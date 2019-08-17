Против экс-узб-принцессы Гульнары Каримовой завели новые уголовные дела

19:15 19.08.2019

Генпрокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Дела в отношении Каримовой возбуждены по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.



"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также заявлений граждан", - говорится в сообщении.Следствие установило, что Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент". Затем она реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере."Кроме этого, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям. В целях предотвращения попыток воспрепятствования установлению истины по делу остальные подробности не разглашаются", - сообщили в Генпрокуратуре.