Президент Узбекистана назвал уровень чиновников "главной угрозой" для страны

15:05 18.08.2019

В Ташкенте 14 августа состоялось расширенное совещание, которое провел президент Шавкат Мирзиеев. В ходе встречи глава государства отметил, что "самая большая угроза для Узбекистана является уровень кадров и их знания".



"Для чего мы издаем все эти постановления? Мы до сих пор в поисках. Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33 млн человек, удовлетворить их потребности и реализовать наши большие планы?", - сказал президент.



"Меня мучает один вопрос: какая самая большая угроза для нас? Самая большая угроза - в уровне кадров, их знаниях, образованности, преданности. К сожалению, это самый сложный вопрос. Сегодняшние методы нашей работы абсолютно не соответствуют нашему уровню. Если вы не изменитесь, ситуация не изменится", - отметил Мирзиеев.



В ходе мероприятия Мирзиеев поручил руководителям комплексов Кабинета Министров, министерствам пересмотреть методы своей работы, почаще посещать регионы и отдаленные села.





