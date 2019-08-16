Почему в Киргизии не получился транзит в стиле Путина–Назарбаева, - Т.Умаров

10:37 18.08.2019 Среднеазиатская стабильностьЕвразия переходного периода



Атамбаев был уверен в благоприятном исходе. В его активе были крупнейшая партия в стране, популярные СМИ, сторонники. Но его преемник Жээнбеков не стал принимать вызов публично, а вместо этого сосредоточился на тихих, но эффективных аппаратных мерах

Транзит власти, который четвертый президент Киргизии Алмазбек Атамбаев начал в 2016 году, затянулся на три года и закончился плачевно для его инициатора. Вроде бы Атамбаев делал все по инструкции: заранее поменял под себя конституцию, сохранил влияние на общественное мнение через СМИ, расставил своих людей на главные посты в стране, включая премьерский. Но схема дала сбой. После пары дней перестрелок Атамбаев сейчас находится под арестом, демонстрируя, что процесс передачи власти на постсоветском пространстве по-прежнему остается очень рискованным и непредсказуемым делом.



Неполадки в тандеме



В 2017 году Алмазбек Атамбаев учел опыт своих свергнутых предшественников и, несмотря на явные амбиции стать отцом народа, не пытался задержаться в роли президента больше одного срока, положенного конституцией. В то же время полностью уходить из киргизской политики он тоже не собирался. Инициированные им изменения в конституцию увеличили полномочия премьер-министра, уменьшив при этом президентские, а свои люди на главных должностях должны были стать проводниками интересов Атамбаева после его ухода с президентского поста. Оставалось найти надежного преемника, чтобы воплотить в реальность план "сильный глава – слабый президент".



Ставка была сделана на Сооронбая Жээнбекова – давнего друга и коллегу Атамбаева по правящей Социал-демократической партии. Южанин из уважаемой семьи, бывший учитель, Жээнбеков начал работать с Атамбаевым еще в 1990-х годах, когда они входили в одну фракцию в верхней палате киргизского парламента. Придя к власти в 2011 году, Атамбаев назначил Жээнбекова министром сельского хозяйства.



Тихий и без амбиций, Жээнбеков казался идеальным кандидатом в преемники. Во время президентской кампании 2017 года Атамбаев не скупился на поддержку своего избранника, и за полгода предвыборной гонки рейтинг Жээнбекова вырос десятикратно – с 4 до 40%. Выборы прошли удачно, админресурс и поддержка Атамбаева позволили Жээнбекову избежать второго тура и получить большинство голосов (54,22%).



Сначала все шло по плану: первым указом Жээнбеков присвоил Атамбаеву звание Героя Киргизской Республики. Но уже через несколько месяцев новый президент стал уставать от наставнического тона своего предшественника. Атамбаев, хоть и не занял никаких официальных постов, не исчез из публичной жизни и постоянно бросался в адрес нового президента фразами типа "не позорь меня", "работай открыто и честно".



Одним из главных источников противоречий между бывшим и нынешним президентами стала ситуация с коррупцией. Если Атамбаев рассказывал об успешной борьбе с коррупцией в Киргизии и появлении в обществе веры в силу закона и справедливость, то Жээнбеков утверждал обратное и обещал начать антикоррупционную кампанию с чистки в силовых структурах.

28 марта 2018 года состоялся четырехчасовой разговор Жээнбекова с Атамбаевым за закрытыми дверями. О чем они говорили - неизвестно, но это была их последняя публичная встреча. После этого Атамбаев игнорировал все приглашения президента принять участие в различных мероприятиях.



Через три дня состоялся закрытый съезд правящей Социал-демократической партии Киргизии – крупнейшей и самой раскрученной партии страны, которую основал сам Атамбаев. На съезд пригласили всех, кроме брата действующего президента Асылбека Жээнбекова, а также Искендера Матраимова, семья которого тесно связана с семьей нынешнего президента. На этом съезде Атамбаев занял должность председателя партии и начал готовиться к парламентским выборам 2020 года с явным намерением стать премьер-министром, чьи полномочия он сам расширил еще в конце своего президентства.

В попытках использовать правящую партию против своего преемника Атамбаев дошел до абсурда – объявил, что социал-демократы теперь становятся оппозицией. Получилось, что, с одной стороны, Социал-демократическая партия занимает большинство мест в парламенте, в нее входит вся политическая элита, с другой – ее лидер объявил ее оппозиционной.



Дальше Атамбаев развязал информационную войну, в том числе через принадлежащий ему популярный телеканал "Апрель". Бывший президент обвинял Жээнбекова в махинациях и покупке голосов во время президентской кампании (хотя Атамбаев лично его поддерживал), в связях с олигархом Раимбеком Матраимовым (aka Раим-миллион). Провластные СМИ в ответ вменяли Атамбаеву подстрекательство и подготовку госпереворота, хотя сам президент Жээнбеков публично отмалчивался о конфликте со своим предшественником и игнорировал выпады в свою сторону. Вместо этого он сосредоточился на тихих, но эффективных аппаратных мерах.



Ответный ход



Поругавшись с Атамбаевым, Жээнбеков довольно быстро смог обновить состав правительства, администрации президента, силовых структур и Совета безопасности, избавившись от людей бывшего президента. В этом ему сильно помог скандал с Бишкекской теплоэлектростанцией.

В 2013 году, еще при президенте Атамбаеве, на ее модернизацию китайский Экспортно-импортный банк выделил $386 млн в кредит под условие, что проект будет реализовываться китайской компанией TBEA. Однако, несмотря на модернизацию, в январе 2018 года на станции случилась авария, и значительная часть Бишкека осталась без отопления. Люди заинтересовались документацией, власти не смогли скрыть явные растраты (например, обычные плоскогубцы закупались по цене $600).

В результате расследования первым был отстранен премьер-министр Сапар Исаков (Атамбаев называл его своей правой рукой). Ему и всему правительству был объявлен вотум недоверия. Одной отставкой Исаков не отделался, позже его обвинили в лоббировании интересов китайской компании TBEA. Всего по делу ТЭЦ обвинения были предъявлены 30 чиновникам. В СИЗО находится бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, в 2013 году он был советником Атамбаева. Другой член команды экс-президента Албек Ибраимов, который, по словам оппозиционера Омурбека Текебаева, стал мэром столицы после того, как подарил Атамбаеву 27,5 га земли, также находится под следствием.



В Киргизии, где коррупцией пронизаны практически все сферы деятельности, при желании можно найти компромат на каждого госслужащего. Бывшего завотделом судебной реформы Манаса Арабаева, который был близко связан с советником Атамбаева Илмияновым, обвинили в превышении полномочий и рейдерском захвате имущества иностранных инвесторов. Но после того, как он дал показания против супруги Атамбаева, отпустили под домашний арест. По той же статье о превышении полномочий было заведено дело на бывшего начальника 9-й службы Госкомитета по нацбезопасности Дамира Мусакеева (личного охранника Атамбаева).



Параллельно Жээнбеков занимался и главным политическим активом своего оппонента. Ему нельзя было допустить, чтобы Атамбаев, контролируя популярные СМИ и крупнейшую партию, получил большинство в парламенте по итогам выборов 2020 года. Поэтому в пику Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) сторонники действующего главы государства основали движение "СДПК без Атамбаева", которое поддержал даже соратник и друг Атамбаева Иса Омуркулов.

Жээнбеков предлагал Атамбаеву мирный выход из противостояния. В апреле этого года киргизский парламент внес изменения в закон "О гарантиях деятельности Президента Киргизской Республики". Закон запретил экс-президентам занимать государственные должности и участвовать в работе политических партий под угрозой лишения гарантий неприкосновенности и гособеспечения. Эти поправки вносились исключительно для Атамбаева – единственный другой экс-президент не в изгнании Роза Отунбаева занята своим неправительственным фондом и не собирается в политику.

Под таким давлением Атамбаев формально ушел из партии, но все равно пытался управлять ей через своих ставленников. Поэтому новым главой социал-демократов назначили Сагынбека Абдрахманова, который до этого был главой пропрезидентского движения "СДПК без Атамбаева". Жалобы Атамбаева в Генпрокуратуру не помогли.



Финальный раунд



Тем не менее Атамбаев продолжил заниматься политикой, собирая митинги против действующей власти. Выступая перед сторонниками, он не раз утверждал, что не признает легитимность президента Жээнбекова, а также нелестно отзывался о парламенте.

Парламент в ответ лишил экс-президента неприкосновенности. Бывший глава Киргизии оказался обвиняемым сразу по нескольким делам, в том числе в расследовании незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева.



После этого депутаты ушли на летние каникулы, а Атамбаев собрал на территории собственной резиденции в поселке Кой-Таш "Народный штаб", куда съехались его родные, сторонники и жители поселка. Трижды Атамбаеву направляли повестки на допрос к следователю в качестве свидетеля, которые он игнорировал.



Вечером 7 августа киргизские власти начали операцию по задержанию Атамбаева, которая продлилась двое суток. Отряд специального назначения "Альфа" штурмовал резиденцию, а бывший президент, как и обещал, отстреливался. Уже после штурма и задержания глава Госкомитета по нацбезопасности Орозбек Опумбаев утверждал, что действия Атамбаева расцениваются властью как попытка госпереворота.



Действия силовиков вызвали немало вопросов. По Закону о гарантиях экс-президентам до вынесения обвинительного приговора судом Атамбаев пользовался защитой 9-й службы Госкомитета по нацбезопасности. Получается, телохранители Атамбаева, защищавшие резиденцию, тоже были сотрудниками спецслужб и находились при исполнении. Несогласованность действий разных силовых структур привела к хаосу и кровопролитию.

Теперь Атамбаева будут судить не только по предыдущим делам о коррупции и пособничестве криминальному авторитету, но и по особо тяжким статьям: применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийство, захват заложников. Список инкриминируемых ему преступлений продолжает увеличиваться.



Благодаря тому что Жээнбеков изначально не числился в списке руководящих операцией, действующему президенту удалось избежать репутационных издержек. Сложно в это поверить, но по легенде, озвученной Опумбаевым, президент даже не знал о времени проведения операции, лишь дал указание не применять оружие. Логика властей ясна – нельзя рисковать рейтингом президента в такой момент – скоро выборы в парламент. Для отвода глаз Жээнбеков за два дня до операции улетел отдыхать в Иссык-Куль, хотя отпуск пришлось прервать.



Выхода нет



Вся история противостояния Жээнбекова с Атамбаевым выглядит так, словно последнему настойчиво намекали на необходимость покинуть страну по-хорошему. Однако, в отличие от своих предшественников Акаева и Бакиева, Атамбаеву было некуда бежать. Сложно представить, чтобы Россия предоставила ему политическое убежище, это четко объяснил Путин, говоря о важности объединения вокруг Жээнбекова. Китай в принципе не вмешивается во внутренние дела других стран. Соседи по Центральной Азии и СНГ не стали бы портить отношения с действующей властью Киргизии ради бывшего президента. Нынешняя ситуация совсем не похожа на предыдущие: в Киргизии не было революций, все происходит в рамках закона.

К тому же Атамбаев сам не хотел бежать и был уверен в благоприятном исходе. В его активе были крупнейшая партия в стране, популярные СМИ, сторонники.



Уверенности ему, возможно, добавила встреча с Путиным незадолго до штурма особняка. Для Атамбаева важны были не слова российского президента (мол, не будет же Путин его открыто поддерживать), а сам жест – лично для него был отправлен спецборт авиакомпании "РусДжет", который по причинам безопасности вылетел с российской военной базы в Канте, а Путин в своем плотном графике нашел время для личной встречи.



Однако за время правления Атамбаев успел нажить в Киргизии слишком много недоброжелателей. Среди тех, кто за эти годы пострадал от политически ангажированных дел, есть и бывшие соратники Атамбаева (его охранник Мамбеталиев, экс-мэр Бишкека Тюлеев), и политические противники (бывший мэр Оша Мырзакматов, экс-спикер парламента Кельдибеков, оппозиционер Текебаев). Атамбаев конфликтовал с экс-президентом Отунбаевой и другими влиятельными фигурами, выступавшими против конституционной реформы в 2016 году. Также экс-президент открыто давил на СМИ (дело "Вечернего Бишкека", иски против "Занозы" и "Азаттыка").

Алмазбек Атамбаев стал первым избранным киргизским президентом, которому удалось передать власть без революции, но в итоге все равно не смог избежать кровопролития. Теперь четвертый президент Киргизии, скорее всего, надолго исчезнет из киргизской политической жизни. Его уход открывает новые возможности для других политических сил. С одной стороны, президент Сооронбай Жээнбеков сможет продолжить консолидацию власти, с другой – оппозиция будет готовиться к парламентским выборам 2020 года в менее напряженной обстановке.

В Киргизию уже вернулся оппозиционный политик Омурбек Бабанов, который на президентских выборах 2017 года несильно проиграл Жээнбекову, получив 34% голосов без админресурса. Без давления Атамбаева Бабанов может добиться еще более впечатляющих результатов. А значит, Киргизии по-прежнему не грозит превратиться в традиционную центральноазиатскую автократию, а ее политическая жизнь останется бурной и конкурентной.



Темур Умаров

16.08.2019 Источник - carnegie.ru

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