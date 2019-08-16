В Казахстане участились "межнационально-трудовые" конфликты

09:44 19.08.2019

Марта Рогова, mk-kz.kz, 16 августа



В стране все чаще стали происходить массовые драки с участием казахстанских и иностранных рабочих. Искрой служит, как правило, мелкая бытовая ссора. Но причины глубже, и работать над их устранением должно государство. Иначе РК не миновать серьезных имиджевых, да и экономических потерь.



В начале недели в социальных сетях начали распространять видео, на котором десятки людей, часть из которых в рабочей форме и касках, стоят на территории промышленного предприятия, кое-где виднеются выбитые стекла. Сообщали, что местная молодежь (из поселка Жайрем Карагандинской области) пришла устраивать разборки в частную промзону, которую строят турецкие рабочие. По другой версии, причиной конфликта стало выложенное в сеть одним из иностранных рабочих фото обнаженной девушки, которое якобы задело чувства местных жителей.



Совсем недавно, напомним, аналогичный случай с фотографией произошел на Тенгизе (Атырауская область), когда в результате массовой драки между местными и иностранными рабочими пострадало около 40 человек. И там тоже местные жители решили, что выложенное иностранцем фото местной девушки носит "оскорбительный характер".



Как бы то ни было, но подобные разборки происходят все чаще. Поводом для беспорядков становятся межличностные или "обиженные" поводы, перерастающие в массовые разборки между казахстанскими гражданами и иностранцами, работающими на местных предприятиях. Причем "повод" быстро обрастает многолетними обидами местных. Как и на Тенгизе, в Жайреме зазвучали трудовые претензии: местные рабочие Жайремского горно-обогатительного комбината говорили об исключительном положении иностранцев, о разнице в заработной плате и условиях труда.



Иногда это соответствует действительности (когда, например, иностранцы работают на "черновых" работах), но зачастую при одинаковых должностях у иностранцев и опыта побольше, и умения. Как, например, в строительстве, где иностранные рабочие знакомы с технологиями возведения "специфических" объектов и не подмешивают в цемент песка больше, чем положено по инструкции (чтобы сэкономить и продать излишки), или стены действительно ровняют, не вынуждая за ними переделывать. Другой вопрос, что Казахстан за все эти годы не наладил выпуск собственных спецов для нужд растущей экономики. Нефтяников в стране готовят в паре вузов и стольких же колледжах. И это при том, что весь запад страны нуждается в кадрах высшей и средней.



Впрочем, многие инвесторы, приезжающие в нашу страну, изначально обговаривают, что ключевой менеджмент плюс энное число рабочих низших должностей будут представлены гражданами их страны. И это обязательное условие как инвестирования капиталов, так и экспорта технологий. (Правда, с оговоркой, что местных будут постепенно учить становиться "на уровне западных стандартов".) И Нур-Султан, хоть и сокращает год от года квоту для иностранцев, но для крупных инвесторов все-таки делает исключение. В том числе и потому, что мы слишком заинтересованы в привлечении иностранных денег и внедрении передового зарубежного опыта. Особенно сейчас, когда поток инвестиций в страну сокращается. В прошлом году объем чистых инвестиций упал более чем в два раза, составив $3,8 млрд. Поэтому рассчитывать на полноценное равенство наших и импортных специалистов пока рановато.



Есть еще один риск, который, видимо, не берется в расчет нашими властями. Кроме разного рода инвестиционных компаний в мире действует масса глобальных агентств по поиску и найму сотрудников на разные проекты. И они весьма пристально отслеживают события в странах, куда нанимают работников. И конфликты, подобные Тенгизу и Жайрему, обязательно найдут отражение в оценке "страны пребывания". Компании могут просто "не рекомендовать" людям ехать в Казахстан на заработки по причине угрозы их безопасности.



На фоне всех этих рисков наши власти предпочитают отчитываться исключительно о "провели беседу" и "разъяснили", то есть ничего не делая.

Правительству давно пора четко сформулировать (в первую очередь для самих себя) причины подобного рода конфликтов и начинать им противодействовать. Тогда и Казахстан больше не будет позориться на весь мир видеосюжетами, в которых избитые и замазанные зеленкой иностранцы просят прощения сами не понимая за что.

В Жайреме в отличие от Тенгиза обошлось без массовой эвакуации. "Легкоушибленные" турки остались строить новую фабрику горно-обогатительного комбината. Но не исключено, что не сегодня-завтра вспыхнет еще один "пожар", который "подожжет" какая-нибудь фотография.



Между тем, Казахстан даже при самых впечатляющих успехах в системе образования не сможет обеспечить себя собственными специалистами во всех без исключения отраслях. Без иностранных спецов нам для нормального развития не обойтись. Поэтому опасность, что из-за таких вот инцидентов зарубежные специалисты перестанут ехать в Казахстан, нисколько не преувеличена. Может показаться, что мы легко справимся и без высококвалифицированных иностранных кадров. Но в действительности это лишь приведет к подорожанию их услуг, как если бы они работали в по-настоящему горячих точках боевых конфликтов.