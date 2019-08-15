Сотрудника УзбКабмина уволили за грубость к "терпиле"

16:43 17.08.2019

Сотрудника УзбКабмина уволили за грубость к заявителю

Сотрудник Кабинета Министров уволен за грубое отношение к заявителю, представившемуся предпринимателем.



16 августа в группе "Халқ билан мулоқот / Диалог с народом" в Facebook распространилась видеозапись конфликта между сотрудником Кабинета Министров Узбекистана и мужчиной, представившимся предпринимателем.



На видео предприниматель подходит к сотруднику Кабмина и просит подтвердить недавно сказанное нецензурное оскорбление. Гражданин заявляет, что работник "получает зарплату в правительстве, чтобы решать его проблемы". Он также отмечает, что ждет встречи с сотрудником на протяжении уже 45 минут и не может дозвониться. Госслужащий в ответ называет его "терпилой" и просит уйти.



В отношении сотрудника, который допустил грубость в общении с гражданином, проведена служебная проверка. Он был признан не соответствующим занимаемой должности и освобожден от занимаемой должности, сообщается на правительственном портале.