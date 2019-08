Выборы президента США - 2020: в бой идут одни старики

15:09 18.08.2019 Трамп и Байден: как политика США превращается в геронтократию



Александр Братерский



Американские обозреватели и эксперты отмечают, что молодых и сильных политиков сейчас мало, а страна уже "превратились в геронтократию". Основная борьба за президентский пост на выборах 2020 года разворачивается между 73-летним Трампом и 76-летним Байденом, и политическая элита продолжает стареть.



Президент США Дональд Трамп заканчивает свой 10-дневный отпуск. Свободное время американский лидер обычно проводит, занимаясь любимым видом спорта - игрой в гольф. Для него это не только возможность развлечься, но и продемонстрировать хорошую физическую форму. Показать хорошее здоровье - и правда не лишнее для самого возрастного президента США после Рональда Рейгана. Трампу ведь уже 73.



Рейгану было 73 года в начале второго срока президентства. Трампу же, в случае избрания на второй срок в 2020-м, будет уже 74. А если он пробудет на посту до конца срока, то закончит его в возрасте 78 лет.



Американские обозреватели и эксперты отмечают, что в Штатах сейчас очень мало молодых и сильных политиков, а страна "превратились в геронтократию".



На грядущих выборах главы США противостоит Трампу еще более опытный кандидат - самый популярный оппонент президента - демократ Джо Байден на три года старше нынешнего главы Белого дома.



Возраст Байдена волнует избирателей даже больше, чем его манера попадать в неловкие ситуации своими нелепыми высказываниями. Как отмечает американский политический портал FiveThirtyEight, часть демократов считает, что нелепости Байдена связаны именно с его старением.



Молодость кандидата - это серьезный вопрос. Согласно февральскому опросу NBC News и издания The Wall Street Journal, 62% американцев не настроены голосовать за кандидата старше 75 лет. Такого мнения придерживаются участники и многих других опросов - как демократы, так и республиканцы.



Однако американист Михаил Таратута считает, что проблему возраста политиков надо рассматривать отдельно в каждом случае.



"В Америке всегда был культ молодости. Но, если Байдена буквально заклевали из-за его возраста, о возрасте Трампа никто не говорит, потому что в одном есть энергетика, в другом - нет. Наверное поэтому Трамп и называет Байдена "спящий Джо", - отметил эксперт в беседе с "Газетой.Ru".



Энергетики хоть отбавляй в другом кандидате - сенаторе-демократе левых взглядов Берни Сандерсе. Он старше обоих конкурентов: ему 77 лет и он собирается участвовать в президентской гонке.



Он уже пытался занять этот пост. Во время президентской кампании 2016 года Сандерс подавал пример многим молодым политикам, участвуя в многочасовых дебатах, что сделало его кумиром молодежи. "Все мои студенты были без ума от Сандерса. "Feel the Bern" ("Почувствуй Берни") - этот слоган сегодня чрезвычайно популярен", - рассказывал "Газете.Ru" профессор политологии Американского университета в Вашингтоне Джеймс Фарбер.



Правда среди сторонников Сандерса есть те, кто считает, что участия в выборах 2016 года для него было достаточно, а левые взгляды могли бы донести до избирателя более молодые политики.



Сам Сандерс считает, что, хотя возраст имеет значение, кандидата надо рассматривать в комплексе.



"Верите ли, этому человеку? Честен ли он? Согласны ли вы с ним? Какой у него послужной список? А просто сказать, что я буду голосовать за того, кому 35 или 40, но не буду голосовать за человека в возрасте 70 лет - это очень поверхностный ответ", - говорил Сандерс в интервью радиостанции National Public Radio.



В случае с Хилари Клинтон, которая как и Сандерс участвовала в кампании 2016 года, главной проблемой стал не возраст, а состояние здоровья. При том, что во время кампании 2016 года ей было 69 лет - меньше, чем Трампу и Сандерсу.



Известно, что в 2012 году у Клинтон были проблемы со здоровьем, она упала в обморок и получила сотрясение мозга. Несмотря на то, что, как рассказал ее лечащий врач, Клинтон полностью оправилась от болезни, во время кампании лагерь Трампа активно использовал тему здоровья против соперницы. И она давала к этому повод, так как теряла сознание во время предвыборной гонки.



В настоящее время большинство соперников Трампа из демократического лагеря - это люди среднего и молодого возраста, что дает многим из них преимущество. Леволиберальное издание The Mother Jones отмечает в одной из статей, посвященных выборам, что молодость дает им большое преимущество в борьбе против стареющего Трампа. Издание в связи с этим напомнило слова одного из демократических кандидатов - 38-летнего Эрика Суолуэлла, который обратился к Байдену и предложил "передать факел" представителям молодого поколения.



По мысли политика, Байден, который выступает за те же ценности, что и они, но не может реализовать их и в силу возраста, должен передать эстафету. По иронии судьбы, Суолуэлл вскоре выбыл из гонки, однако издание считает, что его призыв по-прежнему актуален. Обозреватель издания The Atlantic Эндрю Фергюсон полагает, что "геронтократия Демократической партии сдерживает курс, который она провозгласила".



Свою статью он назвал "Тирания 70-летних", и это не фигура речи - руководство конгресса США сегодня может служить наглядной иллюстрацией стареющего американского истеблишмента: лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу 77 лет, ведущему сенатору республиканцу Оррину Хатчу 86 лет, спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси 79, а одной из ведущих демократов в сенате Дайэнн Файнстайн 85 лет.



"Америка стала геронтократией, и мы должны это изменить", - призывают в статье, опубликованной в 2018 году в британском издании Guardian американские политические эксперты Даниэль Бесснер и Дэвид Остин Волш.



По их мнению, "геронтократия препятствует приходу новых идей в небольшую часть элиты, которая отвечает за национальную политику".



Авторы полагают, что в политику пойдет больше молодых, если снизить возраст для участия в голосовании (сейчас он составляет 18 лет), сделав день голосования выходным днем, а также создав для более пожилых политиков возможности быть советниками молодых лидеров.



Обозреватель The Atlantic Фергюсон в свою очередь считает, что необходимо более жесткое решение: установить возрастной лимит для кандидатов в президенты, чтобы дать дорогу молодым политикам.



Первый президент России Борис Ельцин, возможно, согласился бы с этими словами. Бывший телохранитель Ельцина Александр Коржаков рассказывал "Газете.Ru", что лидер страны всегда негативно вспоминал о советской геронтократии и считал, что сам должен был покинуть пост в возрасте 65 лет.



Правда, Коржаков рассказывал, что убеждал патрона в обратном.



"Я с ним тогда спорил и говорил, что в других странах наоборот говорят, что в более пожилом возрасте политик считается более мудрым. Возьмите, к примеру, Черчилля, который правил страной до 80 лет. В Китае Политбюро - тоже все были люди за 70 - считается, что в это время дети и внуки выросли, тебе не нужны ни женщины, ни богатство, и ты можешь сосредоточиться на стране. Ешь себе кашку, пей кефир и думай не только о себе, но и обо всем государстве", - говорил он. Источник - Газета.Ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566130140

