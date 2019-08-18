Гуляй, рванина... Вход в большинство парков Душанбе стал платным

01:59 19.08.2019

Часть жителей Душанбе пожаловались на то, что вход в некоторые из парков столицы и местные скверы стал платным.



Например, для того, чтобы пройти на территорию парка культуры и отдыха имени Садриддина Айни, необходимо заплатить два сомони. Вход на детскую площадку в этом парке стоит еще в несколько раз больше, чем плата за вход в парк. Власти говорят, что цены на вход в парки согласованы с антимонопольной службой и собранные деньги будут тратиться на ремонт и обслуживание парковой зоны.



Заведующий парком культуры и отдыха имени Айни Амруллох Бокиев сказал Радио Озоди, что после ремонта и реконструкции парка на его территории силами предпринимателей была образована детская площадка под названием "Мир сказки",территория которой взята ими в аренду у администрации парка.



Попасть на территорию детской площадки, не заплатив за вход в парк, невозможно. Цена за вход на детскую площадку зависит от времени посещения и от того, какие аттракционы вы собираетесь посетить. Например, в парке Фирдавси города Душанбе для того, чтобы проехать один круг на карте, нужно будет заплатить 15 сомони с человека. В этом парке стоимость билета на другие аттракционы колеблется от 3 до 8 сомони, а длительность использования аттракциона составляет от 2,5 до 5 минут.

Для получения такого же рода услуг в детском развлекательном комплексе "Симург", расположенном внутри парка Фирдавси, посетители должны приобрести за 6 сомони специальную карту, и затем пополнить ее на 40-50 сомони (около 5 долларов), чтобы потом оплатить при помощи карты вход на различные аттракционы, расположенные в "Симурге". Наши собеседники сказали нам, что эти деньги буквально улетучиваются на глазах за очень короткие сроки.



Вазирбек Назиров, который представился инспектором парка "Симург", сказал, что парк построен на территории полутора гектаров за счет предпринимателя Адибшоха Асоева и компании "Талко". По его словам, за аренду территории, которая предоставлена на 10 лет, они каждый месяц вносят арендную плату в размере 15 тыс сомони администрации парка Фирдавси.



Наряду с парками Фирдавси и Айни, вход стал платным и в парк "Умари Хаем" и Ботанический сад. На вход во все эти четыре парка установлена единая цена в два сомони, детям до 7 лет и инвалидам вход бесплатный.

В настоящее время в Душанбе есть 17 действующих парков и скверов. Шерали Рахмонов, заведующий Управлением по благоустройству города Душанбе, сказал, что "парки тоже должны приносить пользу. Если будет доход от платы за вход, то тогда можно будет содержать их за свой счет и таким образом будет поддержка для бюджета столицы".



18 Август, 2019