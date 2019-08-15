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"Плохо закончится": как Трамп влияет на Китай через Гонконг
20:07 17.08.2019

Преподаватели поддержали студентов на демонстрации в Гонконге

Алексей Поплавский

Акции протеста в Гонконге не утихают уже пятый месяц. США опасаются, что Китай может применить силу против активистов. В свою очередь, Пекин призывает Вашингтон "не совать свой нос" в дела других стран.

Более тысячи учителей, преподавателей и научных сотрудников вышли на демонстрацию на улицы Гонконга в субботу, 17 августа, передает агентство Associated Press.

Несмотря на дождь рано утром сотрудники сферы образования начали шествие в центре города и направилось к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам. Цель их акции - выразить солидарность студентам, которые протестуют уже все лето. Демонстранты призывают власти и полицию Гонконга перестать применять такие методы, как слезоточивый газ, против участников акций.

Протестующие шли по городу без традиционных черных масок на лице и скандировали лозунги. Активисты накануне заявили о подготовке акций протеста в Гонконге 17 и 18 августа. Организаторы рассчитывают собрать до 300 тысяч человек.

Пятимесячное противостояние

Акции протеста захлестнули Гонконг в конце марта, главное причиной недовольства народа стал закон об экстрадиции, который активно продвигали местные власти. Законопроект подразумевал возможность выдачи жителей города, совершивших преступление, властям Китая. В настоящее время у Гонконга нет подобного соглашения с Пекином.

Жители Гонконга негативно восприняли действия местных властей, по мнению участников акций протеста, подобный законопроект является наступлением на автономию региона, которая существует по принципу "одна страна - две системы".

Массовые демонстрации, в результате которых пострадали сотни человек, постепенно заставили власти Гонконга приостановить рассмотрение законопроекта. Об этом в середине июня заявила глава местной администрации Кэрри Лам. Однако это решение не привело к остановке протестов.

В начале июля акции протеста в Гонконге достигли своего пика, тогда на улицы города вышло около 1 млн человек. Мирные демонстрации постепенно переросли в беспорядки, протестующие смогли прорваться в здание парламента после длительного штурма и ожесточенных столкновений с полицией. Однако активисты лишь устроили погром, а после покинули здание.

На фоне длительных протестов местные власти вновь подтвердили свое решение по закону об экстрадиции. Лам выступила с заявлением, что инициатива заблокирована, а сам проект "мертв". Но демонстранты вновь отказались прекращать свои выступления.

Жители Гонконга очень трепетно относятся к своей независимости и не желают ее терять. Демонстранты устраивают сидячие забастовки на железнодорожных вокзалах и станциях метро, блокируют работу общественного транспорта и дороги в городе. Протесты даже привели к частичной приостановке работы международного аэропорта Гонконга, который является восьмым по загруженности в мире.

Станет ли Гонконг новой Тяньаньмэнь

Власти Китая, вполне ожидаемо, негативно относятся к ситуации в Гонконге. Пекин с самого начала поддерживал резонансный законопроект, который стал причиной протестов. В КНР систематически отмечают "насильственный характер" демонстраций, и называют их беспорядками.

Пока Пекин не вмешивается в ситуацию в регионе, но это не может продолжаться долго. В политическом пространстве КНР настаивают, что центральные власти обязаны повлиять на происходящее в Гонконге. Одним из возможных вариантов является вмешательство военных Китая.

Информация о приближении войск КНР к границе с Гонконгом появилась в середине августа. По данным местных СМИ, Пекин раздумывает над использованием армии для завершения протестов. Власти Китая настаивают, что военные у границ Гонконга проводят крупномасштабные учения, которые никак не связаны с "уличными беспорядками".

В то же время опасную тенденцию отмечают в США. Вашингтон обеспокоен движением армии КНР у границ региона.

"Мы призываем Китай и все стороны в Гонконге искать решение, которое уважает свободу Гонконга и высокую степень автономии Гонконга. Мы осуждаем насилие и настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, но по-прежнему решительно поддерживаем свободу выражения мнений и свободу мирных собраний в Гонконге", - заявили в Госдепе.

Ведомство также призвало Китай придерживаться своих обязательств по Объединенной китайско-британской декларации: Гонконг имеет высокую степень автономии именно в рамках документа.

Наличие армии Китая у границ Гонконга также беспокоит президента США Дональда Трампа. По его словам, об этом свидетельствуют данные американской разведки.

"Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - отмечал Трамп.

Беспокойство относительно возможных военных действий Китая в отношении протестующих в Гонконге вполне понятны, учитывая события 1989 года в районе площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда власти разогнали демонстрацию студентов с помощью танков, в результате погибли от 200 до 1000 человек.

При этом в КНР не исключают силового сценария для завершения акций протеста. По словам посла Китая в Великобритании Лю Сяомина, у Пекина "достаточно сил, чтобы быстро подавить волнения".

"В случае эскалации ситуации, центральное правительство не будет сидеть сложа руки и наблюдать", - подчеркнул Сяомин.

Вмешательство США

Между тем Китай не устраивает пристальное внимание США к протестам в Гонконге. Дело в том, что Пекин неоднократно обвинял Вашингтон во вмешательстве в ситуацию в регионе. По мнению властей КНР, США следует "прекратить совать свой нос в дела Гонконга".

Конфликт двух стран обострился на фоне заявления комитета по международным делам палаты представителей США, 14 августа американские парламентарии призвали Пекин отказаться от подавления протестов в Гонконге. В ответ МИД Китая обвинил политиков в антикитайской преступной деятельности в регионе.

"Искажение действительности, слепое следование двойным стандартам американскими политиками уже близки к истерике. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и с умопомешательством вовлечены в антикитайские преступные дела в Гонконге", - заявили в ведомстве.

В Пекине также отметили, что решимость правительства Китая по защите своего государственного суверенитета "тверда как скала".

"Любые попытки сдержать развитие Китая, подорвать процветание Гонконга и принцип "одна страна - две системы" окажутся под сокрушительным ударом всего китайского народа", - подчеркнули в МИД КНР.

Повлиял на ситуацию и Трамп, который заявил о необходимости решения проблемы гуманным путем. По его мнению, Китай может завершить протесты "очень быстро".

"Я уверен, что [председатель КНР] Си Цзиньпин сможет решить эту проблему быстро, если поговорит с представителями оппозиции в Гонконге", - сказал Трамп.

В то же время эксперты считают, что выпады Пекина в адрес Вашингтона несущественны. По словам главы аналитического центра GlobalSecurity.Org Джона Пайка, таким образом Китай пытается дискредитировать протесты в Гонконге.

"США практически не имеют влияния на протесты, которым, похоже, суждено плохо закончиться в ближайшие несколько недель. Никто не выиграет от такого исхода, даже Трамп", - говорил Пайк "Газете.Ru".

Протесты на фоне торговой войны

При этом массовые демонстрации в Гонконге также влияют на экономику Китая. По словам официального представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ян Гуан, протесты и насильственные действия резко сказались на экономике региона. Гонконг является крупнейшим финансовым центром Азии и важнейшим торгово-транспортным узлом Южного Китая.

С другой стороны, экономическая ситуация в КНР ухудшается из-за торговой войны с США. Вашингтон длительное время пытается заключить торговое соглашение с Пекином. США ввели пошлины на ряд китайских товаров для достижения своей цели, что приносит многомиллиардные убытки Китаю.

На фоне ухудшения экономической ситуации в стране Пекин начал активно вести торговые переговоры с Вашингтоном, но пока соглашения достичь не удалось.

В то же время Трамп намекнул Китаю, что для заключения сделки необходимо урегулирование ситуации в Гонконге. Заявление президента США сопровождалось приостановкой введения новых пошлин против КНР.

"Это на самом деле помогает Китаю больше, чем нам. У них тысячи компаний уходят. Конечно, КНР хочет заключить сделку. Пусть они сначала по-человечески работают с Гонконгом!" - подчеркнул Трамп.

Источник - Газета.Ru
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