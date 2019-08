США запретили Турции самостоятельные операции в Сирии

19.08.2019 Главное о Турции за 12-18 августа 2019 года



АРИФ АСАЛЫОГЛУ



Стали известны детали соглашения о "безопасной зоне"



Согласно информации, предоставленной Ahvalnews, стали известны детали безопасной зоны, которая будет создана на севере Сирии в результате договоренности между Турцией и США. На совещании, проведенном в Анкаре при участии должностных лиц из США, также присутствовали шесть высокопоставленных командиров НАТО. На совещании договорились о том, что "безопасная зона" будет создана на пять километров вглубь страны, ширина ее составит 100 километров. Была достигнута договоренность о том, что на севере и востоке Сирии зона будет протяженностью от Гире Спи до Серекание (Рас-эль-Айн). Внутри этой зоны протяженностью в 100 километров, расположено множество сел и сельскохозяйственных участков. Отряды народной самообороны (YPG) и Демократические силы Сирии (SDG) будут оттеснены на пять километров назад от этой зоны, управление регионом будет передано местным военным советам, которые будут созданы в городах. Ожидается, что эти военные советы будут расположены в Гире Спи и Серекание. Турция в недавнем прошлом требовала от делегации выделения большей территории под эту зону, однако пока это требование не было одобрено. В указанной зоне было решено создать наблюдательные пункты, подконтрольные Международным коалиционным силам, а находящаяся в регионе тяжелая военная техника будет пермещена на 20 километров назад. При условии соблюдения требований, установленных автономной администрацией северо-восточной Сирии, наряду с коалиционными силами в регионе смогут совершать полеты и самолеты, принадлежащие Турции. Еще одним примечательным пунктом достигнутого соглашения между США и Турцией является невозможность осуществления Анкарой "односторонних операций" в регионе. Турция не сможет начать какую-либо операцию без ведома коалиционных сил.



Американские солдаты прибыли в Урфу



Согласно информации, предоставленной информационным агентством Dogan, был предпринят первый конкретный шаг в рамках соглашения между Турцией и США о создании на севере Сирии безопасной зоны. В заявлении, сделанном сторонами, отмечалось, что в целях координации создания безопасной зоны совместно с США в Турции будет создан Центр совместных действий. В рамках данного соглашения он появился в Урфе. Первые американские солдаты, которые будут служить в этом центре, прибыли в город, это первая воинская часть из 90 американских солдат, которые будут проходить службу в центре.



Демократические силы Сирии задаются вопросом



Согласно информации DW Turkce, главнокомандующий Демократических сил Сирии (SDG) Мазлум Абди сообщил, что в процессе переговоров между Турцией и США он выдвинул на повестку свои предложения посредством американской стороны и был косвенно включен в переговоры. Отряды народной самообороны (YPG), формирующие костяк SDG, расцениваются Анкарой в качестве сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана (РПК), то есть как террористическая организация. В интервью близкому к SDG информационному агентству Hawar Абди сообщил, что с начала текущего года в процессе переговоров учитывались мнения как турецкой стороны, так и их мнения. Он отметил: "Американцы играют роль посредника. Они передают нам мнение турецкого государства и передают Турции, с чем мы согласны, а с чем нет. Это устроено таким образом. Во время последних переговоров были предоставлены гарантии продолжения переговоров". Абди отметил, что он предложил отодвинуть YPG на пять километров. На их месте предложено разместить местные силы, которые должны работать совместно с коалиционными силами. По его словам, города будут находиться за пределами безопасной зоны. Главнокомандующий SDG в ответ на вопрос о протяженности безопасной зону вглубь страны сообщил: "Вся территория глубиной пять километров. Однако в некоторых регионах между Серекание и Тель-Абьядом глубина составляет девять километров. И в некоторых очень маленьких поселениях глубина варьируется от 9 до 14 километров. То есть, можно сказать, от 5.9 до 14 километров".



Серьезные столкновения на севере Сирии



По информации Euronews Turkce, на севере Сирии в столкновениях между силами центрального правительства и вооруженной оппозицией в течение последних нескольких дней погибло более 60 человек. Сирийские наблюдатели по правам человека отмечают, что в результате столкновения армейских подразделений с боевиками "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе между Идлибом и Латакией погибло 29 солдат армии и 30 боевиков "Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, поступила информация о смерти шести гражданских лиц, трое из которых погибли в результате воздушной атаки сирийских истребителей на Хан-Шейхун, город рядом с Идлибом, расположенный недалеко от турецкой границы.



Воскрешение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)



По информации "Голоса Америки", несмотря на все успешные операции, оттеснившие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), растет число командиров, дипломатов и экспертов, предупреждающих о том, что еще очень далеко до полной ликвидации группировки. Специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри в конце марта спустя всего несколько дней после празднования победы в Сирии заявил: "Это не конец войны. Она будет продолжена. Это другой тип войны". Американская армия и другие источники, а также многочисленные доклады, ссылающиеся на разведывательные данные, полученные от стран-членов ООН, свидетельствуют о том, что в настоящее время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало намного легче одержать победу. В недавно опубликованном некоммерческой организацией RAND Corporation докладе о финансовом положении и будущем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период после ее поражения отмечается, что группировка продолжит представлять опасность до тех пор, пока она получает финансирование. В интервью "Голосу Америки" один из авторов доклада RAND, экономист Говард Шатц отметил: "У ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно денег, чтобы стоять на ногах в течение долгого периода времени. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) - это группировка наличных денег. Нужно было, чтобы расходы соответствовали ее доходам. Мы не нашли никаких доказательств того, что она начала тратить из своих резервов или что расходы превышали доходы". По самым точным оценкам Америки, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в масштабах Сирии и Ирака имеет число приверженцев, варьирующееся от 14 до 18 тысяч человек. Большинство из них - боевики, обученные военному делу.



OYAK покупает British Steel



Согласно информации, предоставленной CNN Turk, турецкий Военный пенсионный фонд (OYAK) имеющий производственные объекты в отрасли металлургии в Англии, Франции и Голландии, подписал предварительное соглашение о покупке крупнейшей в Англии промышленной компании British Steel. Согласно заявлению представителя OYAK, английская компания по производству стали обладает производственной мощностью в 4,5 миллиона тонн необработанной стали в год и производит около 1500 стратегически важных сортовых сортов стали, включая рельс и конструкционную сталь. British Steel, в составе которой имеются также инженерные и проектные компании, имеет потенциал для создания высокой ценности с его глубоко укоренившейся историей и богатым опытом знаний.



"Мы призываем провести расследование по перевороту"



По информации TR724, поступило сообщение от адвокатов Фетхуллаха Гюлена в ответ на призыв парламентской группы от Партии справедливости и развития (ПСР), Республиканской народной партии (РНП), Партии националистического движения (ПНД) и Хорошей партии в адрес США о выдаче Турции проповедника и его последователей. Адвокаты отметили следующее: "Мы также призываем провести расследование случившегося переворота международной комиссией, прекратить похищения людей, подвергание людей пыткам, отправление людей в тюрьмы для их последующей смерти и призываем предпринять необходимые шаги для восстановления справедливости". Также отмечалось следующее: "Для начала отметим, что уважаемый Гюлен сразу после попытки переворота 15 июля сделал заявление для The New York Times, Financial Times, Sky News и The Guardian и других передовых органов СМИ, в котором сказал: "Пусть международная комиссия проведет расследование переворота, мы сразу согласимся с ее выводами. Я соглашусь, даже если это будет ложью и клеветой, но пусть это расследует международная организация". Однако до сих пор не было предпринято никаких попыток для этого, в том числе со стороны партий, выступивших с заявлением. Доклад по попытке переворота июля 2016 года, подготовленный парламентской комиссией, был опротестован в первую очередь оппозиционной партией РНП. Но до сих пор не было предпринято никаких действий относительно возражений, поступивших от оппозиционных партий.



По приказу Дворца аннулированы пресс-карты



Согласно информации, предоставленной Хюсейином Шимшеком из газеты Bir Gun, в ответ на обращение депутата от РНП в Стамбуле Сезгина Танрыкулу представитель администрации президента сообщил, что с 1 января по 29 мая было аннулировано 403 пресс-карты. В ответе также указывалось, что процедура аннулирования была проведена на основании статьи 29 положения о пресс-картах. После того, как процесс выдачи пресс-карт стал подчиняться напрямую президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сотни журналистов ожидали выпуска новых пресс-карт. Однако контактный центр администрации президента аннулировал большое число пресс-карт. Отметив, что большое количество аннулированных пресс-карт является явным показателем того, что власть оказывает давление на СМИ и журналистов, Танрыкулу заявил: "На основании полученного ответа можно сделать вывод о том, что пресс-карты были аннулированы не в связи с профессиональной деятельностью, а непосредственно в результате наблюдения за журналистами. Это также является своего рода посланием для журналистов с пресс-картами на руках. Мы переживаем период, когда свобода выражения мнений и свобода СМИ находятся в наихудшем положении".



124 тысячи мирных жителей бежали к сирийско-турецкой границе



Согласно информации, предоставленной Samanyolu Haber, руководитель Координационного совета по борьбе с Сирией Мохаммед Халладж сообщил, что во время празднования Курбан-байрама более 124 тысяч мирных жителей района Хан-Шейхун, расположенного к югу от Идлиба, покинули свои дома. Халладж отметил, что семьи бежали в сирийские палаточные лагеря Атме, Ках, Дейр Хассан и Кефер Лусин, расположенные напротив района Рейханлы турецкой провинции Хатай. Отметив, что часть мирных жителей направилась дальше к регионам, где проводились операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", Халладж подчеркнул, что наряду с атаками, продолжавшимися во время праздника, на миграционную волну оказало влияние также и окружение Хан-Шейхуна и его окрестностей. Источник - REGNUM

