Кто убил Джеффри Эпштейна? - В.Прохватилов

20:42 19.08.2019 Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 18.08.2019 |



Нити тянутся к криминальной семье Клинтонов

Вот уже несколько дней после того, как американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна нашли 10 августа мертвым в тюремной камере, где он находился в ожидании суда, Америку будоражат предположения самого разного рода.



Эпштейна обвиняли в совращении несовершеннолетних и в создании системы сексуального рабства. В июле он заявил в суде, что считает себя невиновным, а 10 августа был найден без признаков жизни.

9 августа суд опубликовал документы в рамках иска против помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, которая, по версии обвинения, занималась организацией секс-трафика для Эпштейна. Гислейн – дочь покойного медиамагната Роберта Максвелла, отрицает обвинения и находится на свободе. Обвинители утверждают, что Эпштейн создал разветвленную структуру для вовлечения несовершеннолетних американок в занятия проституцией. После того как его нашли мертвым, хештег #EpsteinMurder ("Убийство Эпштейна") стремительно набирает популярность в "Твиттере".



В конце июля по запросу адвокатов Эпштейна с него был снят статус Suiside Watch (интенсивный мониторинг для предотвращения самоубийства). Вместо этого за ним был закреплен "особый статус наблюдения", требующий проверок каждые 30 минут, и постоянного сокамерника. Однако сокамерника удалили за день до смерти, а 30-минутный протокол в ночь смерти был нарушен. Судебно-медицинские эксперты установили, что у Эпштейна сломаны подъязычная и подковообразная кости, что часто встречается у тех, кого задушили.



Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что смерть Эпштейна была "слишком удобной": "За ним нужно было наблюдать 24 часа в сутки. Это один из главных федеральных объектов в стране. Он принадлежит министерству юстиции… Как же они допустили это?"

По данным New York Times, охранники спали в течение трех часов, в результате чего они пропустили обычную проверку заключенных. Затем они подделали свои журналы надзора. Кроме того, оказалось, что один из охранников не был штатным сотрудником тюрьмы.



Хештег #EpsteinMurder в соцсетях набирает популярность, как и хештеги #ClintonCrimeFamily, #ClintonKillList, #ClintonsBodyCount, #Clintoncide.

В записях под этими хештегами обсуждаются версии, по которым Клинтоны убили десятки своих политических противников.

Вот некоторые записи из социальных сетей:

Джеффри Эпштейн совершил "самоубийство" так же, как принцесса Диана погибла в автомобильной "аварии" #EpsteinMurder.

Сэм Спадино # TrumpEpstein

Мне кажется, стоит повторить, что президент этих чертовых Соединенных Штатов пишет в "Твиттере" о заговоре убийств, в котором его приятель по гольфу убил своего друга-педофила. В наши дни жизнь действительно идет быстро. #EpsteinMurder #EpsteinSuicideCoverUp.

TAFKA thatflahertyguy

Я поражен – они буквально сделали то, о чем говорят "теоретики заговора". #EpsteinMurder

Сами Абид #YNWA

Не остался в стороне и Дональд Трамп. Он перенес в свою ленту в "Твиттере" пост популярного актера Терренса К. Уильямса: "У Джеффри Эпштейна была информация о Билле Клинтоне, и теперь он мертв". Уильямс задался вопросом, как мог покончить самоубийством человек, за которым 24 часа в сутки постоянно наблюдали. Знаменитый актер разместил видео, в котором говорит, что "по какой-то странной причине люди с информацией о Клинтонах оказываются мертвыми и обычно умирают от самоубийств".

В сетях публикуется список 82 сотрудников и охранников Клинтонов, которые ушли из жизни при странных обстоятельствах или были убиты.



В довершении скандала Билл Клинтон на днях публично солгал относительно своих контактов с Эпштейном. Американское издание Washington Examiner опубликовало полетные листы (Flight Manifest) частного самолета Джеффри Эпштейна Lolita Express, согласно которым Билл Клинтон, будучи президентом США, летал на этом самолете 27 раз, причем в некоторых случаях без сопровождения агентами секретной службы. Это опровергает сделанное пресс-секретарем Клинтона заявление о том, что "в 2002 и 2003 годах президент Клинтон совершил четыре поездки на самолете Джеффри Эпштейна: одну в Европу, одну в Азию и две в Африку…".

В одной из таких поездок, согласно полетным листам, к Клинтону и Эпштейну присоединились главный помощник Клинтона Даг Бэнд, Гислейн Максвелл и бывшая ассистентка Эпштейна Сара Келлен. Обе женщины летали на Lolita Express неоднократно.



Гислейн Максвелл, согласно судебным протоколам, на которые ссылается газета Miami Herald, "использовала вербовщиков по всему миру, чтобы заманивать женщин, обещая им работу в качестве моделей, образовательные возможности и карьеру в модельном бизнесе". Тех, кто клюнули на обещания, втягивали в секс-трафик. "В других судебных документах указывается, – пишет издание, – что Сара Келлен является одной из "потенциальных соучастниц Эпштейна"".



Бэнд, Максвелл и Келлен участвовали во многих поездках с Клинтоном и Эпштейном по всему миру. Согласно полетным листам, в конце сентября и в начале октября 2002 года в ходе полета Клинтона с Эпштейном в Африку с ними не было агентов секретной службы, зато присутствовали актеры Кевин Спейси и Крис Такер. Среди других участников этой поездки был будущий член Совета национальной безопасности Барака Обамы и администратор USAID Гейл Смит. Участвовала в таких поездках и супермодель Наоми Кэмпбелл.



Данные о полетах Билла Клинтона на секс-джете миллиардера-педофила всплывают не впервые. Еще в 2015 году издание Gawker опубликовало полетные листы Lolita Express, согласно которым Билл Клинтон неоднократно летал на этом самолете с актрисой порнофильмов, чье имя появляется в адресной книге Эпштейна с ремаркой "для массажа". "Полетные листы также показывают, – пишет издание, – что Клинтон участвовал в более чем дюжине рейсов с женщиной, которая, по мнению федеральной прокуратуры, приобретала несовершеннолетних девушек для сексуального служения Эпштейну и его друзьям и выступала потенциальной соучастницей его преступлений".

"Несоответствия между заявлениями Билла Клинтона и данными полетных листов еще глубже вовлекают бывшего президента в скандал вокруг Эпштейна", – пишет Washington Examiner, отмечая, что ни пресс-секретарь Билла Клинтона, ни Clinton Foundation не отвечают на запросы газеты о предоставлении комментариев.



В особняке Эпштейна на Манхэттене обнаружена странная картина, которая породила "тысячу теорий заговора", сообщает сайт artnet.com. На картине изображен Билл Клинтон в синем женском платье (намек на Монику Левински) и в красных туфлях на высоких каблуках. "Нью-Йорк пост" пишет, что эта картина под названием Parsing Bill бросалась в глаза всем, кто заходил в особняк: "Все, кто это видел, смеялись и ухмылялись".



Первые контакты Билла Клинтона и Джеффри Эпштейна были отмечены еще в 1993 году, когда Эпштейн пожертвовал 10 000 долларов Исторической ассоциации Белого дома и принял участие в приеме доноров, организованном Биллом и Хиллари Клинтон", – сообщает The Daily Beast. Вместе с Эпштейном Белый дом посетила и организатор его секс-трафика Гислейн Максвелл.

Журналисты выяснили, что в американскую большую политику и в Белый дом миллиардера-педофила ввел сэр Эвелин Роберт де Ротшильд через свою супругу Линн Форестер де Ротшильд. В библиотеке Клинтона есть письмо госпожи де Ротшильд Биллу Клинтону, в котором она благодарит того за разговор с Эпштейном.



В "черном блокноте" Эпштейна, куда он заносил людей, связанных с секс-трафиком, есть принц Эндрю, герцог Йоркский. Имена, перечисленные в "черной книге" Эпштейна, широко известны, о них впервые сообщил Gawker еще в 2015 году, пишет Business Insider. Среди них – бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак; сенатор Эдвард Кеннеди; магнат супермаркетов Рон Беркл; внук голливудского магната Лью Вассермана агент по спорту и развлечениям Кейси Вассерман; защищавший Эпштейна в суде адвокат Алан Дершовиц; бывший министр финансов США, член Бильдербергского клуба Ларри Саммерс; ученик Ноама Хомски лингвист Стивен Пинкер; актеры Алек Болдуин, Кортни Лав и другие.



О последствиях своей интимной дружбы с Джеффри Эпштейном приходится сегодня тревожиться не только супружеской чете Клинтонов. Бывший федеральный прокурор Джейкоб Френкель заявил агентству Bloomberg, что было бы лучше, если бы все, кто летал на частном самолете Эпштейна, посетили министерство юстиции и рассказали о том, что они знают, а не заставляли правоохранительные органы разыскивать их. В Америке существует огромная разница между добровольным и принудительным сотрудничеством со следствием. Источник - fondsk.ru

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