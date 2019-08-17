В Бишкек вернулась забытая экс-кыр-крим-принцесса Бермет Акаева-Тойганбаева

19:28 19.08.2019

В Бишкек прилетела старшая дочь Аскара Акаева - Бермет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Спутник Кыргызстана. По словам кыргызстанского адвоката Каната Хасанова, он в аэропорту видел, как прилетела Бермет Акаева и что ее там встретили. Источник в госорганах Кыргызстана подтвердил информацию и добавил, что Акаева прилетела сегодня утром, 19 августа, из Москвы. Бывший муж Бермет Акаевой заочно осужден в Кыргызстане, а ее отец - первый президент Кыргызстана Аскар Акаев - дважды не прилетал на родину на похороны родных братьев. К нему имелись вопросы у правоохранительных органов. Аскар Акаев возглавлял Кыргызстан в 1990-2005 годах и лишился власти после "тюльпановой" революции.47-летняя Бермет Акаева - старшая из четверых детей Аскара и Майрам Акаевых. Вместе с братом Айдаром она была избрана в 2005 году в Жогорку Кенеш. Это стало одной из причин "тюльпановой" революции. Отпрыски Акаева лишились мандатов.Бермет Акаева много лет состояла в браке с гражданином Казахстана Адилем Тойгонбаевым. Его прозвали "зятем кыргызского народа".



После революции 2005 года Тойгонбаева заочно обвинили в рейдерстве, коррупции и мошенничестве. В 2017 году Первомайский райсуд Бишкека приговорил его (заочно) к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Акаева живет за рубежом, в 2017 году вместе с отцом написала книгу о будущем Кыргызстана. В конце прошлого года она и ее родители встретились в Германии с соотечественниками. Там в бывшего президента швырнули яйцом. Бермет заступилась за отца.К самому же бывшему президенту есть вопросы у Генпрокуратуры Кыргызстана. Когда в 2014-м скончался его старший брат Болот, всех интересовало, приедет ли Аскар Акаев на похороны. Занимавшая в то время должность генпрокурора Аида Салянова заявила: если бывший президент появится в стране, его следует допросить, поскольку некоторые уголовные дела в отношении его родственников и приближенных еще не закрыты. Но Акаев не приехал ни в 2014-м, ни два года спустя, когда умер другой его брат - Асанкул.