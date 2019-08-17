Мирзиеев учредил Узбфонд развития каракулеводства

17:57 19.08.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли". Согласно документу, в Узбекистане создан Фонд развития каракулеводства при республиканской ассоциации "Коракулчилик".



Документом определено, что в 2019–2020 годах каракулеводческим хозяйствам за каждую произведенную и реализованную на экспорт единицу каракульских шкурок из Государственного бюджета будет выделяться субсидия в размере 50 тысяч сумов ($5,3), за каждую единицу шкурок каракульчи – 75 тысяч сумов ($8).



Будет увеличено до 10-кратного размера производство препарата "Тимпотиновой инъекции", восстанавливающей иммунитет и препарата "Эритим", используемого при анемии.



Также, согласно постановлению, создаются Научно-племенные опытные станции, специализирующиеся на выращивании высокоэлитного класса породистых каракульских овец светло-коричневой окраски в Навоийской области и каракульских племенных овец высокоэлитного класса черной и серой окраски в Кашкадарьинской области.