Ritim Haber: Турция и Сирия уже воюют, а Россия все еще загадочно молчит

04:38 20.08.2019

Самолеты проасадовских сил нанесли удары по маршруту следования турецкого военного конвоя. Кризис может выйти за рамки опосредованной войны и перерасти в конфликт ВС Турции и сирийской армии, считает турецкий эксперт в области безопасности Метин Гюрджан. "Кто знает телефон Кремля?" - риторически взывает он, понимая, что только Россия имеет влияние на обе стороны конфликта.



Ritim Haber (Турция): это может перерасти в турецко-сирийский конфликт



Самолеты сил, лояльных режиму Асада, нанесли удары по маршруту следования турецкого военного конвоя. "Кризис может выйти за рамки опосредованной войны и перерасти в конфликт между ВС Турции и сирийской армией", - отметил эксперт в области безопасности Гюрджан.



В Сирии силы режима Башара Асада, нарушая меморандум по Идлибу при поддержке России с воздуха, приблизились к границам города Хан-Шейхун на юге провинции. В течение последней недели силы режима продвигались из сельской местности Хамы к югу от Идлиба и взяли под свой контроль населенный пункт Хабит, высоты Сукейк и Тери, фермы Кефрейдун и Саббагия, а также район Факир, который является одной из точек доступа к границам города Хан-Шейхун.



Таким образом силы режима, пытающиеся окружить город с западного направления, приблизились к его границам и остановились в 500 метрах. Поддерживаемая проиранскими иностранными террористическими группами, а также российскими силами специального назначения и наемниками сирийская армия в ближайшее время может перекрыть трассу М5 Алеппо - Дамаск, которая проходит через Хан-Шейхун.



Атака боевыми самолетами



В сирийской провинции Идлиб силы режима продолжают бомбардировки с применением авиации. Согласно сообщению DHA, боевыми самолетами был атакован и маршрут следования турецкого военного конвоя. Гражданское население вынуждено бежать из региона.



Бомбежки сил режима в Идлибе продолжались всю ночь. Маршрут следования конвоя дополнительной техники и персонала, отправленного ВС Турции в утренние часы на наблюдательные посты номер девять и десять, находящиеся в районе Хан-Шейхуна, также попал под обстрел.



Конвой остановился в безопасном месте



Поскольку атаке подверглась дорога между городами Маарат аль-Нуман и Хан-Шейхун, конвой ВС Турции не смог достичь места назначения и остановился в безопасном месте. Боевыми самолетами обстреливаются жилые районы и дороги в окрестностях Маарет аль-Нумана и Хан-Шейхуна.



"Ситуация может перерасти в конфликт ВС Турции с сирийской армией"



Эксперт в области безопасности Метин Гюрджан (Metin Gurcan) в своем аккаунте в Твиттере прокомментировал напряженность в Идлибе так: "Я слежу за районами к западу от Евфрата с 2016 года. Анкара и Дамаск впервые вступили в такой серьезный армрестлинг на линии Морек - Хан-Шейхун. Кризис может выйти за пределы опосредованной войны и перерасти в конфликт ВС Турции с сирийской армией. Москва загадочно молчит. Кто знает телефон Кремля?"



На атаки из Тель-Рифата был дан ответ



С другой стороны, министерство национальной обороны Турции в заявлении сегодня утром сообщило, что на атаки террористов из Отрядов народной самообороны (YPG) / Рабочей партии Курдистана (РПК), находящихся в Тель-Рифате, в отношении зоны проведения операции "Щит Евфрата" был дан ответ с применением средств огневой поддержки, размещенных в регионе.



В заявлении ведомства в Твиттере говорилось: "На атаки, совершаемые террористами РПК/YPG, находящимися в Тель-Рифате, в отношении наших сил, выполняющих задачи в зоне проведения операции „Щит Евфрата", и открытый ими огонь был дан адекватный ответ с применением наших средств огневой поддержки в регионе. Установленные цели террористов были поражены".



Хан-Шейхун становился мишенью химической атаки



Город Хан-Шейхун прочно закрепился в мировой повестке дня после того, как 4 апреля 2017 года режим Асада устроил там резню с применением химического оружия и убил 100 человек.



7 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе режима Эш-Шайрат. 27 октября 2017 года совместная миссия Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии подтвердила, что атаку совершил режим.



На встрече в Астане 4-5 мая 2017 года Турция, Россия и Иран объявили регион, в который в том числе входит Хан-Шейхун, идлибской зоной деэскалации. Но Хан-Шейхун продолжал быть мишенью массированных атак режима Асада и его сторонников.



Наблюдательный пост ВС Турции



На юго-востоке поселка Морик примерно в десяти километрах к югу от Хан-Шейхуна находится наблюдательный пост ВС Турции.



Сирийская вооруженная оппозиция полагает, что в случае расширения наступления режима наблюдательный пост в Морике окажется под угрозой окружения.