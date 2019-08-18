РФ отобрала у своих союзников долю на нефтяном рынке, - "НГ"

06:34 19.08.2019

Cтрана сумела заработать на санкциях США, но не на антироссийских

Ольга Соловьева

18.08.2019



Россия, как выяснилось, умело зарабатывает на проблемах своих союзников, сообщает агентство Bloomberg. К примеру, на ужесточении санкций против Венесуэлы и Ирана РФ смогла заработать почти 1 млрд долл. за счет увеличения спроса на тяжелую нефть, который эти две страны теперь покрыть не могут. Впрочем, это довольно слабое утешение, если вспомнить, что обе страны задолжали РФ суммы в десятки раз большие, напоминают эксперты.



Венесуэла продолжает переживать не лучшие времена. Так, ее недавний экономический союзник – Китай – отменил планы по загрузке около 5 млн барр. венесуэльской нефти в танкеры в этом месяце. Как сообщает Bloomberg, причиной отказа Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China National Petroleum Corporation, CNPC) стали санкции, введенные США против Боливарианской Республики.

Напомним, Венесуэла в последние несколько лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. С января этого года к экономическому кризису добавился еще и политический, после того как лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США и ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.



Вашингтон в ответ на это ввел санкции против государственной нефтяной компании PDVSA, чем фактически полностью перекрыл поставки венесуэльской нефти на внешний рынок. В начале августа санкционный режим был ужесточен. 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Блокировка распространяется на активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центробанка Венесуэлы.



При этом Поднебесная ранее еще ни разу более чем за 10 лет не отказывалась от обязательств перед Каракасом в области закупок нефти. Как сообщает агентство, после введения санкций Китай стал главным пунктом назначения танкеров с венесуэльской нефтью. В этом году, как подсчитали аналитики агентства, КНР ежедневно импортировала 339 тыс. барр. нефти из Венесуэлы. Транспортировку большинства этого сырья осуществляли CNPC и ее дочерние компании. Теперь же китайская компания отказывается от экспорта венесуэльского сырья. Впрочем, отказ от поставок в августе еще не означает полной остановки закупок Пекином углеводородов у Боливарианской Республики, уточнило агентство.

На азиатские страны до недавнего времени приходилась большая часть поставок венесуэльской нефти. Как сообщало агентство Reuters, в июле основной объем из поставляемых 932 тыс. барр. в сутки приходился как раз на азиатские государства. Тогда же PDVSA приостановила поставки нефти, которую закупали нефтеперерабатывающие заводы США до того, как администрация президента Дональда Трампа объявила о введении санкций в конце января. В результате только в июле экспорт нефти из Венесуэлы упал на 17,5%. При этом еще в 2018 году страна экспортировала в среднем около 1,2 млн барр. нефти в сутки, что признавалось минимальным объемом за последние 28 лет.



Не лучше дела и у Ирана, который также страдает от падения спроса на черное золото по причине ужесточения американцами санкционного режима. Чуть ли не каждый месяц Исламская Республика обновляет 30-летние минимумы по снижению нефтедобычи. В июне страна производила 2,28 млн барр. в сутки. Экспорт черного золота морским транспортом снизился еще значительнее – до 530 тыс. барр. в сутки, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения: до мая 2018 года, когда США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана, Тегеран в среднем экспортировал 2,6 млн барр. в сутки. Впрочем, в том же МЭА отмечали, что отслеживать иранский экспорт становится все сложнее, так как Национальная иранская нефтяная компания отключает систему трекинга на своих танкерах.



Примечательно, что из-за ужесточения санкций против Ирана и Венесуэлы в выигрыше неожиданно оказалась РФ. Нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть из России, что позволило российским экспортерам дополнительно заработать по меньшей мере 905 млн долл. в период с ноября по июль, подсчитало агентство Bloomberg.



Аналитики агентства основывают свои выводы на анализе разницы между стоимостью российской экспортной нефти Urals и эталонным сортом Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю. Расчеты Bloomberg базируются на данных терминалов, программах загрузки нефти для российских портов и мониторинга S&P Global Platts. И если ранее Urals в среднем торговался с дисконтом в 1 долл. к эталону, то с начала этого года дисконт превратился в премию на уровне 0,85 долл. за баррель, следует из расчетов агентства. "В Средиземноморском регионе, являющемся традиционным доменом иранской нефти, премия иногда возрастала до более чем 1 долл. за баррель", – указывает СМИ.

Санкции также обеспечили скачок спроса на российскую нефть после сокращения производства по соглашению ОПЕК+. В результате российская нефть марки Urals начала регулярно торговаться с премией к Brent, подчеркивают в Bloomberg. "В настоящее время ощущается нехватка конкурирующей более тяжелой и сырой нефти в результате санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, а также из-за действующего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи", – подтверждает аналитик JBC Energy Констанца Рангелова.

"Санкции против Ирана привели к повышению спроса на российскую нефть Urals в Европе. И это неплохой бонус для российской экономики", – подтверждает руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

Американские санкции оказали масштабное давление на нефтедобычу основных производителей тяжелых сортов нефти в лице Ирана и Венесуэлы, соглашается главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Если опустить рассуждения об объемах экспорта, которые данные страны пытаются реализовывать в обход американских рестрикций, то фактически из нефтяного рынка изъяты объемы примерно 1–2 млн барр. в сутки, то есть около 1–2% мирового предложения нефтяного сырья. Естественно, что "вакантная" доля рынка не может долгое время оставаться таковой. Россия, которая сохраняет сравнительную стабильность своих экспортных поставок тяжелых сортов нефти, пользуется данной возможностью", – рассказывает эксперт.

И предпосылок для смягчения давления со стороны США на Иран и Венесуэлу не видно. "И это, вероятно, будет определять сохранение премии в Urals по отношению к Brent", – не исключает Покатович.



В то же время, продолжает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, на сегодняшний день сложились некоторые факторы, которые в ближайшее время будут играть против премии Urals. "В первую очередь новые регламенты корабельного топлива, ограничивающие объем серы в качестве примесей", – считает аналитик. Недавний скандал с грязной нефтью в нефтепроводе "Дружба" также ограничил потенциал заработка для России, поэтому вероятность, что доход казны от нефтяного экспорта будет уменьшаться, присутствует, резюмирует он.



Дополнительные 905 млн долл. дохода на экспорте нефти – это, безусловно, хороший результат, если, конечно, не брать в расчет, что только Каракасу за 10 лет со стороны РФ было предоставлено кредитов на 17 млрд долл., отмечает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Иран, впрочем, тоже очень активно занимает у России. Только в начале этого года Тегерану был одобрен кредит на сумму в 5 млрд долл. (см. "НГ" от 19.02.19)", – продолжает эксперт, замечая, что обе страны находятся в ситуации политической изоляции, поэтому сохраняются достаточно высокие риски невозврата долгов.