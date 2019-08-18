Обокрал фестиваль. Главе общества казахской культуры в России Ерназару Нуриеву грозит до 10 лет за хищение

07:29 20.08.2019

В Москве следователи намерены передать в суд дело главы общества казахской культуры Ерназара Нуриева. Его подозревают в хищении бюджетных денег, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на НТВ.



По данным следствия, в 2016 году на фестиваль казахской песни "Алтын куз" власти Москвы выделили около двух миллионов рублей (11,5 миллиона тенге). Однако не все средства были использованы по назначению. В частности, по условиям договора финалисты конкурса должны были проживать в подмосковной гостинице. Но во время проверки оказалось, что в отеле никто из участников не бывал. А деньги якобы за проживание уже уплачены.В общей сложности, согласно материалам дела, Нуриев присвоил 400 тысяч рублей (2,3 миллиона тенге).В квартире лидера общества казахской культуры прошли обыски. При этом оперативникам и бойцам СОБРа пришлось применить силу, Нуриев не хотел открывать дверь, ее пришлось вскрывать.Пока следователям удалось доказать один эпизод хищения бюджетных денег, и по нему Нуриев признал свою вину. Ему может грозить до 10 лет колонии.

Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/glave-obschestva-kazahskoy-kulturyi-rossii-grozit-10-let-376955/

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz