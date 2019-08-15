В Кабуле взорвали свадьбу - 63 погибших

|21:36 Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"
21:22 Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви
21:12 КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства
20:42 Игра с огнем в Кашмире, - С.Кожемякин
19:43 В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим
19:41 Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире
19:38 США начинают новый передел мира с... Гренландии, - Т.Бордачев
19:35 Кетмень, тяп-тяп... В Узбекистане определен "порядок рытья колодцев для собственных нужд"
19:31 Маразм транзита. Неувядаемый Елбасы провел политбюро партии Nur Otan
19:29 Таджикистан. Крах оппозиции. Оппозиция не находит доводов
19:28 Foreign Policy: Эрдоган элегантно обвел США вокруг пальца?
19:22 На супругу бывшего кыр-президента Раису Атамбаеву тоже возбуждено уголовное дело
19:20 Богатенький Буратино... Какое имущество арестовали у экс-кыр-президента Атамбаева (список)
19:12 Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки... если не крысы, - А.Бурханов
19:09 Рос-патриотического экономиста С.Глазьева сватают в министры интеграции и макроэкономики ЕЭК
14:53 Скользкие слизни. Как и зачем мы привели к власти Путина, - В.Юмашев (мемуар)
14:45 О собаках, хокимах и прочем, - Б.Мусаев
14:12 Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС
06:38 Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
06:24 "Цветет" и стреляет: волнения в Гонконге принимают все более жесткие формы, - Юрий Тавровский
06:18 Чисто американское убийство. Как в США сорвали суд над организаторами секс-торговли детьми
06:05 Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову суд отпустил под домашний арест
06:03 Дело Эпштейна: главный подозреваемый - неуловимая сводница Гислейн Максвелл, - Le Temps
05:54 Скифы пришли с Алтая? (тайны истории)
01:55 Ядерная война с Америкой готова выскочить из Интернета
01:48 Туркменистан: Добро пожаловать в Авазу, или Посторонним вход воспрещен
01:47 Китайский автопром замахнулся на мировое лидерство
01:45 Узбекистан. На распутье: о протекционизме, свободной торговле и рыночном романтизме
00:56 Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС, - М.Шибутов
00:55 Израиль подозревают в скрытой помощи курдам, - И.Субботин
00:53 УкрРуина. Великая криминальная держава
00:52 Вашингтон готовится к нефтяной гегемонии, - "НГ"
00:51 Оппозиция Казахстана делает ставку на молодежь, - В.Панфилова
00:46 Генерал Каппель. Белый лебедь русской контрреволюции (история)
00:45 Школьную форму в Ашхабаде начали продавать в кредит
00:40 "Не решив вопрос с Украиной, Путин ничего не выиграл...", - Игорь Стрелков
00:20 В общественном транспорте Ташкента дорожает проезд
00:09 Раздрай в стане афган-оппозиции. Атмаровцы перегрызлись накануне выборов
|В Кабуле взорвали свадьбу - 63 погибших
08:46 18.08.2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63
Число погибших в результате взрыва во время празднования свадьбы в столице Афганистана возросло до 63.
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Афганистана.
Уточняется, что число пострадавших также увеличилось. По последним данным, в результате происшествия ранения получили более 180 человек.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.