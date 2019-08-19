 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Инцидент на море поставил Японию и Китай на грань столкновения
07:04 20.08.2019

Токио пытается помешать сближению Москвы с Пекином

Владимир Скосырев

19.08.2019

В майских учениях над Восточно-Китайским морем были задействованы китайские истребители JH-7.

Китайские бомбардировщики нацелили ракеты на японские эсминцы в ходе учений в Восточно-Китайском море. Это чрезвычайно опасная акция, заявил Токио. Она показала, что территориальный спор между двумя державами отнюдь не улажен, несмотря на стремление их лидеров совместно противостоять экономическому диктату США.
Происшествие с самолетами Китая и кораблями Японии случилось в мае. Однако Токио не заявлял протест Пекину и ранее не публиковал о нем информацию. Спрашивается, почему. Как передало агентство Kyodo, Япония не хочет, согласно источникам, раскрывать свои методы сбора разведывательных данных и возможности их анализа.
Газета Japan Times называет сообщение об инциденте ошеломляющим, но, как и агентство, не отвечает, казалось бы, на очевидный, вопрос: если держали тайну под замком почти три месяца, то чего ради сняли с нее замок сейчас?
Возможно, мы становимся свидетелями чрезвычайно хитрого хода японской дипломатии. Ведь планируется визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. И Токио молчал ради того, чтобы не портить атмосферу будущей поездки высокого гостя из Поднебесной. Тем более что Пекин тоже кое-что делал для успеха миссии Си. Китайские власти приказали своим рыбакам не вести лов в пределах территориальных вод, омывающих острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Из-за них-то между Японией и Китаем и идет спор в течение многих лет.
Контролирует острова Япония, но она жалуется на вторжения судов КНР. К тому же, по японским данным, Китай стал в одностороннем порядке разрабатывать на дне залежи газа вопреки соглашению 2008 года об их совместном освоении с Японией.

И вот в конце мая несколько китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7 приблизились на расстояние возможного удара к двум японским эсминцам. Команды кораблей не смогли определить, что собирались делать пилоты. Но Силы самообороны Японии перехватили переговоры между китайскими летчиками. Они говорили, что наведут в учебных целях оружие на японские корабли.
Обычно ни одной стране не позволяется наводить оружие на военный объект другой страны во время учений в международных водах, говорит Бонджи Охара, старший научный сотрудник Фонда мира Sasakawa. Некоторые японские чиновники прямо называют действия китайских пилотов провокацией.

Но, может быть, в Токио реагируют на случившееся чересчур эмоционально? Вспомним, что в конце июля российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование над Восточно-Китайским и Японским морями над международными водами, а японские и южнокорейские истребители были подняты в воздух для их перехвата.

В беседе с "НГ" руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил: "В принципе японский премьер-министр Синдзо Абэ, как и Си Цзиньпин, держит курс на укрепление взаимоотношений. Обе страны сталкиваются с экономическим давлением со стороны США. С Китаем дело дошло до торговой войны. На очереди стоит Япония. Несмотря на заявления Абэ и Трампа о нерушимости союза двух стран, президент США считает, что Япония прибегает к нечестной торговой практике и должна пойти на уступки".
По словам эксперта, вот-вот должны начаться переговоры, где Трамп будет выкручивать руки японцам. "Давление Трампа на Японию и Китай заставляет их искать договоренности. Причем Абэ этого давно добивался. Это одна из его главных внешнеполитических целей. Для Японии Китай – главный торговый партнер. В то же время он, согласно документам, представляет собой главную военную угрозу", – сказал эксперт.

С другой стороны, японцы очень боятся сближения Китая с Россией на антияпонской основе. "Это кошмар для японских политиков. Абэ ведь ведет дело к улучшению отношений с Россией не только ради решения территориального вопроса. Он бы хотел немного "оттащить" Россию от Китая", – заключил Кистанов.

Источник - ng.ru
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