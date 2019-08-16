Рахмон учредил в Тадже "Праздник винограда" и "Праздник яблока"

12:06 18.08.2019

Подписано Распоряжение Президента Республики Таджикистан об объявлении Праздника винограда и Праздника яблока



17 августа Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон подписал распоряжение об объявлении Праздника винограда и Праздника яблока.

В соответствии с ним ежегодно в третью субботу августа будет проводиться Праздник винограда и в третью субботу сентября - Праздник яблока.

Министерствам, ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов обеспечить проведение мероприятий, связанных с указанными праздниками, в установленные сроки.