 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Воскресенье, 18.08.2019
14:48  Обаяние туранской расы. Димаш Кудайберген и развенчание мифа о монголоидности и первобытности ("тенгрианстве") казахского народа
12:33  Известный в Тадже заклинатель джиннов "Мулла Рахматулло" (он же - Девона/Безумный) уличен в секс-домогательствах (к бесовкам?)
12:06  Рахмон учредил в Тадже "Праздник винограда" и "Праздник яблока"
11:38  В Узбекистане решили еще раз повысить брачный возраст для девушек - с 18-ти
11:35  По Киргизии WhatsApp-ом рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
10:37  Почему в Киргизии не получился транзит в стиле Путина–Назарбаева, - Т.Умаров
10:33  CNN: массовый расстрел в Эль-Пасо и другие недавние массовые убийства в США - это современный "суд Линча"

09:41  Свобода, бл... Секс-туризм в Алматы, - "Э-К"
08:46  В Кабуле взорвали свадьбу - 63 погибших
Суббота, 17.08.2019
20:07  "Плохо закончится": как Трамп влияет на Китай через Гонконг
20:02  Турция – Катар – Россия – Иран: сложится ли пасьянс? - С.Тарасов
17:07  В США экс-укр-главу Порошенко обвинили в выводе из страны 8 млрд. Грозит 300 лет строгого режима...
16:43  Сотрудника УзбКабмина уволили за грубость к "терпиле"
14:47  Гиперзвук украли: справедливы ли обвинения Болтона в адрес России
14:43  АрМИ-2019. Узбекская военная команда 1-й залезла на Эльбрус но 1-го места ей не дали(
14:38  В Казахстане учителям повысят зарплаты в 2 раза
09:37  Страна победившего бабаизма. Киргизию напрасно называют "несостоявшимся государством"?
09:07  Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века, - А.Цыганок
09:02  В Белуджстане взорван в мечети (но остался жив) лидер афганского "Талибана" шейх Ахунзада. Погиб его брат
00:41  Дело Атамбаева. Из его же автомата. КырГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Пятница, 16.08.2019
21:36  Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"
21:22  Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви
21:12  КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства
20:42  Игра с огнем в Кашмире, - С.Кожемякин
19:43  В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим
19:41  Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире
19:38  США начинают новый передел мира с... Гренландии, - Т.Бордачев
19:35  Кетмень, тяп-тяп... В Узбекистане определен "порядок рытья колодцев для собственных нужд"
19:31  Маразм транзита. Неувядаемый Елбасы провел политбюро партии Nur Otan
19:29  Таджикистан. Крах оппозиции. Оппозиция не находит доводов
19:28  Foreign Policy: Эрдоган элегантно обвел США вокруг пальца?
19:22  На супругу бывшего кыр-президента Раису Атамбаеву тоже возбуждено уголовное дело
19:20  Богатенький Буратино... Какое имущество арестовали у экс-кыр-президента Атамбаева (список)
19:12  Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки... если не крысы, - А.Бурханов
19:09  Рос-патриотического экономиста С.Глазьева сватают в министры интеграции и макроэкономики ЕЭК
14:53  Скользкие слизни. Как и зачем мы привели к власти Путина, - В.Юмашев (мемуар)
14:45  О собаках, хокимах и прочем, - Б.Мусаев
14:12  Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС
06:38  Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
06:24  "Цветет" и стреляет: волнения в Гонконге принимают все более жесткие формы, - Юрий Тавровский
06:18  Чисто американское убийство. Как в США сорвали суд над организаторами секс-торговли детьми
06:05  Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову суд отпустил под домашний арест
06:03  Дело Эпштейна: главный подозреваемый - неуловимая сводница Гислейн Максвелл, - Le Temps
05:54  Скифы пришли с Алтая? (тайны истории)
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В Узбекистане решили еще раз повысить брачный возраст для девушек - с 18-ти
11:38 18.08.2019

Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрели закон об изменении брачного возраста для девушек, сообщили местные СМИ.
Ожидается принятие данного закона после вторичного рассмотрения депутатами. По новым правилам, девушкам будет разрешено выйти замуж только с 18 лет.
В настоящее время в Узбекистане брачный возраст для девушек составляет - 17 лет, а для мужчин - 18 лет. В прошлом году в Узбекистане 5123 девушек заключили брачные отношения с 17 лет.

Источник - CA-NEWS
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