Учителей Хорезма обязали купить на свои школьную мебель и прочий инвентарь

09:17 20.08.2019

В Хорезме учителей обязали купить школьную мебель и жалюзи за свой счет



30-я русскоязычная школа в городе Ургенче считается одной из самых престижных в Хорезмской области.

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Учителя русскоязычной школы №30 в городе Ургенче Хорезмской области Узбекистана пожаловались на то, что руководство школы предупредило их, что почти 30 процентов из августовской зарплаты будет удержано для покупки жалюзи и мебели для школьных классов.



Учителя отправили в редакцию аудиозапись собрания, в ходе которого обсуждался вопрос о покупке жалюзи и мебели для школьных классов. На аудиозаписи голос, предположительно, принадлежащий директору школы Пулату Орозову, говорит учителям, что для покупки жалюзи и школьных стендов требуется 20 миллионов сумов (2105 долларов), которые нужно собрать из августовской зарплаты учителей.

В распоряжении редакции "Озодлика" оказался и список с фамилиями более тридцати учителей 30-й ургенчской школы, в котором приводится заработная плата каждого из учителей и сумма, которую они должны сдать руководству школы.



Учителя школы заявили, что их коллегам, возразившим против подобных поборов, пригрозили увольнением или сокращением часов по предметам. Одна из учительниц 30-й школы, попросившая не разглашать ее имени из-за опасений быть уволенной, говорит, что удержания из зарплаты учителей происходят постоянно.

– Деньгами распоряжается наш директор. Кроме того, нас просят написать расписки о том, что мы сдаем эти деньги по собственной воле. А на самом деле, это чистой воды коррупция. Нам не жалко своих денег для школы, но кто даст нам гарантию того, что эти деньги не уходят в карман директора или кого-то другого?, – говорит одна из учительниц школы №30 в городе Ургенче.

​Другая учительница этой школы говорит, что накануне визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в город Ургенч, городская администрация собрала с учителей деньги для обновления школьного интерьера. Однако высокопоставленный гость в школу так и не пожаловал.



– Руководство школы подняло такой шум из-за возможного приезда Медведева. Тогда нас заставили купить новые жалюзи. А теперь требуют, чтобы мы постирали их, и снова собрали деньги на новые. Но куда уходят наши деньги, мы не знаем? Никто перед нами не отчитывается, – возмущается учительница.



Директор школы Пулат Орозов категорически опроверг информацию о сборе денег из зарплаты учителей. "Это полная чушь, мы не будем удерживать деньги из зарплаты учителей, я гарантирую вам. В понедельник я соберу их всех и сообщу, что зарплату они получат в полном объеме", – сказал он. Однако он не стал комментировать аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на его голос, требует от учителей собрать деньги на школьную мебель и жалюзи.