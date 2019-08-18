Дамаск и Москва зачищают в Идлибе "русскоязычные" ЧВК

06:24 19.08.2019

Эксперты не исключают их появление в России и других постсоветских странах



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

18.08.2019



Высокую боеспособность террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации (ЗД) можно объяснить их неплохой выучкой. Как выясняется, боевой подготовкой и консультированием незаконных вооруженных формирований (НВФ) занимается там первая в истории Ближнего Востока джихадистская частная военная компания (ЧВК) Malhama Tactical.

Информационно-аналитический портал free-news.su приводит данные неназванных "оппозиционных источников" о якобы уничтожении сирийской авиацией на юге Идлиба лидера этой ЧВК Абу Салмана аль-Беларуси, более известного как Абу Рофик. Данная информация воспринята экспертами free-news.su как весьма сомнительная. Портал сообщает, что Абу Рофик – 24-летний уроженец Узбекистана, хорошо "говорящий по-русски, хотя и с легким узбекским акцентом", уже объявлялся погибшим, а потом вновь "воскресал": "Глава ЧВК однажды уже инициировал свою смерть в феврале 2017 года, тогда в Malhama Tactical заявили, что он погиб в результате налета российской авиации, которая разбомбила его дом в городе Идлибе". Абу Рофик в интервью Europe Eye on Radicalization, опубликованном 21 февраля 2019-го, утверждал, что "таким образом пытался скрыться от российской разведки, которая охотится за ним с 2015 года".



Интерес российских спецслужб и силовых структур к этой русскоязычной ЧВК и ее лидеру вполне очевиден. Из открытых источников известно, что компания состоит "более чем из 50 вооруженных до зубов боевиков преимущественно из стран Средней Азии и республик Северного Кавказа". Работают они исключительно с исламистскими группировками, в основном с "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Исламским государством" (запрещены в РФ). СМИ сообщали ранее, что боевики Malhama Tactical показали высокие боевые качества в боях в городе Алеппо в 2016 году и позже – в боях в провинциях Идлиб и Латакия. Они выпускают видеоролики о том, как правильно обращаться с оружием и вести боевые действия против правительственных войск. В социальной сети Twitter ЧВК приглашает к себе "квалифицированных инструкторов, обещая хорошую зарплату, один выходной в неделю, стабильную и интересную работу".



В соцсетях упоминается интервью Абу Рофика, проведенное через мессенджер Telegram, в котором он рассказал, что все "больше начинает задумываться о дальнейшем расширении географии действий ЧВК, в частности "рассматривается возврат к боевым операциям против российского правительства на Северном Кавказе". О подобных целях Абу Рофик также рассказал в интервью изданию Foreign Policy, уточнив, что "в компании не забывают и о мусульманах в Мьянме и Синьцзяне". Туда для ведения джихада тоже готовы вернуться "специалисты" его ЧВК.



В открытом доступе нет информации о том, где именно члены ЧВК Malhama Tactical получили высокую боевую подготовку и инструкторские навыки, кто их финансирует и кто они на самом деле. Журналист Акрам Харьеф исследовал деятельность Абу Рофика и других членов ЧВК по соцсетям. По его утверждению, узбекский профессионал "служил в ВДВ России. Шесть его помощников также говорят по-русски и скорее всего тоже узбеки, хотя по меньшей мере один человек выглядит как выходец с Кавказа". В то же время некоторые украинские СМИ утверждают, что "человек, который называл себя Абу Рофиком, – уроженец Киргизии Сухроб Балтабаев". По их утверждению, ЧВК Malhama Tactical якобы интересовали украинские военные специалисты. "Ты служил? Свяжись со мной, мне нужна их методичка, мы с украинцами не враждуем, и у нас общий враг" – вот один из фрагментов переписки в соцсетях представителя джихадистской ЧВК с украинским военнослужащим.



О том, что интернационал из постсоветских стран и других государств мира воюет в последнем оплоте террористов в Сирии в ЗД "Идлиб", говорят и нынешние сводки боевых действий. Как сообщил портал Syria al N, "за три недели боев на юге Идлиба противник понес существенные потери: правительственные силы уничтожили 1257 террористов, включая 400 иностранных наемников, которые командуют НВФ".



"Я допускаю, что кроме ЧВК Malhama Tactical в Сирии уже есть и другие частные военные компании и организации, которые занимаются подготовкой террористических формирований, воюющих против Дамаска", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. Он указал на то, что СМИ уже писали о военной подготовке специалистами США бывших сирийских боевиков, которые обеспечивают безопасность структур, оппозиционных режиму Башара Асада. "Это те же ЧВК, только американские, но у них могут появиться джихадистские клоны", – уверен эксперт.

"Сейчас нет точных данных, сколько выходцев из России и других стран СНГ воюет в Сирии. Но я думаю, что их немало. Если группировка НВФ в Идлибе составляет около 80 тыс. человек, то русскоговорящих боевиков может быть не менее 5–6 тыс. Сейчас в Россию и другие страны СНГ возвращаются их жены и дети. И скорее всего с разгромом группировки вслед за ними потянутся оставшиеся в живых террористы и бандиты, а также организованные при поддержке врагов России джихадистские ЧВК. К этому мы уже готовимся", – убежден собеседник "НГ".

Гареев обращает внимание на высказывание главы ФСБ Александра Бортникова, который еще в мае 2019 года заявил, что около 5 тыс. боевиков "Исламского государства" сконцентрировались на южной границе СНГ. Бортников тогда заявил, что они могут "использовать азиатский плацдарм", чтобы совершать теракты в России.