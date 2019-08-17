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Новая эра России и Китая. Спасибо США, - Сян Ланьсинь
04:24 20.08.2019

Новая эра России и Китая. Спасибо США

Сян Ланьсинь
профессор мировой истории и политики в Академическом Институте международных исследований и проблем развития в Женеве.

Резюме: Долгое время западные комментаторы не воспринимали российско-китайские отношения всерьез. В аналитических выкладках они исходили из традиционного представления об их хрупкости.

Долгое время западные комментаторы не воспринимали российско-китайские отношения всерьез. В аналитических выкладках они исходили из традиционного представления об их хрупкости. У России есть Евразийский экономический союз, который считается эфемерным и конъюнктурным образованием. В Китае со времен коммунистической революции существует большое недоверие к России, олицетворением которого является отчуждение, зародившееся между Мао и Сталиным. Но в нынешних обстоятельствах такая логика уже не выдерживает критики.

Визит президента Си Цзиньпина в Россию в июне 2019 г. ознаменовал начало новой эры всестороннего стратегического сотрудничества. Каково ее содержание? В соответствии с официальной совместной декларацией оно включает необходимость защиты многосторонности, мировой системы торговли, престижа ООН и суверенных прав государств. Но более интересно, что обе стороны впервые решили сотрудничать в целом ряде областей – не только в торгово-инвестиционной сфере, но и в разработке технологий, в том числе информационных, чтобы покончить с монополией, которую в этой области уже долго удерживают США. Кроме того, понятие "новая эра" отражает основополагающие изменения в международной системе, начавшиеся в связи с осуществлением стратегии "Америка прежде всего", выдвинутой президентом Дональдом Трампом.

Углубление китайско-российского сотрудничества приходится на самый разгар торговой войны, которую развязал с Китаем американский президент. Появление концепции "новой эры" – своего рода призыв к возрождению ключевых ценностей, воплощенных в "старой" системе. Винить в собственных проблемах других – один из старейших приемов, бытовавший еще в седой древности и доживший до наших дней. Это эффективный способ отвлечения от внутренних политических сложностей. Его типичные признаки – использование полуправды, неточных данных и сфабрикованных примеров. Такую тактику с успехом применял Адольф Гитлер, чтобы обеспечить народную поддержку своим авантюрам. Во всех бедах Германии он винил Версальский мирный договор. Но Гитлер хотя бы поносил "неравноправный" договор, навязанный Германии иностранными державами. Дональд Трамп же нападает на Бреттон-Вудскую систему, созданную самими США. Вопрос в том, помогут ли поиски козла отпущения справиться с внутренними проблемами Америки? Ответ зависит от того, насколько правилен экономический диагноз "доктора Трампа".

Антикитайский "лагерь убийц дракона" возглавляют иррациональные экономисты вроде Питера Наварро и отъявленные ястребы из служб нацбезопасности. Наварро, которого Трамп сделал советником по торговле, давно пропагандирует идею о том, что США уступили превосходство Китаю ради краткосрочных экономических выгод. Но такое обвинение абсурдно!

В другом лагере – "любителей обниматься с пандами" – предавались разным фантазиям в отношении Китая вроде теории "конвергенции": им хочется верить, что две системы – Китай и Запад – в итоге станут двигаться в одном направлении. Только Китай открылся миру уже четыре десятилетия назад, а все как оставалось на своих местах, так и остается. Впрочем, "обнимающие" хотя бы имеют представление об истории и культуре Китая и национальном унижении, которое выпало на его долю. Поэтому, как они считают, Китай следует рассматривать в качестве "особого случая": это развивающаяся держава, извлекшая уроки из своего недавнего прошлого и потому озабоченная обеспечением национальной безопасности.

Что касается России, то с ней администрация Трампа не только разорвала большинство договоров в области контроля над вооружениями, но также считает одним из основных своих соперников. Американская команда специалистов по нацбезопасности, возглавляемая идейными ястребами вроде Майка Пенса и Майкла Помпео, изо всех сил старается возродить политику стратегического сдерживания, применявшуюся в начале холодной войны. Этот курс зиждется на двух идеях: 1) необходимости смены режима в авторитарных государствах и 2) доктрине упреждающего удара и подготовки к войне с Россией и Китаем задолго до ее начала; война при этом считается неизбежной.

В такой обстановке китайско-российское сотрудничество в масштабах всей планеты остается единственным мощным ограничителем, стоящим на пути опасной тенденции американского государственного эгоизма.

Но есть и хорошие новости. Стратегия Трампа "Америка прежде всего" создала колоссальные проблемы и в рамках трансатлантических отношений. Учитывая, что Запад теперь распался на две половины – шовинистический "Новый Рим" и миролюбивую "Новую Грецию" – на планете обязательно должна возрасти поддержка китайско-российской позиции по миропорядку.

Дональд Трамп не любит практически все, что связано с ЕС. Теперь, когда затеянная Трампом торговая война натыкается на все более серьезные препятствия, в сознание тех, кто занят выработкой политики, похоже, начинает возвращаться чувство реальности. Новая эра китайско-российских отношений совпадает с быстрым упадком авторитета США во всем мире. Америка растранжирила едва ли не все запасы международных неосязаемых активов и мягкой силы, копившиеся на протяжении более семи десятков лет.

Данный материал был опубликован на сайте МДК "Валдай" в июне 2019 года.

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566264240
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