За полгода из Казахстана эмигрировали 20,1 тысячи человек. Рост - 16%

20:50 19.08.2019

Опубликовано: 16 Августа 2019 Автор: Арман ЖАНОВ | Алматы



C января по июнь из Казахстана эмигрировали 20,1 тысячи человек, что на 16,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время в нашу страну прибыли 5,6 тысячи человек – на 11,3% меньше, чем годом ранее.

В этом году республику в основном покинули горожане – 16,8 тысячи человек, из сельской местности в другие государства переехали 3,2 тысячи, сообщает мониторинговое агентство Еnergyprom. В прошлом году из Казахстана уехали 41,9 тысячи человек, приехали 12,7 тысячи.

Наша страна по-прежнему фиксирует отрицательное сальдо миграции с Россией и Беларусью. Отрицательное сальдо сложилось также с Германией, США, Израилем и Канадой, а положительное – с Китаем, Монголией, Ираном, Грузией, Турцией и странами СНГ. Традиционно большинство эмигрантов уезжает в Россию – за полгода выбыли 17,7 тысячи человек. В Германию в этом году уехали 1,2 тысячи человек, в Узбекистан – 151. Большинство иммигрантов прибывает в нашу республику из Узбекистана (2,2 тысячи человек), России (1,5 тысячи) и Китая (395).