 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 18.08.2019
14:48  Обаяние туранской расы. Димаш Кудайберген и развенчание мифа о монголоидности и первобытности ("тенгрианстве") казахского народа
12:33  Известный в Тадже заклинатель джиннов "Мулла Рахматулло" (он же - Девона/Безумный) уличен в секс-домогательствах (к бесовкам?)
12:06  Рахмон учредил в Тадже "Праздник винограда" и "Праздник яблока"
11:38  В Узбекистане решили еще раз повысить брачный возраст для девушек - с 18-ти
11:35  По Киргизии WhatsApp-ом рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
10:37  Почему в Киргизии не получился транзит в стиле Путина–Назарбаева, - Т.Умаров
10:33  CNN: массовый расстрел в Эль-Пасо и другие недавние массовые убийства в США - это современный "суд Линча"

09:41  Свобода, бл... Секс-туризм в Алматы, - "Э-К"
08:46  В Кабуле взорвали свадьбу - 63 погибших
Суббота, 17.08.2019
20:07  "Плохо закончится": как Трамп влияет на Китай через Гонконг
20:02  Турция – Катар – Россия – Иран: сложится ли пасьянс? - С.Тарасов
17:07  В США экс-укр-главу Порошенко обвинили в выводе из страны 8 млрд. Грозит 300 лет строгого режима...
16:43  Сотрудника УзбКабмина уволили за грубость к "терпиле"
14:47  Гиперзвук украли: справедливы ли обвинения Болтона в адрес России
14:43  АрМИ-2019. Узбекская военная команда 1-й залезла на Эльбрус но 1-го места ей не дали(
14:38  В Казахстане учителям повысят зарплаты в 2 раза
09:37  Страна победившего бабаизма. Киргизию напрасно называют "несостоявшимся государством"?
09:07  Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века, - А.Цыганок
09:02  В Белуджстане взорван в мечети (но остался жив) лидер афганского "Талибана" шейх Ахунзада. Погиб его брат
00:41  Дело Атамбаева. Из его же автомата. КырГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Пятница, 16.08.2019
21:36  Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"
21:22  Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви
21:12  КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства
20:42  Игра с огнем в Кашмире, - С.Кожемякин
19:43  В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим
19:41  Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире
19:38  США начинают новый передел мира с... Гренландии, - Т.Бордачев
19:35  Кетмень, тяп-тяп... В Узбекистане определен "порядок рытья колодцев для собственных нужд"
19:31  Маразм транзита. Неувядаемый Елбасы провел политбюро партии Nur Otan
19:29  Таджикистан. Крах оппозиции. Оппозиция не находит доводов
19:28  Foreign Policy: Эрдоган элегантно обвел США вокруг пальца?
19:22  На супругу бывшего кыр-президента Раису Атамбаеву тоже возбуждено уголовное дело
19:20  Богатенький Буратино... Какое имущество арестовали у экс-кыр-президента Атамбаева (список)
19:12  Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки... если не крысы, - А.Бурханов
19:09  Рос-патриотического экономиста С.Глазьева сватают в министры интеграции и макроэкономики ЕЭК
14:53  Скользкие слизни. Как и зачем мы привели к власти Путина, - В.Юмашев (мемуар)
14:45  О собаках, хокимах и прочем, - Б.Мусаев
14:12  Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС
06:38  Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
06:24  "Цветет" и стреляет: волнения в Гонконге принимают все более жесткие формы, - Юрий Тавровский
06:18  Чисто американское убийство. Как в США сорвали суд над организаторами секс-торговли детьми
06:05  Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову суд отпустил под домашний арест
06:03  Дело Эпштейна: главный подозреваемый - неуловимая сводница Гислейн Максвелл, - Le Temps
05:54  Скифы пришли с Алтая? (тайны истории)
01:55  Ядерная война с Америкой готова выскочить из Интернета
01:48  Туркменистан: Добро пожаловать в Авазу, или Посторонним вход воспрещен
01:47  Китайский автопром замахнулся на мировое лидерство
01:45  Узбекистан. На распутье: о протекционизме, свободной торговле и рыночном романтизме
00:56  Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС, - М.Шибутов
00:55  Израиль подозревают в скрытой помощи курдам, - И.Субботин
00:53  УкрРуина. Великая криминальная держава
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
По Киргизии WhatsApp-ом рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
11:35 18.08.2019

17 августа 2019, Бишкек - 24.kg

Через мессенджер WhatsApp распространяется аудиосообщение о якобы готовящихся волнениях "похлеще, чем первая и вторая революции".
"Это говорит мама Давида Юля. Сейчас только что была клиентка, которая находится на большой позиции в МВД нашей республики. Она просила предупредить родных, что с 25 августа по 13 сентября в республике будут волнения. Попросила, чтобы по возможности закупились продуктами, что-то серьезное будет, похлеще, чем первая и вторая революции. Не знаем точно какого числа, но примерно с 25-го по 13-е", - сообщает женский голос.

В МВД сообщили, что личность распространителей подобной дезинформации устанавливается.
В МВД расценивают подобные сообщения как попытку искусственно обострить ситуацию с помощью дезинформации, для нагнетания напряженности, распространения паники в обществе.
"В настоящее время общественно-политическая ситуация в нашей стране стабильная, нет никаких причин для тревог и беспокойства. Правоохранительные органы ведут постоянную работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство внутренних дел предупреждает, что за заведомо ложную информацию следует уголовная ответственность в соответствии с законодательством КР. И призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в интернете, мессенджере WhatsApp и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566117300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 августа 2019 года №87
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №92
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №93
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область
- Кадровые перестановки
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы преступности против несовершеннолетних и безопасности дорожного движения
- В Национальных парках страны будут развивать экотуризм
- Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией
- У экс-президента Киргизии прибавилось дел
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  