В Кабуле взорвали свадьбу - 63 погибших

08:46 18.08.2019

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63



Число погибших в результате взрыва во время празднования свадьбы в столице Афганистана возросло до 63.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Афганистана.

Уточняется, что число пострадавших также увеличилось. По последним данным, в результате происшествия ранения получили более 180 человек.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.