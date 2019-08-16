 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В узбекском Аккургане милиция применила силу к протестующим торговкам
06:22 19.08.2019

В Узбекистане милиция применила силу к протестующим торговкам

видео тут -

https://www.centralasian.org/a/30115710.html?ltflags=mailer

13 августа на дехканском рынке в Аккурганском районе Ташкентской области десятки женщин-торговок выразили недовольство из-за строительства магазина на месте их торговых точек.

На видеозаписи, отправленной 16 августа в редакцию "Озодлика", запечатлены стычки между женщинами-торговками и сотрудниками районной милиции на дехканском рынке в Аккурганском районе Ташкентской области.

В начале видео видно, как десятки женщин протестуют против строительства магазина, закрывающего дорогу рынка, а также лежащие на земле кирпичи снесенных стен здания. На видео сотрудники милиции выворачивают руки женщинам и выдергивают из толпы самых активных участниц акции протеста.
На видеозаписи видно, как дочери потерявшей сознание торговки обвиняют сотрудников правоохранительных органов в намеренной жестокости. В это время из толпы слышатся крики женщин, выражающих недовольство происходящим.

По словам очевидца, попросившего не разглашать его имени, причиной протеста женщин-торговок стало строительство нового магазина на месте их торговых точек.
– Эти женщины мелкие торговки, которые продают хлеб, сладости, арбуз и дыню, а также другие мелочи. Они стоят вдоль дороги, которая ведет к основному входу на рынок. Это очень многолюдное место. Однако это место продали какому-то предпринимателю, который начал строить там свой магазин. Это разгневало женщин-торговок. Придя в ярость, они снесли стены строящегося магазина. Затем на место прибыли сотрудники милиции, они схватили одну из протестующих, молодую девушку жестким образом скрутили и отвели в автозак. Они хотели затолкать в автозак и других женщин, но большинство торговок не позволили им сделать этого. Одна из женщин упала в обморок. В это время там находился и начальник милиции, который дал отбой, видя, что ситуация накаляется. После этого из автозака выпустили задержанную молодую девушку. Люди пришли в ярость, увидев жестокое обращение милиционеров по отношению к женщинам, – сказал собеседник.

В РОВД Аккурганского района подтвердили информацию о том, что для подавления протеста на местный рынок была отправлена группа сотрудников милиции. "Наши сотрудники прибыли туда для сохранения общественного порядка. Но после того, как конфликт между нашими сотрудниками и торговками рынка начал усиливаться, всех задержанных выпустили из автозака. Никого в отделение не доставили, им объяснили все на месте", – сказал представитель районной милиции.

Директор дехканского рынка в Аккургане Гулям Тулепов, комментируя произошедший накануне конфликт, заявил, что протест местных торговок был неуместен.
– Дорога, вдоль которой стояли мелкие торговцы, очень многолюдное место, которое мешало проезду. В результате, там часто образовывались пробки, машины не могли проехать. Поэтому мы решили закрыть эту дорогу. Она не нужна рынку. Было решено отдать это место одному из местных предпринимателей, который начал строить там магазин. Прежний владелец этой дорожки имел там небольшие магазинчики и сдавал их торговцам в аренду по 150-200 долларов. Насколько мне известно, именно он спровоцировал женщин-торговок устроить акцию протеста, – сказал директор дехканского рынка.

Не представившийся сотрудник администрации Аккурганского района 16 августа сообщил, что в настоящее время строительство магазина на дехканском рынке, вызвавшего недовольство мелких торговцев, приостановлено. По его словам, торговцы продолжают работать в прежнем режиме.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566184920
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