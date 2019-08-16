Гарна жинка. Супруга израиль-премьера Нетаньяху Сара дебоширит в самолете и скандалит по прилету в Киев

10:38 19.08.2019

Визит Нетаньяху в Киев начался со скандала



Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев начался с череды неприятных инцидентов, связанных с его супругой Сарой.



Как сообщается, сперва она устроила скандал в самолете из-за того, что командир экипажа, как ей показалось, не поприветствовал ее должным образом. Супруга израильского премьер даже пыталась прорваться в кабину пилотов, однако сделать это ей не позволили. В итоге КВС был вынужден вновь, "более акцентированно" поприветствовать главу правительства и его жену.

По прибытии в Киев она снова попала в неловкое положение. Когда чету Нетаньяху поприветствовали три девушки в народных костюмах с хлебом и солью, Сара бросила переданный ей мужем кусок каравая на землю, пишет "Обозреватель".