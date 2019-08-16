В Узбекистане решили еще раз повысить брачный возраст для девушек - с 18-ти

11:38 18.08.2019

Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрели закон об изменении брачного возраста для девушек, сообщили местные СМИ.

Ожидается принятие данного закона после вторичного рассмотрения депутатами. По новым правилам, девушкам будет разрешено выйти замуж только с 18 лет.

В настоящее время в Узбекистане брачный возраст для девушек составляет - 17 лет, а для мужчин - 18 лет. В прошлом году в Узбекистане 5123 девушек заключили брачные отношения с 17 лет.