной торговле и рыночном романтизме
00:56  Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС, - М.Шибутов
00:55  Израиль подозревают в скрытой помощи курдам, - И.Субботин
00:53  УкрРуина. Великая криминальная держава
00:52  Вашингтон готовится к нефтяной гегемонии, - "НГ"
00:51  Оппозиция Казахстана делает ставку на молодежь, - В.Панфилова
00:46  Генерал Каппель. Белый лебедь русской контрреволюции (история)
00:45  Школьную форму в Ашхабаде начали продавать в кредит
00:40  "Не решив вопрос с Украиной, Путин ничего не выиграл...", - Игорь Стрелков
00:20  В общественном транспорте Ташкента дорожает проезд
00:09  Раздрай в стане афган-оппозиции. Атмаровцы перегрызлись накануне выборов
Четверг, 15.08.2019
20:07  Экс - пресс-секретарь погранвойск Таджикистана Улугходжаев осужден на 15 лет за измену родине
19:56  АфганПрезидента Гани обвинили в освобождении банкира Ферози взамен на $30 млн в его избирательный фонд
19:17  Власти Гибралтара решили освободить захваченный иранский танкер
19:06  Пустые скважины: когда иссякнут нефтяные месторождения США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
АрМИ-2019. Узбекская военная команда 1-й залезла на Эльбрус но 1-го места ей не дали(
14:43 17.08.2019

Узбекистан стал вторым на двух конкурсах АрМИ

Военные альпинисты Узбекистана заняли второе место по итогам общекомандного зачета на конкурсе "Эльбрусское кольцо" в рамках V Армейских международных игр (АрМи-2019), сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Победителями конкурса, состоявшем из 14 заданий, стала команда России, на третьем месте - военнослужащие Казахстана.

В финальном задании команда Узбекистана первой взошла на Эльбрус. "Ей потребовалось 4 часа 25 минуты для восхождения на вершину из базового лагеря Приют 11 (высота 4130 м над уровнем моря)", - отметили в Минобороне.

Кроме того, войсковые разведчики Узбекистана стали вторыми на конкурсе "Отличники войсковой разведки", который прошел с 5 по 15 августа полигоне рядом с городом Джайсалмер в Индии.

В конкурсе состязались военнослужащие Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России и Судана.

Первое место завоевала разведывательная группа Индии, третье - команда России.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566042180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 августа 2019 года №87
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №92
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №93
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область
- Кадровые перестановки
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы преступности против несовершеннолетних и безопасности дорожного движения
- В Национальных парках страны будут развивать экотуризм
- Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией
- У экс-президента Киргизии прибавилось дел
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  