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Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом, - Д.Мигунов
12:34 19.08.2019

"Неправильный выбор" населения привел к истерической реакции инвесторов

Дмитрий Мигунов

Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса. Страну, регулярно проходящую в опасной близости от дефолта, на сей раз наказали международные инвесторы, которым не понравилось волеизъявление народа страны на праймериз президентских выборов. Некоторые экономисты считают, что южноамериканская республика будет валиться и дальше и даже затянет за собой в рецессию весь остальной мир. Другие предлагают не паниковать, считая, что кризисная ситуация в Аргентине - это сугубо локальная проблема, а у мировой экономики есть куда более серьезные поводы для беспокойства. Подробности - в материале "Известий".

Неправильный выбор

Аргентинский песо обвалился почти на треть после проигрыша президента на праймериз

12 августа аргентинский песо обрушился на 30% буквально за пару часов, упав до рекордно низкой отметки в 65 песо за доллар. Основной индекс местной фондовой биржи Merval снизился на 31%, той же дорогой пошли и государственные облигации. Чтобы валюта, акции и бонды обвалились одновременно - такого не было на фондовом рынке страны 19 лет.

Причиной катастрофического обрушения стала политика. А именно, праймериз президентских выборов, которые должны состояться в октябре. Согласно их результатам, нынешний президент правоцентрист Маурисио Макри потерпел сокрушительное поражение, набрав всего 32% голосов. Его главный конкурент, левый популист Альберто Фернандес обогнал его на 15 процентных пунктов. Если бы это были настоящие выборы, то Фернандес был бы признан победителем в первом туре.

Сразу стоит оговориться, что никакого значения для итогов будущих выборов эти результаты не имеют. Аргентинская электоральная система весьма своеобразна: праймериз выполняют роль "нулевого тура" и являются заменой процессу сбора подписей. Сколько конкретно голосов получил кандидат, неважно, если эта цифра превышает 1,5%, - именно при таких условиях он допускается до первого тура основного голосования.

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Полученные результаты стали шоком, потому что их не показывал ни один из соцопросов (не первый раз уже предсказательные возможности политической социологии оказываются ограниченными). А для инвесторов дал ясный сигнал - забирайте денежки побыстрее, ибо вскоре после прихода новой власти у Аргентины начнутся большие проблемы. 13 августа пятилетние кредитные дефолтные свопы страны (производный финансовый инструмент, представляющий собой страховку от дефолта) подскочили до 2116 пунктов. Такие котировки означают вероятность отказа Аргентины платить по обязательствам в течение ближайших пяти лет в 70–75%.

Ужас без конца

Почему инвесторы так переполошились? Для этого необходимо вспомнить не самую счастливую экономическую историю страны на протяжении последнего столетия. В начале XX века Аргентина была одной из самых богатых стран мира: по ВВП на душу она превосходила большинство европейских стран и уступала лишь пяти-шести государствам на планете. После Великой депрессии, надолго обвалившей цены на основную статью экспорта Аргентины - продукты питания, - ситуация стала меняться не в лучшую сторону. Негативно повлиял и слишком быстрый рост населения - за XX век оно увеличилось в семь раз, больше, чем в любой развитой стране.

Протесты в Буэнос-Айресе

Женщина проходит мимо закрытых во время забастовок магазинов. Надпись на плакате "Спасибо, Кристина, за 500 тысяч новых пенсионеров", Буэнос-Айрес, Аргентина, август 2014 года

Ответом стал перонизм - идеология, которой придерживался президент страны в 1950-е годы Хуан Перон, а затем его многочисленные последователи. В экономике он подразумевал построение социального государства в комбинации с импортозамещением. Несмотря на определенные первоначальные успехи, к концу 1980-х стало понятно, что система не работает, - что при диктатурах, что при демократиях экономика страны развивалась слабо, а уровень жизни рос слишком медленно по сравнению с зарубежными странами.

Не оправдали себя и неолиберальные реформы 1990-х годов. Привязка песо к доллару (схема currency board) позволила одолеть инфляцию и привлечь горячий капитал из-за рубежа. Но новый кризис, теперь уже зародившийся в Азии, вновь обрушил цены на сырье, привел к оттоку капитала и в итоге к первому дефолту страны в 2001 году. Новое правительство, ведомое Нестором Киршнером, пыталось вернуться к перонистскому курсу (позже эта его итерация получила название "киршнеризмо"), и снова успеха добиться не удалось. Инфляция взлетела до рекордных высот, а коррупция в стране стала повальной даже по латиноамериканским меркам.

После смерти Киршнера его супруга Кристина продолжила тот же курс. Результат - новый дефолт 2014 года, который, впрочем, был прозван "селективным" (некоторым инвесторам полагались выплаты, некоторым - нет), а кредитный рейтинг не самой бедной страны Латинской Америки окончательно опустился на дно.

Вид с воздуха на всеобщую забастовку в Буэнос-Айресе против экономических мер президента Маурисио Макри в разгар экономического кризиса, 30 апреля 2019 года

Эта экономическая катастрофа и привела к власти бизнесмена Маурисио Макри, который с самого начала поручился за "ответственную" финансовую политику и фискальную дисциплину. Инвесторам и кредиторам новое руководство страны пришлось по душе, а вот гражданам оно разонравилось довольно быстро. Реформы, предпринятые Макри, не привели ни к повышению уровня жизни аргентинцев, ни к быстрому экономическому росту. В результате "киршнеризмо" вернулся в лице самой Кристины Киршнер, которая на эти выборы идет в качестве вице-президента у Альберто Фернандеса. Последний не стесняется обещать пересмотра соглашения с МВФ о кредитной линии на $57 млрд и допускает возможность отказа платить по некоторым обязательствам. Учитывая подавляющий перевес пары Фернандес-Киршнер по итогам праймериз, вероятность такого развития событий представляется исключительно высокой.

Символ кризиса

Метания Аргентины из крайности в крайность, некомпетентное управление и коррупция привели к закономерному результату - из последних 70 лет треть времени страна провела в рецессии. Два дефолта за 15 лет сделали инвестиции в эту страну исключительно "токсичными" и заставили фондовый рынок сильно переживать даже по поводу отдельных высказываний политиков, тем более что они на этот счет особенно и не сдерживаются.

Риск нового экономического краха велик, но нужно понимать, что страна и не выбиралась из плачевного финансового состояния - инфляция в прошлом году перевалила за 50%. Для большинства граждан страны, как бедняков, так и разочарованного среднего класса, мало что поменяется - одним дефолтом больше, одним меньше...

В то же время многие экономисты считают, что Аргентина может стать "слабым звеном" мировой финансовой системы и потянуть за собой потрясения по всему миру. Вряд ли, впрочем, можно говорить о запуске глобальной цепной реакции в Буэнос-Айресе - все-таки аргентинская экономика и финансовые рынки слишком невелики, чтобы начать обвал во всем мире. Максимум можно говорить о символическом значении аргентинского кризиса.

У глобальной экономики есть куда более актуальные проблемы. Локомотив Евросоюза, Германия, находится на грани рецессии - ее экономика сократилась на 0,1% в предыдущем квартале. Китай продолжает замедляться, и торговая война США может способствовать только дальнейшему ослаблению экономики КНР. В самой Америке 14 августа индекс S&P 500 упал на 4%. Цена на нефть обвалилась на $5–6, до минимумов, не виданных с зимы.

Все эти движения происходят вне всякой связи с аргентинскими событиями. Вероятнее всего, кризис в Аргентине станет лишь маленьким штрихом в общей картине новой мировой рецессии и произойдет даже в том случае, если мировая экономика найдет в себе внутренние резервы ее избежать.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566207240
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