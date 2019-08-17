А теперь, горбатый... Экс-кыр-премьера Бабанова потащили на допросы

19:46 19.08.2019

Омурбека Бабанова вызвали на допрос



19 августа 2019 17:19 - Бакыт Стамов



Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов был вызван на допрос в Финпол. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ГСБЭП.

По их данным, Омурбек Бабанов был вызван на допрос в связи с делом по АКБ "Кыргызстан" .

Пресс-служба финансовой полиции пока не доступна для комментариев.

Напомним, в апреле Омурбека Бабанова обвиняли в рейдерском захвате акций АКБ "Кыргызстан" в 2008 году.