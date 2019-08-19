Кыргызскую Фондовую биржу временно возглавил Алмазбек Шабданов

10:58 20.08.2019

Сменились президент Кыргызской фондовой биржи и глава совета директоров

19:37, 19 августа 20192 919





- Шабданов Алмазбек Султанбекович назначен временно исполняющим обязанности президента ЗАО "Кыргызская фондовая биржа".

Решением совета директоров ЗАО "КФБ" от 16 августа 2019 года председателем совета директоров ЗАО "КФБ" избран Пирматов Рахатбек Толобаевич, сообщает пресс-служба фонда.

Ранее КФБ возглавлял Ниязов Назар Абилeзимович.