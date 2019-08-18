 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин не считает школы перевоспитания в Синьцзяне концлагерями, - В.Скосырев
06:26 19.08.2019

США разыгрывают против КНР правозащитную карту

Владимир Скосырев
18 авг. 2019

Школы профобразования в Синьцзяне обнесены высокой стеной и железной решеткой.
Пекин опубликовал Белую книгу о Синьцзяне. В ней опровергается версия западных СМИ о том, что 1 млн уйгуров там держат в лагерях. На самом деле это не лагеря, а школы профобразования, и большинство учеников их успешно окончили. Благодаря этому религиозный экстремизм искоренен, почти три года не было терактов. Но в США говорят, что много мусульман в этом автономном районе по-прежнему находятся в заключении. Как отмечают эксперты, события в Синьцзяне, как и в Гонконге, стали полем идеологической войны между Вашингтоном и Пекином.

Синьцзян-уйгурский автономный район в западной прессе часто называют неспокойной, иногда даже охваченной волнениями северо-западной окраиной Китая. До недавних пор эта характеристика была в основном верна. Недовольство "сыновей земли" – уйгуров еще с 1950-х годов вызывала политика Пекина, направленная на то, чтобы укрепить контроль над регионом путем массированного переселения туда ханьцев (китайцев).
Разозленная мусульманская молодежь часто попадала под влияние проповедников джихада. Неслучайно в городах было много случаев нападений на китайских торговцев, рядовых и кадровых работников. Подпольщики, уверовавшие в идею "независимого Туркестана", сумели совершить несколько терактов на вокзалах, в аэропортах за пределами Синьцзяна, а однажды даже в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Три года спустя на бурлившем китайском западе, как представляется, установилось затишье. Показательные поездки для дипломатов и журналистов, которые организовал Пекин, подталкивают именно к такому выводу.

И вот публикуется Белая книга, свидетельствующая о том, что лагеря – это вовсе не лагеря, а центры профессионального обучения. Большинство их окончили, нашли работу на фабриках и предприятиях или создали свой бизнес. "Подавляющее большинство обучающихся смогли осознать природу и вред терроризма и религиозного экстремизма и освободились от их идеологического контроля", – говорится в документе. Террористических инцидентов больше нет, а "ситуация в обществе продолжает оставаться стабильной".

Но Вашингтон оценивает картину совершенно иначе. Как пишет газета South China Morning Post, если примерять термины кулачного боя, то он нанес Пекину удар в глаз. Белый дом назначил Элнигар Илтебир, американскую ученую уйгурского происхождения, которая окончила Гарвардский университет, директором по Китаю в Совете национальной безопасности.

Стабильность в Синьцзяне достигается с помощью
жесткого полицейского контроля. Фото Reuters
В этом амплуа Илтебир будет давать президенту и старшим чиновникам Белого дома советы по политике США по отношению к Китаю и координировать исполнение этой политики между правительственными департаментами и агентствами.

Син Старс, доцент отдела международных отношений в городском Университете Гонконга, говорит, что таким образом президент США Дональд Трамп хочет одновременно усилить давление на Китай и показать, что политика США к Китаю изменилась. "Предыдущие президенты были слишком снисходительны к Китаю, а нынешняя администрация будет проводить более конфронтационный курс", – считает он.

В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: "Какую бы картину ни рисовал Запад, отсутствие серьезных терактов – это огромный плюс. Особенно в нынешнем юбилейном году – ведь 1 октября исполнится 70 лет КНР. В преддверии юбилея ощущается напряжение. Пекину бросили вызов события в Гонконге. Они заслонили проблемы Синьцзяна".
В Пекине понимают, что опыт Синьцзяна, когда молодежь отправляют в школы перевоспитания, в Гонконге неприемлем. В то же время теперь отношения между Китаем и Западом совсем не те, что были пять или десять лет назад. Начинается очень жесткое идеологическое противостояние. Любые проблемы Китая будут использоваться для того, чтобы оказать на него давление. Примерно так же, как это было в годы холодной войны между Западом и СССР.

Тем не менее если до конца юбилейного года удастся сохранить стабильность в Синьцзяне, если не только в этом районе, но и во всем Китае не будет вспышек насилия на религиозной или этнической почве, то можно будет сделать вывод, что китайская политика оказалась успешной.
"Стабильность выгодна не только китайским властям, она выгодна самим жителям Синьцзяна. В любом случае в атмосфере насилия ни о каком процветании, притоке туристов не приходится говорить. К сожалению, жители Гонконга, особенно молодые, хотят экспериментальным путем попробовать, что будет с процветающей, культурно и экономически развитой территорией, если там распугать туристов, иностранных бизнесменов. Прогноз экономического развития Гонконга сейчас пересматривается на понижение на 1,5–2%. Если так пойдет, то рост уйдет в минус, – подчеркнул Ломанов. – Но в Синьцзяне, несмотря на большие административные издержки, стабильность принесла весьма неплохие экономические дивиденды".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566185160
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