 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.08.2019
13:52  "Свадебный" теракт в Кабуле: кому нужна новая кровь? - С.Тарасов
12:35  Закат демократии. Как свобода сдает позиции в мире, - Лэрри Дэймонд
12:34  Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом, - Д.Мигунов
12:32  "Матерь всех войн": что готовит Трамп Ирану
12:28  Евразийская хорда, океанское кольцо. Россия и Индия как третья сила нового миропорядка
12:27  35 на 35: чем обернется срыв поставок американских истребителей Турции
12:16  Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство (полемика)

12:15  "Мы свой кадр знаем", или о том, кто кого кормит в Узбекистане, - Б.Мусаев
12:14  Экономика против империализма. Схватка гигантов: кто победит, Дональд Трамп или Адам Смит?
12:08  Игра престолов: упражнения в сказочной геополитике, - А.Соловьев
12:06  Протесты в Гонконге скоро закончатся и совсем не так, как хотелось бы их участникам
12:01  Боксер-узбекистанец Данил Юлдашев спас людей в Перми
10:38  Гарна жинка. Супруга израиль-премьера Нетаньяху Сара дебоширит в самолете и скандалит по прилету в Киев
09:44  В Казахстане участились "межнационально-трудовые" конфликты
06:37  СССР уничтожили наивные люди, - А.Колесник
06:34  РФ отобрала у своих союзников долю на нефтяном рынке, - "НГ"
06:26  Пекин не считает школы перевоспитания в Синьцзяне концлагерями, - В.Скосырев
06:24  Дамаск и Москва зачищают в Идлибе "русскоязычные" ЧВК
06:22  В узбекском Аккургане милиция применила силу к протестующим торговкам
01:59  Гуляй, рванина... Вход в большинство парков Душанбе стал платным
00:07  Китай – яблоко раздора между Трампом и олигархами, - В.Павленко
00:06  США запретили Турции самостоятельные операции в Сирии
Воскресенье, 18.08.2019
15:13  До монголов. Взлет и упадок империи Тан. Часть 1.
15:12  Как Путин спас для России рукопись "Тихого Дона"
15:09  Выборы президента США - 2020: в бой идут одни старики
15:05  Президент Узбекистана назвал уровень чиновников "главной угрозой" для страны
14:48  Обаяние туранской расы. Димаш Кудайберген и развенчание мифа о монголоидности и первобытности ("тенгрианстве") казахского народа
12:33  Известный в Тадже заклинатель джиннов "Мулла Рахматулло" (он же - Девона/Безумный) уличен в секс-домогательствах (к бесовкам?)
12:06  Рахмон учредил в Тадже "Праздник винограда" и "Праздник яблока"
11:38  В Узбекистане решили еще раз повысить брачный возраст для девушек - с 18-ти
11:35  По Киргизии WhatsApp-ом рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
10:37  Почему в Киргизии не получился транзит в стиле Путина–Назарбаева, - Т.Умаров
10:33  CNN: массовый расстрел в Эль-Пасо и другие недавние массовые убийства в США - это современный "суд Линча"
09:41  Свобода, бл... Секс-туризм в Алматы, - "Э-К"
08:46  В Кабуле взорвали свадьбу - 63 погибших
Суббота, 17.08.2019
20:07  "Плохо закончится": как Трамп влияет на Китай через Гонконг
20:02  Турция – Катар – Россия – Иран: сложится ли пасьянс? - С.Тарасов
17:07  В США экс-укр-главу Порошенко обвинили в выводе из страны 8 млрд. Грозит 300 лет строгого режима...
16:43  Сотрудника УзбКабмина уволили за грубость к "терпиле"
14:47  Гиперзвук украли: справедливы ли обвинения Болтона в адрес России
14:43  АрМИ-2019. Узбекская военная команда 1-й залезла на Эльбрус но 1-го места ей не дали(
14:38  В Казахстане учителям повысят зарплаты в 2 раза
09:37  Страна победившего бабаизма. Киргизию напрасно называют "несостоявшимся государством"?
09:07  Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века, - А.Цыганок
09:02  В Белуджстане взорван в мечети (но остался жив) лидер афганского "Талибана" шейх Ахунзада. Погиб его брат
00:41  Дело Атамбаева. Из его же автомата. КырГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Пятница, 16.08.2019
21:36  Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"
21:22  Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви
21:12  КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства
20:42  Игра с огнем в Кашмире, - С.Кожемякин
19:43  В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Матерь всех войн": что готовит Трамп Ирану
12:32 19.08.2019

Георгий Асатрян о возможных последствиях американо-иранской войны

Георгий Асатрян

Для президента США Дональда Трампа Иран остается едва ли не главным внешнеполитическим врагом. Новые санкции против Тегерана, односторонний выход США из ядерной сделки с Исламской Республикой, публичные заявления Трампа в отношении этого государства заставляют аналитиков реально рассматривать угрозу полномасштабной американо-иранской войны. Насколько вероятен такой конфликт и какими могут быть ее последствия для всего мира?

Понять истоки американского поведения в отношении Ирана несложно. Антииранские настроения в правом истеблишменте существуют давно. Желание начать войну и превратить в историю иранский режим появилось почти сразу после Исламской революции, то есть еще на исходе прошлого тысячелетия.

Появление на Ближнем Востоке клерикального режима, первая и пока единственная религиозная революция, нефтяной фактор, а также потенциальная угроза Израилю - все было против интересов Штатов.

В одночасье Иран из союзника превратился в злейшего врага, ядро фанатичного антиамериканизма, противника Вашингтона в ключевом регионе мира. Экономический фактор играл не меньшую роль.

В конце XX века Америка была крупнейшим покупателем ближневосточной нефти. Вся региональная стратегия США строилась на постулатах обеспечения бесперебойных и безопасных поставок нефтепродуктов. Иран был не только надежным поставщиком, но и фактически "своим парнем" на этом поле. Американские и британские нефтяные мэйджоры чувствовали себя вольготно в Иране, были, что называется, в доле, хорошо зарабатывали.

Исламская революция, словно война, все списала. История началась с чистого листа. Абсолютный комфорт США в этой части света в одночасье испарился, а регион превратился в самый проблемный для Америки узел.

Со временем этот конфликт приобрел новые детали. Иран в новом обличии лидера исламского мира начал вести активную и даже агрессивную внешнюю политику на Востоке. Попытки Тегерана экспортировать шиизм и свое влияние встречали сопротивление со стороны стран региона и США.

Иран стал центром силы, альтернативным Америке. Со своими интересами, потенциалом и видением региональных процессов. Политика Тегерана не соответствует интересам США.

В Ираке Тегеран борется с американским влиянием, поддерживает антиамериканских политиков. В Сирии Иран всеми правдами и неправдами поддерживает Башара Асада, которого пытались свергнуть американцы. Противоречия у Ирана и США есть по всему периметру Ближнего и Среднего Востока: в Афганистане, Ливане, Йемене, Бахрейне и т.д.

Короче говоря, Иран априори представляет экзистенциальную угрозу влиянию и авторитету США в регионе. Само успешное существование Исламской Республики - против интересов Америки.

Американо-иранские контакты после Исламской революции нельзя назвать простыми. Дипломатических отношений, как известно, нет. Прямое общение - крайняя редкость. Политические лидеры скорее избегают прямого личного диалога. Контакты в основном идут через посредников, которые имеют авторитет у обеих сторон.

Ярким примером служит недавний визит в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он встретился с Высшим руководителем Ирана великим аятоллой Хаменеи и президентом Рухани, обменялся мнениями и, самое важное, передал послания от Дональда Трампа и объединенной вокруг США части Запада.

Как известно, у Запада нет единой позиции в отношении Ирана. США, Великобритания и некоторые страны северной Европы занимают крайне жесткую позицию и не против проведения определенных военных операций. В свою очередь, западная, центральная и южная Европа против войны с Ираном в любом виде и под любым соусом.

Лидеры ЕС - Германия и Франция, хотят торговать и сотрудничать и не видят каких-либо серьезных угроз со стороны Тегерана. Получается, что Трамп не может сформировать сколько-нибудь серьезную коалицию против Ирана. Легитимизации и широкого международного консенсуса не получается. Война и даже ограниченные ракетные удары не получат поддержки международного сообщества. Ни ООН, ни НАТО, ни прочие международные организации не согласятся с идеей бомбить Иран.

Можно предположить, что Россия, Китай, Индия, Германия, Франция, Япония и другие влиятельные игроки выступят с жесткой критикой возможной военной операции США против этой страны. Более того, вероятно, что Россия и Китай окажут определенную политическую, экономическую, а, может быть, и военно-техническую или разведывательную помощь Ирану. Как говорится, враг моего врага - мой друг.

Теоретическая война США с Ираном - это не шутки. Аналогии с Ираком и Афганистаном не стоят и ломаного гроша. Это совершенно другая история, с иным масштабом, атмосферой и людьми. Президент Рухани не сильно преувеличил, заявив, что "война с Ираном станет матерью всех войн".

У Исламской Республики огромное количество прокси на Ближнем Востоке и даже за его пределами. Возможно, Иран будет не в состоянии нанести удар по американской территории. Но США – это не только огромное пространство от океана до океана в Северной Америке. Десятки военных баз и сотни инфраструктурных объектов в странах Ближнего и Среднего Востока. Несколько десятков тысяч военнослужащих в Афганистане, Ираке, Катаре, Бахрейне. В случае войны иранские прокси и фанатичные шиитские организации непременно нанесут удар по нематериковой Америке.

Тегеран не может ответить симметрично. И поэтому будет действовать асимметрично, использую широкую сеть радикальных шиитских группировок. Война с Ираном будет означать для Америки новые теракты против военных баз, солдат, американских корпораций и посольств в странах Ближнего и Среднего Востока.

Потенциально Иран может пойти еще дальше. Диверсионно-террористический удар может быть нанесен и в Европе, и даже в самих США.

Для оккупации территории Ирана, которая сопоставима с Мексикой и в три раза больше Франции, необходима почти миллионная армия. Население Ирана превышает 80 млн человек. По иранским меркам, к мобилизации пригодна почти половина населения страны. Численность иранской армии - почти полмиллиона солдат и офицеров. Также имеется резерв, превышающий 300 тыс. человек. Но и это не все. Иранское полувоенное ополчение басиджы, имеющее офисы практически во всех иранских городах и провинциях, может мобилизовать около 10 млн человек. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) служит, по разным данным, более 150 тыс. человек.

В техническом плане иранская армия достаточно отсталая. Разумеется, вооруженные силы США по всем параметрам превосходят своих визави. Но, дух - центральное явление в случае войны. Именно иранцы будут более мотивированы и мобилизованы, если против них будет затеяна война.

Американцы могут победить в войне с Ираном. Но какой ценой? И что считать победой? Свержение исламского режима? Оккупацию Тегерана и окрестностей? Что именно?

В любом случае, все рассуждения крайне эфемерны и туманы. Война с Ираном, действительно, станет матерью всех войн. По крайней мере, кроме мировых. Кажется, что новой большой горячей войны на Ближнем Востоке все же удастся избежать. Парадоксально, но столь воинственные заявления с обеих сторон как раз свидетельство этого тезиса. А пока остается только наблюдать за словесными перепалками, психологической и прокси-войной между США и Ираном.

Автор - политический консультант, президент Syndicate Consulting Group, эксперт РСМД .

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566207120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава государства подписал Указ о пересмотре порядка назначения руководителей ряда организаций республиканского уровня
- Аскар Мамин проинспектировал ход восстановительных работ в г. Арысь и строительства объектов в Туркестане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №585
- Кадровые перестановки
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством первого президента
- В Казахстане участились "межнационально-трудовые" конфликты
- Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запущен не позже 1 января 2025 года
- 21 тысяча семей, получающих АСП, скрыли реальные доходы
- Казахстанцы все чаще покупают новые автомобили
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  