Телеведущий Ерлан Бекхожин возглавил Казгосмедиахолдинг "Хабар"

10:03 20.08.2019

Ерлан Бекхожин стал председателем правления агентства "Хабар", передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу агентства в Facebook. Ранее он возглавлял Телерадиокомплекс Президента.Ерлан Бекхожин родился 1963 году, академик Академии журналистики Республики Казахстан. В разные годы работал ведущим информационной программы "Панорама дня" Казахского радио, комментатором, автором и ведущим программы "Жеті күн". Основатель-собственник и издатель республиканских газет "Литер" и "Айқын" (2003-2009)С 2009 года являлся генеральным директором НАО "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан".