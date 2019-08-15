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В США экс-укр-главу Порошенко обвинили в выводе из страны 8 млрд. Грозит 300 лет строгого режима...
17:07 17.08.2019

"В США дают по 300 лет тюрьмы": в чем обвинили Порошенко
Миллиардер обвинил Порошенко в краже у Украины $8 млрд

Сэм Кислин, бизнесмен из США, эмигрировавший с Украины в 1970 году, обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в выводе на зарубежные счета $8 млрд. Предприниматель утверждает, что путь денег можно проследить и в этом вопросе у него есть содействие со стороны ФБР.

Американский бизнесмен украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а с недавних пор и "враг Порошенко №1" Сэм Кислин вернулся на Украину. Он обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в выводе в офшоры денежных средств на сумму $8 млрд. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Страна.UA".

В прошлом году Кислину на пять лет запретили въезд на территорию Украины по распоряжению Службы безопасности Украины (СБУ). Официальная причина - "необходимость защиты экономических интересов", неофициальная - устная "просьба" бывшего президента Петра Порошенко, который испугался денежных разборок с влиятельным американцем.

Миллиардеру запретили въезд на Украину после того, как он рассказал о схеме закупки угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и внедрил в украинскую систему Петр Порошенко. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже $50 за тонну, а зарабатывать на нем по $100 за тонну.

"Я уже написал заявление в суд на СБУ. Порошенко испугался разоблачений, что я открою факты о его коррупции, поэтому и не пустил меня в Украину. Недавно Служба безопасности, у которой уже новый руководитель (Иван Баканов – "Газета.Ru") отменила запрет", - сообщил Кислин.

Отвечая на вопрос, зачем он приехал на Украину из США, Кислин сказал, что захотел встретиться с новым руководством страны и поговорить по делам, связанным с Порошенко.

"Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн", - сказал Кислин.

Бизнесмен считает, что Петр Порошенко давно продал весь свой украинский бизнес, номинально у него остались лишь конфетные фабрики.

"Коррупционерам такого уровня как Порошенко в США дают по 200-300 лет тюрьмы", - заявил Кислин.

Он сообщил также, что в США открыто несколько уголовных дел, одно из них как раз касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.

"Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко", - добавил бизнесмен.

Кислин в 2014 году через английского брокера купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн. На ее счетах, открытых в украинских банках, находились евробонды Украины – облигации номинальной стоимостью на $20 млн. Вместе с процентами по обслуживанию долга сумма накопилась около $23 млн. Но

своих денег Кислин не получил - эти средства были конфискованы по приговору суда города Краматорск в рамках расследования по делу предшественника Порошенко на посту президента Украины – Виктора Януковича.

"Никакого отношения к деньгам Януковича эти инвестиции не имеют. Кому не рассказываю, никто не верит в эту абсурдную историю. Причем тут Янукович, он что - на этих деньгах расписался?", - возмущался решением суда бизнесмен.

Кислину неофициально пообещали вернуть его деньги, но потребовали за содействие в решении вопроса $3 млн взятки. После этого Кислин записал скандальное видеообращение, в котором обвинил Порошенко в геноциде украинского народа.

Бизнесмен считает, что из $8 млрд, которые Порошенко украл, реально вернуть приблизительно $5 млрд. "И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик", - заявил Кислин.

Но деньги реально найти и вернуть, считает предприниматель. Для этого нужно привлечь ФБР, так как это ведомство может контролировать корсчета в валюте и проследить пути вывода денег и их конечное местонахождение. "И я этому тоже могу поспособствовать, о чем и шла речь на встрече с Иваном Бакановым", - уточнил Кислин.

Однако, заметил бизнесмен, при нынешнем генпрокуроре Юрии Луценко никакого прогресса по делам экс-президента страны не произойдет.

"Он (Луценко – "Газета.Ru") - свой человек в "семье". Порошенко и Луценко - коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег", - утверждает Кислин.

Сэм Кислин - американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Он эмигрировал в США в 1970-х и заработал на торговле бытовой техникой. Позже его компания стала специализироваться на металлургии. По словам Кислина, в расследовании дела против Порошенко у него есть поддержка ФБР и международных институтов по борьбе с коррупцией.

Против Порошенко и его окружения на Украине в настоящее время расследуют 11 уголовных дел. По всем ним бывший президент проходит в статусе свидетеля, сообщал Луценко.

Источник - Газета.Ru
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