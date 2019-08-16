 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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12:16  Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство (полемика)

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12:08  Игра престолов: упражнения в сказочной геополитике, - А.Соловьев
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06:22  В узбекском Аккургане милиция применила силу к протестующим торговкам
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Воскресенье, 18.08.2019
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Суббота, 17.08.2019
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09:07  Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века, - А.Цыганок
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Пятница, 16.08.2019
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Гарна жинка. Супруга израиль-премьера Нетаньяху Сара дебоширит в самолете и скандалит по прилету в Киев
10:38 19.08.2019

Визит Нетаньяху в Киев начался со скандала

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев начался с череды неприятных инцидентов, связанных с его супругой Сарой.

Как сообщается, сперва она устроила скандал в самолете из-за того, что командир экипажа, как ей показалось, не поприветствовал ее должным образом. Супруга израильского премьер даже пыталась прорваться в кабину пилотов, однако сделать это ей не позволили. В итоге КВС был вынужден вновь, "более акцентированно" поприветствовать главу правительства и его жену.
По прибытии в Киев она снова попала в неловкое положение. Когда чету Нетаньяху поприветствовали три девушки в народных костюмах с хлебом и солью, Сара бросила переданный ей мужем кусок каравая на землю, пишет "Обозреватель".

Источник - svpressa.ru
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