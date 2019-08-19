 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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10:15  Мадам Балаева начала прием каз-челобитчиков. Новации каз-аппарата
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07:42  Йеменские хуситы сделали шаг к государственности. У мятежников появился свой посол в Иране
07:32  Когда миром правят клоуны, - Майкл Дженовезе
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Понедельник, 19.08.2019
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12:28  Евразийская хорда, океанское кольцо. Россия и Индия как третья сила нового миропорядка
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Кыргызскую Фондовую биржу временно возглавил Алмазбек Шабданов
10:58 20.08.2019

Сменились президент Кыргызской фондовой биржи и глава совета директоров
19:37, 19 августа 20192 919


- Шабданов Алмазбек Султанбекович назначен временно исполняющим обязанности президента ЗАО "Кыргызская фондовая биржа".
Решением совета директоров ЗАО "КФБ" от 16 августа 2019 года председателем совета директоров ЗАО "КФБ" избран Пирматов Рахатбек Толобаевич, сообщает пресс-служба фонда.
Ранее КФБ возглавлял Ниязов Назар Абилeзимович.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tazabek
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