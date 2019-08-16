Боксер-узбекистанец Данил Юлдашев спас людей в Перми

12:01 19.08.2019

20-летний узбекистанец боксер Данил Юлдашев помогал доставать людей из автобуса, 17 августа попавшего в страшную аварию в Перми.



Объясняя свой поступок, молодой человек сказал: "Я не мог поступить иначе, меня так воспитали". Он один из первых бросился на помощь. Когда автобус врезался в стену дома, юноша ехал на тренировку в клуб. Он стал помогать спасать людей. Двери автобуса заклинило, они не открывались. Данил начал их выламывать. Затем начал выносить людей из автобуса, помогал приехавшим медикам заносить пострадавших на носилках в машины.



Данил Юлдашев родился в Ташкенте. В Узбекистане живут его родственники. В России Данил окончил школу и техникум. Сейчас он работает охранником в клубе. Юношу обещали представить к награде.



Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали: "Водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера, выяснилось, что он был трезв. В настоящее время он задержан в качестве подозреваемого. Но находится в больнице". 39-летний водитель автобуса был зажат рулем и пострадал в аварии. У него черепно-мозговая травма, травмы живота и груди. Травму позвоночника получила кондуктор автобуса.



Следственным комитетом возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". По информации на сайте Министерства здравоохранения пермского края восемь человек, пострадавших в результате аварии, находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 32 пострадавших: среди них девять детей с травмами средней степени тяжести и 23 взрослых. Всем им оказывается помощь.



Лия Хорошевская