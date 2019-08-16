Экономика против империализма. Схватка гигантов: кто победит, Дональд Трамп или Адам Смит?

12:14 19.08.2019

Юрий Пискулов



Что происходит с миром? Он продолжает интегрироваться или уже запущен процесс дезинтеграции? "Новая нормальность" - это деглобализация? - вопрошает ЮНКТАД - главная организация ООН для развивающегося мира - Кто будет носителем другой парадигмы развития и кто попадет в маргиналы?



Понятно, что на роль носителя новой парадигмы претендуют лидеры ведущих держав, и в первую очередь, США, готовые биться за место под солнцем экономическим и всеми другими видами оружия.



Всем ясно, что на самую первую роль претендует президент США Дональд Трамп. При этом он считает, что США уже и так облагодетельствовали весь мир. Благородным и наивным американцам пора вернуть потраченное, а другим, особенно Китаю, пора ликвидировать гигантский активный баланс в торговле с США (в целом до 500 млрд долл. ежегодно!), прекратить антиамериканские манипуляции с юанем и торжественно отказаться от воровства американской интеллектуальной собственности. Да и ВТО пора прекратить покрывать это безобразие, а не то - США покинет ее ряды. Вот такая аргументация у лучшего, по его мнению, лидера и отца нации, готовящегося к переизбранию на второй срок и ищущего для этого козыри.



Последнее понятно, но непонятно, как можно идти в завтра с вчерашним багажом: махровым протекционизмом и эгоистичным стремлением к делиберализации международной торговли (ее либерализация - главная задача ВТО) - лозунгами, давно снятыми с повестки дня, в т. ч. предшественниками Трампа.



В этом пренебрежении интересами других наций, на наш взгляд, самое уязвимое место бизнесмена-миллиардера, похоже, не утруждавшего себя знаниями о том, как сложился сегодняшний мир, и кто были его отцы-основатели.



Надо вспомнить английского экономиста Адама Смита (1723-1790), основоположника либеральной политэкономии, и его учеников. Смит и сегодня "живее всех живых", в т. ч. в России, где есть "общество Адама Смита" и популярна теория Смита-Рикардо. Она хорошо обслуживала, да и сегодня обслуживает, нужды капитализма, уже глобального, потому что является проверенной веками основой для принятия бизнес-решений. Суть ее в том, что конкурентоспособность товара, предприятия, в конце концов, страны определяет оптимальный набор производственных факторов и услуг, таких как капитал, стоимость и квалификация труда, инфраструктура используемых ресурсов, в т. ч. интеллектуальных, информационные технологии, предпринимательские способности и т. д. Если у вас их не хватает, то можно добавить за счет импорта или перенесения вашего производства за границу, туда, где сочетание этих факторов будет оптимальным.



Теория Смита-Рикардо и их учеников, известная также как теория мобильных факторов производства и конкурентоспособности или "теория сравнительных преимуществ", дополненная неолиберальными установками свободы предпринимательства, до настоящего времени - главная основа принятия решений крупными корпорациями, особенно ТНК, во всем мире.



Другое дело, как считал К. Маркс, у капитализма есть предел развития, когда рыночные отношения исчерпают свой потенциал и "развалятся". Подтверждением предвидений Маркса, говорят российские исследователи, доктора наук Игорь Гладков и Майя Дубовик ("Международная экономика" №-10, 2018), можно считать происходящие сейчас большие, возможно, тектонические сдвиги в системе глобального хозяйства и международной торговли, их турбулентность и слабая предсказуемость, которые почему-то так пугают руководителей финансово-экономического блока нашего руководства в плане определения стратегии развития России. Но это уже другой вопрос.



Возвращаясь к Смиту, Трампу и их антагонизму, отметим, что одним из элементов исчерпания капиталистического способа глобального производства, "могильщиком" сегодняшнего капитализма и одновременно фактором усиления противоречий между великим ученым и "великим" практиком стала гегелевская диалектика развития, а именно неизбежное пришествие нового этапа глобальной экономики - промышленной ("четвертой") революции с ее новейшими технологиями, в т. ч. 3D и цифровизацией. Эта революция наглядно проявилась в возвращении активов ТНК развитых стран из развивающихся в связи с исчерпанием там главных факторов сравнительных преимуществ ТНК (низкой зарплаты и т. д.). Заслуги Трампа здесь являются минимальными.



Почему так? Да потому что, по терминологии ЮНКТАД, в мире идет процесс "укорачивания" цепочек глобального производства, его все большей локализации (чему помогают передовые технологии) с целью экономии транспортных и других расходов, результатом чего стало восстановление ряда заброшенных в развитых странах производств, перенесенных в государства "третьего мира".



Спросите, при чем здесь Трамп? Да ни при чем, если не считать, что его беспардонный (необоснованный, в т. ч. по меркам ВТО) протекционизм "Америка прежде всего" совпал с пророчествами Маркса и гегелевской корректировкой учения Смита-Рикардо. К сожалению, трамповская политика деглобализации ("все вопросы со странами-партнерами будем решать на двустороннем уровне, а не в ВТО") набирает обороты. А ожидаемое пришествие глобализации нового типа, которое так хочется возглавить Трампу, зависит, к сожалению, не от него, а от четвертой промышленной революции, от конкуренции между старыми (США) и новыми (Китай) претендентами на глобальное лидерство. Кстати, Китай на 100% воспользовался для своего ускоренного развития теорией и практикой сравнительных преимуществ, жертвами которых стали "наивные" американские инвесторы и ТНК.



Пренебрежением теории сравнительных преимуществ можно считать и трамповскую политику противодействия притоку мигрантов в страну, что нанесет ущерб экономике ряда штатов, губернаторы которых уже подали иск в суд по этому поводу на администрацию президента.



Жаль, что, в отличие от Китая, бизнесмен-миллиардер Трамп идет напролом, не обращая внимания на теорию (советы) Смита, Маркса, да и современных авторитетных экономистов, в т. ч. американских, таких как нобелевский лауреат Пол Кругман.



Что из этого получится - посмотрим. По мнению авторитетного в мире инвест-банка "Голдман Сакс", в результате политики Трампа, в т. ч. торговой войны с Китаем, экономику США в скором времени ожидает рецессия. Как утешение можно сослаться на ту же экономическую историю, когда приливы и отливы политики либерализации и протекционизма сменяли друг друга с завидной регулярностью, существенно не навредив плаванью корабля Адама Смита под флагом свободы торговли.



Трамп не исключение в пренебрежении (сознательном или бессознательном) экономической теорией и историей. Руслан Хасбулатов, известный российский экономист и политик, в статье "Исследования мировой экономики: вопросы теории (глобализация, „Вашингтонский консенсус", Россия)" (см. журнал "Международная экономика" №-3, 2018) говорит, что действующий до сих пор американский глобальный экономический порядок, означающий, в частности, приватизацию мировой финансовой системы, де факто и России, казалось бы, самого выразительного противника Вашингтона, на практике проявляется в том, что мы старательно, как ученики, уже четверть века руководствуемся основными положениями указанного порядка, известного как "Вашингтонский консенсус". При этом Федеральная резервная система США выступает в роли мирового управляющего всеми центральными банками стран. В 90-е годы "Вашингтонский консенсус" был навязан не только нам. Хасбулатов цитирует канцлера Германии Меркель, которая прямо заявила Джорджу Бушу-младшему: "Вы навязали нам „Вашингтонский консенсус", а теперь мы расплачиваемся за эту политику…". Он отмечает, что предельно легковесный и циничный отказ Трампа от подписанных соглашений подрывает основу международного права, дискредитирует политическую и дипломатическую практику, попирает морально-нравственные ценности…



Джордж Сорос, всемирно известный американский финансист, "терминатор" и "икона Уолл-стрит" - которому исполняется 98 лет, "глашатай кризисов" (предсказал, кстати, дефолт в России 1998 г.), делает выводы, что в результате политики Трампа все, что могло в мире пойти не так, пошло не так, включая разрушение Трансатлантического союза США с Западной Европой, Транстихоокеанского партнерства и ядерной сделки с Ираном. Избрание Трампа президентом США стало причиной неприятностей не только для самого Сороса (потерял 1 млрд долл), но и для многих других: он "обманщик и аферист, может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды" (Газета.ру. "Глашатай кризисов").



Подводя итоги "схватки гигантов". Не знаю, как вы, но по мне Адам Смит побеждает, причем с явным преимуществом!