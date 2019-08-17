А теперь, горбатый... Экс-кыр-премьера Бабанова потащили на допросы

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19:46 19.08.2019
Омурбека Бабанова вызвали на допрос
19 августа 2019 17:19 - Бакыт Стамов
Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов был вызван на допрос в Финпол. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ГСБЭП.
По их данным, Омурбек Бабанов был вызван на допрос в связи с делом по АКБ "Кыргызстан" .
Пресс-служба финансовой полиции пока не доступна для комментариев.
Напомним, в апреле Омурбека Бабанова обвиняли в рейдерском захвате акций АКБ "Кыргызстан" в 2008 году.