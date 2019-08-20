"Остров оргий" Билла Клинтона и кампания Хиллари

08:41 20.08.2019 Фонд американского семейства Клинтонов – масштабный преступный сговор и теневой фонд для мошенников

20.08.2019 / американский империализм



Дмитрий Перетолчин, izdanie.info, 19 августа



Американские журналисты выявили слабое место в избирательной кампании супруги экс-президента США Хиллари Клинтон



Фонд американского семейства Клинтонов – масштабный преступный сговор и теневой фонд для мошенников. Жертвами махинаторов стали тысячи честных людей, пожертвовавших денежные средства, уверенные в том, что они будут использоваться в благотворительных целях. Об этом пишет известный политический обозреватель, журналист и писатель Джером Корси в выходящей в августе книге "Партнеры по преступлению". Содержание книги преждевременно раскрыли журналисты "Daily Mail" в статье, посвященной финансовым скандалам вокруг кандидата в Президенты США Хиллари Клинтон, с пометкой: "эксклюзив".



Корси утверждает, что мошеннические схемы обогатили чету Клинтонов на сотни миллионов долларов США, увеличили капитал Фонда на 2 млрд долларов, еще один млрд привлекли для президентской кампании Хиллари. Один из источников обогащения в цифрах с шести- и семизначными нулями – взятки, проведенные через Фонд под условным названием "заплати другу".

Причем часть средств используется для подкупа владеющих информацией о сексуальных похождениях Клинтона. Например, скандал с Моникой Левински обошелся Биллу в 10,6 млн долларов, потраченных только на адвокатов.



В течение 14 лет, начиная с 2001 года, американская семья заработала 230 млн долларов. Помогло и то, что Хиллари находилась некоторое время на посту госсекретаря. Билл читал лекции, а Хиллари платила ему гонорары. За 11 выступлений Клинтон заработал полмиллиона долларов, а на замечание журналиста ответил так:

"Мне же надо чем-то платить по счетам. Пару часов в день я трачу на исследования. Людям нравится меня слушать".



Индийская кампания



Послушали Клинтона и тогда, когда он после скандальной отставки в 2001 году подключился к организации, члены которой надеялись собрать 50 млн долларов на строительство разрушенных землетрясением сотен деревень в Индии. После визита в страну слонов и махараджей Клинтон стал почетным председателем нового Американо-индийского фонда (АИФ). Якобы по просьбе общественности фонд начал сборы. Доказательств того, что мероприятие было санкционировано Налоговым управлением США или властей ключевых американских штатов Корси не нашел.



В 2012 году близкого друга Билла, бывшего члена Совета директоров АИФа Раджата Гупта признали виновным в торговле инсайдерской информацией и приговорили к двум годам лишения свободы. Уходя с поста директора консалтингового гиганта "McKinsey&Companey" в 2003 году, он назначил на должность консультанта с шестизначной зарплатой 23-летнюю Челси Клинтон. Выпускницу Оксфорда без опыта работы.



Винод Гупта и Билл Клинтон



Еще один соучредитель АИФа, Винод Гупта, владел компанией "InfoUSA" и использовал ее средства на оплату роскошного образа жизни. В СМИ называют цифру, близкую к 9,5 млн долларов. В 2005 году Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, летала на частных самолетах Винода по личным делам. А по возвращению из одной такой "рабочей поездки" предоставила Сенату счет в 858 долларов за перелеты. Билл Клинтон в 2001 году заработал в "InfoUSA" 3 млн долларов, находясь в должности консультанта, а также получил опцион на 100 тысяч акций.

"В то время как Клинтоны хотят представить свои усилия по сбору средств для Индии как благородный порыв, факты говорят о том, что лучшее объяснение – это стремление воспользоваться удобным случаем, чтобы извлечь выгоду", - пишет Корси.



Аналитик с Уолл-Стрит Чарльз Ортел, изучавший деятельность Фонда Клинтонов, заявил, что Билл разработал методику использования стихийных бедствий и эпидемий для сбора пожертвований на сотни миллионов. Средства "при слабой регулятивной среде" могут использоваться в личных целях. Например, для финансирования избирательной кампании Хиллари. И сопоставимые средства, уверен Ортел, из благотворительных фондов помощи пострадавшим от землетрясения в Индии пропали.



Пока Фонд экс-президента США осуществлял свою деятельность без аудиторского контроля, в результате мошенничества было получено более 200 млн долларов в политических и личных целях. АИФ по версии Ортела мог использоваться как прикрытие для привлечения пожертвований.



Остров оргий в океане есть



Президентский Фонд "Уильяма Клинтона" финансировал библиотеку бывшего главы государства в Арканзасе. Затем он превратился в фонд Клинтона, а в 2015 году стал фондом Билла, Хиллари и Челси Клинтон. Хиллари начала вторую президентскую кампанию.

Новой ипостасью фонда стала "Глобальная инициатива Клинтона" (Clinton Global Initiative, CGI). Цель: решение глобальных проблем посредством объединения влиятельных людей. Ежегодная встреча участников в рамках организации обходится каждому в 20 тысяч долларов. Круглые суммы пожертвований дают по умолчанию право сфотографироваться с Клинтоном и гарантируют мгновенный рост доверия. Спонсоров уверяют в том, что они получают выгоду от внешнеполитического влияния и возможностей Клинтонов.



Рон Беркли и Билл Клинтон



Поверил в это и владелец сети супермаркетов и компании "Yucaipa", специализирующейся на возобновляемых источниках энергии, Рон Беркли. Предприниматель жертвовал сотни тысяч долларов на избирательные кампании Хиллари. Когда последняя, будучи сенатором от Нью-Йорка, раскрыла свои доходы за 2000-2007 годы, выяснилось, что Беркли заплатил Клинтону 15 млн долларов за консультации в период с 2003 по 2007 годы.



В то время Билл Клинтон летал на боинге 757 Беркли, который нецензурно прозвали "Air F**k One". Другой частный самолет, который любил использовать Клинтон, носил имя "Лолита Экспресс" и принадлежал осужденному за педофилию миллиардеру Джефри Эпстайну. Последний, к слову, летал на Виргинские острова в компании с несовершеннолетними подругами.



С 2001 по 2003 год Клинтон совершил 26 перелетов на "Лолите". Назвали самолет именем набоковской героини потому, пишет Корси, что в салоне была огромная кровать, предназначенная для групповых мероприятий. При заполнении деклараций пассажиров женского пола указывали по инициалам или по имени, одно из которых всегда было "Татьяна". Миллиардер Эпстайн пользовался услугами торговцев людьми, которые находили для него девочек не старше 12 лет. Клинтон принимал участие в полетах на "остров оргий" в обход спецслужб, что следует из бортовых журналов, переданных в Федеральное управление гражданской авиации. Например, в 2002 году он полетел в "азиатское турне".



Джеффри Эпстайн



До 2015 года Эпстайн был одним из крупнейших спонсоров Фонда Клинтонов. Потом полиция Палм-Бич начала расследование, ему предъявили обвинение в педофилии. Потерпевшая 13-летняя девочка дала показания, что посетила дом Эпстайна, ожидая платной фотосессии, но вместо этого стала жертвой действий сексуального характера. Вирджиния Робертс в суде заявила, что подростком была секс-рабыней и видела на "острове оргий" Билла Клинтона.



Беркли в "поставке" несовершеннолетних девушек на борт самолета "Air F**k One" не обвинялся. Дружба с Клинтоном продлилась до 2016 года, когда Беркли поддержал действующего губернатора Огайо Джона Ричарда Кейсика.

"Насколько бы сильно я ни любил Гора, Керри и Хиллари, никто никогда не может вспомнить, за что именно они выступают. Они не выигрывают из-за своего мировоззрения – они слишком его усложняют. Не способны они расположить к себе", - заявил он.



Билл и казахская сделка



В 2005 году канадский финансист Фрэнк Джустра, специализирующийся на горнодобывающей промышленности, пожертвовал в Фонд Клинтона 31,1 млн долларов, а также дополнительные 100 млн долларов. Очевидно, заставили Джустру сделать весомый вклад и крепко сдружиться с Клинтонами денежными цепями некоторые обстоятельства. При содействии Клинтона была заключена сделка в области атомной энергетики в Казахстане.



На встрече с Президентом Нурсултаном Назарбаевым Джустра стремился получить эксклюзивные права на приобретение по выгодной цене трех проектов по разработке урановых рудников, контролируемых государственным агентством по атомной энергии "Казатомпром". Биллу должны были заплатить за связи в Казахстане, а также за то, что все препятствия в США убрала бы Хилари.



"Эти деньги чета Клинтонов получила бы уже привычным способом: официально было заявлено, что это или шестизначный гонорар за выступление Билла, или же семизначное "пожертвование" в Фонд Клинтона. Остальные же средства должны были негласно пройти через подставную компанию Клинтона и поступить на резервный счет банка, не являющегося членом Федеральной резервной системы", - пишет Корси. Клинтон открыл счет в WJC ("Уильям Джефферсон Клинтон") в компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Делавэре.



В 2006 году Джустра снова отблагодарил Клинтона, организовав в Торонто вечеринку по случаю 60-летия Билла. Фонд получил "пожертвование" в размере 21 млн долларов США, однако в отчетах цифры "не засветили".



Клинтонов спасает Шалала



В скандал вокруг частного почтового сервера Хиллари Клинтон оказалась вовлечена ее помощница Хума Абедин. Ее аккаунт, с помощью которого она вела служебную переписку, был зарегистрирован на сервере Клинтон, что необычно. Сенатор от штата Айова Чак Грассли обратился к директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой подтвердить, что офис генпрокурора начал расследование возможных противоправных действий со стороны Абедин.



Хума Абедин и Хиллари Клинтон



Корси пишет, что летом 2012 года Абедин работала в должности "специального государственного служащего" в консалтинговой фирме с частичной занятостью. Дорабатывала последние месяцы в госдепартаменте США и одновременно трудилась в международной консалтинговой компании "Teneo". Также она работала консультантом Хиллари и получала государственное жалование в размере 135 тысяч долларов.

Фонд Клинтона решили оградить от возможных скандалов и в 2013 году на должность вице-председателя совета директоров назначили Челси Клинтон. Компания "Teneo" подыскивала клиентов для "Глобальной инициативы Клинтона" и получала ежемесячные гонорары в размере более 250 000 долларов. "Teneo" и Фонд Клинтона осуществляли "двойную опеку" над клиентами, которые платили за возможную выгоду от знакомства с супружеской парой политиков.



Директор-распорядитель Фонда и близкий друг Клинтона Эрик Брейвермен покинул пост, а Челси оказалась недостаточно сильна, чтобы опустить концы в воду. В 2015 году Фонд возглавила бывший министр здравоохранения и социальных служб США Донна Шалала. Фонд попал под пристальный контроль из-за активной деятельности по привлечению средств и крупных пожертвований от спонсоров за пределами США. Задача Шалалы заключается в том, чтобы "скрывать незаконные махинации Фонда Клинтона, пока Хиллари не обоснуется в Белом Доме", уверен Корси. В случае, если Хиллари изберут президентом США, семья будет защищена в случае проведения расследования в отношении Фонда.



Челси, дочка



Фонд оплачивал культурную программу Челси Клинтон, на каникулах посетивших эксклюзивный курорт "Amanyara Resort" на островах Теркс и Кайкос. Номер в гостинице стоит от 1500 долларов за сутки в межсезонье и 34 тысячи долларов в сезон. Ночь в гостинице – дороже годовой зарплаты американского рабочего за год.



Челси активно участвует в предвыборной кампании матери, а после нападок в адрес кандидата от Демократической партии Берни Сандерса превратилась в очередного "политикана", пишет в журнале "Atkantic" Мишель Коттл. По мнению политических обозревателей Челси стала новым боевым псом Хиллари.

В Фонд Клинтона Челси привела мужа Марка Мезвински. Он освоил правила игры и обратился к Клинтон с просьбой организовать ему встречу с представителями госдепа. Об этом стало известно из одного из электронных писем, содержащих закрытую информацию, хранившихся на частном почтовом сервере Хиллари.

"Необходимо запустить кампанию в национальном масштабе под лозунгом "Закроем Фонд Клинтона" для того, чтобы помешать любому другому главе государства воспользоваться преступной схемой семьи Клинтон и основать после своего ухода с поста собственный "благотворительный" фонд для личного обогащения", - считает Корси.



Откуда деньги, Билл?



Треть от всех спонсоров Фонда Клинтона составляют иностранцы. Они вносят пожертвования в размере более 1 млн долларов. Из Кувейта, Катара, Омана в Фонд поступают до 5 млн долларов. Из Саудовской Аравии – от 10 до 25 млн долларов.



К индивидуальным спонсорам относятся Денис Рич (жена амнистированного Клинтоном Марка Рича, от 250 до 500 тыс долларов), Иссам Фарес (бывший зам премьер-министра Ливана, сторонник "Хезболлы" и президента Сирии Башара Асада, от 1 до 5 млн долларов), Шейх Зайед бен Султан аль-Нахайян (экс-президент ОАЭ, семья которого основала центр-убежище для отрицающих "Холокост" лиц, от 1 до 5 млн долларов). Не забывают про Клинтона и давние друзья. Фрэнк Джустра вносит от 10 до 25 млн долларов, возможно, "сверху" - еще 100 млн долларов. Винод Гупта – от 250 до 500 тысяч долларов США. Источник - izdanie.info

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