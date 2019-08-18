СССР уничтожили наивные люди, - А.Колесник

06:37 19.08.2019

18 августа 2019,



Для русского народа распад СССР стал гигантской трагедией. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны.



18 августа исполняется 28 лет с того дня, как группа людей, назвавших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), сделала последнюю попытку спасти Советский Союз. Эта попытка оказалась настолько позорной, что привела к прямо противоположному результату. Несколько месяцев спустя Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Беловежские соглашения.



Великая страна, большая Россия, оставившая грандиозный след в истории XX века, была расчленена на 15 разных частей. По сути, самоуничтожилась. Как такое произошло?

Конечно, Советский Союз был очень противоречивым государством.



С одной стороны, СССР был сверхдержавой, которая впервые вывела человека в космос. Гигантской военной силой, пожинавшей плоды победы во Второй мировой – победы, которая досталась русскому народу огромной ценой. Одним из главных политических и экономических центров мира. Страной, возглавлявшей собственный военно-политический блок, без которой не мог быть решен ни один важный вопрос на планете.



Советская экономика была разнообразной и в основном промышленной. Сегодня это звучит невероятно, но советские станки с программным управлением покупали даже в Японии. Ежегодно строились огромные заводы. Безработицы не было как таковой. Зато бесплатные жилье, образование и медицина были фактом советской жизни.

С другой стороны, при всем этом граждане СССР жили очень бедно. Купить автомобиль для обычного человека было почти несбыточной мечтой. Бесплатную квартиру можно было ждать двадцать лет. Государство и партийные органы имели огромную власть. Идеологические штампы подменяли собой здравый смысл. Поехать за границу можно было только по специальному разрешению. В газетах невозможно было прочесть правду о происходящем в стране. Пустые полки магазинов, талоны и очереди стали главными символами советского общества. Зерно за золото покупалось за рубежом. Люди кормились в основном с собственных огородов. Будучи в 1980-е годы курсантом Военно-морского училища в Ленинграде, я возил продукты домой матери в Калининград.



Было хорошо заметно неравенство граждан СССР, живущих в разных республиках – и русские регионы были в самом плохом положении. О масштабе советской коррупции и воровства можно судить хотя бы по знаменитому "хлопковому делу". Советская власть помогала множеству стран, "выбравших социалистический путь развития" – и забывала о собственных гражданах.

Иначе говоря – советское государство находилось в глубоком кризисе и нуждалось в реформах. Это чувствовали все. Именно поэтому горбачевская перестройка поначалу была принята со всеобщим восторгом.



Однако скоро стало ясно, что вместе с Горбачевым у власти оказались либо наивные профаны, либо предатели. Теперь понятно, что Горбачева надо было просто снять с поста, но тогда об этом никто не думал. В обществе быстро наступило разочарование. Управление страной пошло вразнос. Реального понимания того, какие реформы действительно могли бы вылечить больной Советский Союз, у тогдашнего руководства не оказалось. Более того, мало кто вообще понимал, что происходит и куда в итоге идет страна. Кризис не только не исчез – он еще больше усугубился.



Всем этим немедленно воспользовались и внутренние, и внешние враги России. Поднял голову прибалтийский, кавказский и украинский национализм. Многочисленные предатели спешили всадить нож в спину государству, которое их выкормило. Им вольно или невольно помогали и союзное руководство, и Ельцин. Они наивно хотели одним махом избавиться от изжившей себя коммунистической системы – но вместе с ней избавились и от родной страны. Вместе с водой выплеснули и ребенка. Тем самым они предали волю народа – ведь в марте 1991-го большинство высказалось за сохранение СССР.



В итоге распад СССР стал для русского народа гигантской трагедией. Русский народ стал крупнейшим разделенным народом в мире. Десятки миллионов русских людей внезапно оказались за границей, лишенные Родины. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Исконно русские Киев, Одесса, Харьков, Минск, Нарва, Семипалатинск были отданы просто так. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны.



Были уничтожены целые отрасли промышленности и науки. Сильнейшим образом пострадало высокотехнологичное производство, особенно оборонное. Вместо производства станков с программным управлением заводы перешли на изготовление кастрюль. Страна лишилась рынков сбыта, десятки тысяч заводов и фабрик были закрыты, десятки миллионов людей потеряли работу. Бывшие научные сотрудники были вынуждены стать охранниками. Полки магазинов быстро наполнились, но вместо отечественных продуктов их заполонили импортные.



Бывшие советские люди узнали, что такое гиперинфляция, разграбление государственной собственности, рост смертности и преступности. Появились Гайдар и Чубайс. Гусинский и Березовский. Дудаев и Басаев. Результатом распада СССР стали гражданские войны, десятки и сотни тысяч погибших, миллионы – разоренных и ограбленных. Более того, последовавшие затем конфликты с Грузией и Украиной тоже в итоге стали следствием развала СССР.



Нам очень дорого обошлась наивность и советского общества, и тогдашнего руководства. Можно предположить, что Горбачев, Ельцин и их соратники хотели как лучше – но трудно поверить, что у них получилось задуманное. Страна пролетела над пропастью, чудом не рассыпалась окончательно – и только двадцать лет назад начала восстанавливаться.



Парадокс в том, что сегодня, после таких чудовищных уроков истории, в России снова появилось сытое и наивное поколение. Благодушные люди, готовые поверить дешевым лозунгам популистов. Та наивная молодежь, которая в последние годы выходит на митинги в центре Москвы – она ничего этого не застала. Всю историю распада своей великой страны молодежь в лучшем случае знает в пересказе своих родителей.



И главное, как же воспринимают эти митинги их юные участники? Как зрелище и развлечение. Легко заметить – на этих акциях много юных, беззаботных, веселых лиц. Однако, как гласит народная мудрость, весело веселье – тяжело похмелье.



Эти дети еще не поняли, что ни одна революция не приносила результатов, на которые надеялись ее непосредственные участники. Что желающих устроить в стране бунт порой финансируют иностранные спецслужбы. Что подобная разрушительная активность (не путать с политической активностью как таковой) ставит под угрозу достигнутый в России гражданский мир. Что настоящая демократия начинается с гарантий безопасности своей Родины. И что споры о процедуре выборов должны решаться в судах и избиркомах, а не в ходе шабашей на площадях.



А главное – что мы ни в коем случае не должны допустить повторения того, что уже случилось с нашей страной 28 лет назад.



Андрей Колесник

ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы



18 авг. 2019