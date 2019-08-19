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Боевики "Хезболлы" окапываются в Америке, - "НГ"
07:45 20.08.2019

Страны Запада могут стать мишенью для терактов "партии Аллаха"

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
19 авг. 19

За заявлениями Хасана Насраллы внимательно следят не только на Ближнем Востоке, но и в западных странах.

Последнее телевизионное выступление генсека ливанской военно-политической организации "Хезболла" Хасана Насраллы не оставило сомнений в том, что в случае конфронтации США с Ираном так называемый шиитский фронт сопротивления поглотит значительную часть Ближнего Востока. И это вопреки спекуляциям об определенной доле самостоятельности группировки. Вместе с тем на Западе растут подозрения, что партия Аллаха хочет сделать мишенью своих атак территорию США и европейских стран – при помощи спящих ячеек. Присутствие "Хезболлы" в Южной Америке только подогревает эти опасения.

В своем выступлении Хасан Насралла пообещал, что "Хезболла", не колеблясь, вступит в войну против США, если иранские позиции подвергнутся нападению.
Есть основания предполагать, что конфликтом в ближневосточных странах дело не ограничится. В настоящее Минюст США продолжает расследовать деятельность сторонников партии Аллаха на американской территории. И речь не только о финансировании. У властей США есть подозрение, что ливанская группировка располагает спящими ячейками в Северной Америке. Подобные опасения породил арест в США одного из оперативников "Хезболлы" Али Курани, который, как говорят материалы дела, изучал устройство аэропортов Нью-Йорка и Торонто, а также следил за объектами военного и разведывательного назначения. Действия задержанного считают одним из этапов подготовки к терактам в Америке.

Для планирования атак на территории других стран у "партии Аллаха" есть широко известная группа специально обученных людей – так называемое Подразделение 910. Израильское издание Haaretz приводит содержание разговора Курани с офицерами Федерального бюро расследований (ФБР), в ходе которого подозреваемый признался в принадлежности к числу оперативников ливанской группировки. Во время допроса Курани, в частности, сказал, что Подразделение 910 находится в подчинении Насраллы, однако первостепенное значение, естественно, имеют приказы из Тегерана. Курани, по собственному признанию, являлся членом спящей ячейки в США. "Будут определенные сценарии, которые потребуют действий со стороны тех, кто принадлежал к ячейке", – говорил он.

Активизация сторонников "Хезболлы" в США, по словам Курани, может произойти в ответ на прямые спецоперации против генсека партии Аллаха или кого-то из иранских лидеров.

Впрочем, основания опасаться за свою безопасность есть и у европейских столиц. Британское издание Daily Telegraph со ссылкой на источник в разведке королевства в июле сообщило о риске терактов "Хезболлы" в Европе. "Иран благодаря боевикам "Хезболлы" имеет возможность совершать теракты в случае конфликта, и это угроза внутреннего характера", – сказал источник. Несмотря на то что для Британии обострение ситуации вокруг Ирана пока не привело ни к каким побочным эффектам, ранее были признаки, что "Хезболла" имеет возможность проведения спецопераций в королевстве. Еще в 2015 году британские правоохранители обнаружили в Лондоне схрон взрывчатых веществ, связанный с "Хезболлой". В частности, были найдены 3 т аммиачной селитры. Этого хватило бы на мощный теракт.

В экспертной среде полагают, что некоторая степень угрозы для США действительно есть, если взять во внимание присутствие "Хезболлы" в Латинской Америке. "Деятельность "Хезболлы" на Южно-Американском континенте хорошо известна, и, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с попыткой этой организации расширить географию своих действий, – заявила "НГ" эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, которая была депутатом израильского Кнессета. – Насколько мне известно, "Хезболла" действует в очень многих странах Южной Америки, в том числе в Мексике, неподалеку от американской границы. Но я ничего не могу сказать про присутствие или деятельность этой организации на территории Соединенных Штатов. Имеют место быть попытки отмывать деньги и использовать фонды и средства, которые находятся в юрисдикции США".
Таким образом, наркокартели, с которыми связана "Хезболла", действуют в США, отмечает эксперт. "Косвенно "Хезболла" – даже если не работает через своих людей в Штатах – имеет отношение к активности наркокартелей и других преступных организаций, которые действуют на территории США, – говорит Светлова. – Когда недавно были введены новые санкции против депутатов ливанского парламента от этой партии, в США было принято решение заморозить все их активы в Соединенных Штатах. Это значит, что у них есть эти активы, есть какое-то имущество и банковские счета, которые они использовали для того, чтобы выступать в качестве связующего звена с теми или иными преступными организациями, которые действуют на территории Южной Америки, превращая Северную Америку в рынок сбыта наркотиков и место для всяких других видов преступной деятельности".

Присутствие группировки было хорошо заметно в треугольнике между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. Местные власти подозревают "партию Аллаха" в торговле кокаином и контрабандой оружия. Причем, по их оценкам, в этой деятельности могут быть замешаны ливанские граждане, обладающие дипломатическим иммунитетом. Экс-постпред США при Организации американских государств Роджер Норьега, выступая перед Конгрессом в 2011 году, говорил что у Ирана есть "свои люди" в как минимум 12 латиноамериканских странах.

Отчасти в качестве доказательства присутствия "партии Аллаха" в Западном полушарии упоминаются теракты, которые потрясли Аргентину в 1990-х . Так, в 1992-м в Буэнос-Айресе боевики ливанской группировки подорвали припаркованный у израильской дипмиссии автомобиль. А в 1994-м взрывное устройство сработало в здании Аргентинского еврейского культурного центра.

Источник - ng.ru
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