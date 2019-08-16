Известный в Тадже заклинатель джиннов "Мулла Рахматулло" (он же - Девона/Безумный) уличен в секс-домогательствах (к бесовкам?)

12:33 18.08.2019

Таджикских заклинателей демонов обвинили в сексуальных домогательствах

Таджикистан, общество 10:34, 17 августа 2019 Просмотров: 2261



CA-NEWS (TJ) - На севере Таджикистана задержали двух "народных целителей" по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении клиенток. Об этом сообщает издание "Ахбор".



Мужчины занимались популярным среди населения Таджикистана "изгнанием джиннов" (бесов).

В отношении 35-летнего Палдорака Мирзоюсуфа Нодирова возбуждено уголовное дело. Он был задержан в голом виде во время сеанса с одной из клиенток, которой обещал изгнать джиннов из ее тела. Сообщается, что к нему обращались за амулетами счастья и успеха, а также для снятия или наведения порчи и привораживания.

Мулла Рахматулло по кличке Девона (Безумный) с помощью скрытой камеры был уличен в домогательствах. Клиентка целителя согласилась сотрудничать со следствием и запечатлела один из сеансов. На кадрах видно, как мужчина поднимает подол ее платья и притрагивается к телу. Он заплатил клиентке компенсацию в размере трех тысяч долларов и не будет подвергнут уголовному преследованию.



В Таджикистане занятия колдовством приписывают местным муллам. Некоторые из них уже попадали в криминальную хронику. Так, осенью 2013 года стало известно о задержании муллы Абдулвохида Кодирова, подозреваемого в убийстве человека в ходе ритуала по изгнанию джиннов. Незадолго до этого был осужден Асадулло Иброхимов, известный как "мулла-колдун": его признали виновным в домогательствах к женщине, которую он якобы исцелял. Сообщалось также, что на юго-западе страны был задержан Абдуджаббор Абдурахмонов, зарабатывавший на жизнь заговорами и колдовством. По данным милиции, он с помощью гипноза заставил нескольких молодых людей ограбить местного предпринимателя.