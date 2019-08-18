 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мадам Балаева начала прием каз-челобитчиков. Новации каз-аппарата
10:15 20.08.2019

Учреждение Главой государства специального отдела для контроля работы с обращениями граждан и наделение его руководителя статусом помощника Президента население восприняло с большим воодушевлением. Это продемонстрировал прошедший в Караганде прием граждан, организованный помощником Президента Аидой Балаевой, на котором за один день удалось принять более ста человек.Часть обращений удавалось рассмотреть на месте, дав соответствующие поручения присутствовавшему на встрече руководству областного акимата, прокуратуры и других органов власти, часть - взять под контроль. При этом вопросы были самого широкого спектра – от начисления адресной социальной помощи и выделения жилья до защиты интересов лиц с ограниченными возможностями и статуса журналистов. Критика граждан затрагивала и вопросы качества медицинских услуг и обеспечения лекарственными препаратами. В связи с чем было дано поручение провести комплексную аттестацию медработников и экспертизу системы медобеспечения. На встречу с представителем Президента прибыли даже жители отдаленных районов, чтобы поднять вопросы обеспечения питьевой водой и сотовой связью. Избегая популизма, Аида Балаева предупредила, что вопросы будут решаться исключительно в правовом поле и не будет сухих обещаний, а обеспечение жильем должно осуществляться не за счет ожидающих годами своей очереди граждан.Не ограничиваясь приемом граждан, в рамках поездки помощник Президента провела встречу с представителями неправительственного сектора и творческой интеллигенции области, которые посетовали на нехватку молодых кадров в театральной сфере, проблемы молодых ученых, перспективы развития частных вузов и в целом подняли вопросы, волнующие жителей области.Примечательно, что высокому гостю удалось в рамках одной поездки узнать мнения практически всех социальных групп – от простых жителей до интеллигенции и интеллектуалов, что позволяет получить максимально развернутую картину о состоянии дел в регионе. Судя по открытому диалогу и честному обмену мнениями, карагандинцы могут рассчитывать, что по итогам встречи будут вырабатываться системные меры по улучшению качества их жизни.Аида Балаева подчеркнула, что интерес граждан к этой форме приема граждан является свидетельством высокого уровня доверия населения к власти, поэтому эти встречи будут продолжаться в других регионах и в целом станут регулярными.

Источник - tengrinews.kz
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