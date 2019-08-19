Йеменские хуситы сделали шаг к государственности. У мятежников появился свой посол в Иране

07:42 20.08.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



19 авг. 19



Йеменские повстанцы-хуситы объявили о назначении "посла" в Иране. Решение встретило жесткое сопротивление со стороны законно избранного правительства во главе с Абд Раббу Мансуром Хади. Об этом сообщает телеканал Iran International.

Дипломатическим представителем повстанцев, по этим данным, назначен Ибрагим аль-Даилами. Решение было принято через несколько дней после встречи в Тегеране нескольких высокопоставленных представителей движения "Ансар Аллах" (хуситы) и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Напомним, что Иран считается "спонсором" мятежного движения, войну против которого ведут правительственные силы при поддержке аравийских монархий.



Законно признанное правительство Йемена, которое сейчас базируется в Адене, в ответ на решение хуситов опубликовало заявление, назвав это назначение "явным нарушением международного права".

Хуситское правительство в Сане не признается международным сообществом. Однако иранские СМИ сообщают о контактах представителей "Ансар Аллах" с послами Германии, Франции, Великобритании и Италии. Похоже, что европейские столицы пытаются урегулировать вооруженный кризис самостоятельно.