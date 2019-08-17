 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.08.2019
13:34  Кто составил "банду четырех": в Гонконге нашли лидеров протестного движения, - "МК"
13:13  Алматинская полиция рапортует, что победила проституцию на улице "красных фонарей" - проспекте Сейфуллина
12:50  На пике Победы бесследно пропали три опытных казахстанских альпиниста
12:35  Бюджет Туркменистана не отвечает минимальным требованиям финансовой прозрачности, - возмущен... Госдеп США
12:02  У родственника Атамбаева нашли смету расходов на массовые беспорядки
11:50  Геологию Казахстана возглавил 33-летний болашакер и лоббист ExxonMobile Жаркешов
11:38  Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги, - А.Бакланов

11:12  У укр-олигархов Таруты и Рината Ахметова технично отжимают бизнес
10:58  Кыргызскую Фондовую биржу временно возглавил Алмазбек Шабданов
10:15  Мадам Балаева начала прием каз-челобитчиков. Новации каз-аппарата
10:03  Телеведущий Ерлан Бекхожин возглавил Казгосмедиахолдинг "Хабар"
09:24  Елбасы воткнул в Казправительство вице-премьером старого верного трайбалиста Сапарбаева
09:17  Учителей Хорезма обязали купить на свои школьную мебель и прочий инвентарь
08:41  "Остров оргий" Билла Клинтона и кампания Хиллари
07:45  Боевики "Хезболлы" окапываются в Америке, - "НГ"
07:42  Йеменские хуситы сделали шаг к государственности. У мятежников появился свой посол в Иране
07:32  Когда миром правят клоуны, - Майкл Дженовезе
07:29  Обокрал фестиваль. Главе общества казахской культуры в России Ерназару Нуриеву грозит до 10 лет за хищение
07:25  Минуя Ормузский пролив. Кризис Персидского залива, - Н.Бобкин
07:04  Инцидент на море поставил Японию и Китай на грань столкновения
04:38  Ritim Haber: Турция и Сирия уже воюют, а Россия все еще загадочно молчит
04:36  До монголов. Взлет и падение империи Тан. Часть 2.
04:24  Новая эра России и Китая. Спасибо США, - Сян Ланьсинь
00:25  Чингисхан и логика исторического момента
Понедельник, 19.08.2019
20:50  За полгода из Казахстана эмигрировали 20,1 тысячи человек. Рост - 16%
20:45  Орудия информационной войны: секреты американских "фабрик мысли"
20:42  Кто убил Джеффри Эпштейна? - В.Прохватилов
19:53  В Узбекистане зарегистрировали фирму "Любая бизнес хороша"
19:46  А теперь, горбатый... Экс-кыр-премьера Бабанова потащили на допросы
19:28  В Бишкек вернулась забытая экс-кыр-крим-принцесса Бермет Акаева-Тойганбаева
19:15  Против экс-узб-принцессы Гульнары Каримовой завели новые уголовные дела
17:57  Мирзиеев учредил Узбфонд развития каракулеводства
13:52  "Свадебный" теракт в Кабуле: кому нужна новая кровь? - С.Тарасов
12:35  Закат демократии. Как свобода сдает позиции в мире, - Лэрри Дэймонд
12:34  Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом, - Д.Мигунов
12:32  "Матерь всех войн": что готовит Трамп Ирану
12:28  Евразийская хорда, океанское кольцо. Россия и Индия как третья сила нового миропорядка
12:27  35 на 35: чем обернется срыв поставок американских истребителей Турции
12:16  Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство (полемика)
12:15  "Мы свой кадр знаем", или о том, кто кого кормит в Узбекистане, - Б.Мусаев
12:14  Экономика против империализма. Схватка гигантов: кто победит, Дональд Трамп или Адам Смит?
12:08  Игра престолов: упражнения в сказочной геополитике, - А.Соловьев
12:06  Протесты в Гонконге скоро закончатся и совсем не так, как хотелось бы их участникам
12:01  Юный боксер-узбекистанец Данил Юлдашев спас людей в Перми
10:38  Гарна жинка. Супруга израиль-премьера Нетаньяху Сара дебоширит в самолете и скандалит по прилету в Киев
09:44  В Казахстане участились "межнационально-трудовые" конфликты
06:37  СССР уничтожили наивные люди, - А.Колесник
06:34  РФ отобрала у своих союзников долю на нефтяном рынке, - "НГ"
06:26  Пекин не считает школы перевоспитания в Синьцзяне концлагерями, - В.Скосырев
06:24  Дамаск и Москва зачищают в Идлибе "русскоязычные" ЧВК
06:22  В узбекском Аккургане милиция применила силу к протестующим торговкам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
У укр-олигархов Таруты и Рината Ахметова технично отжимают бизнес
11:12 20.08.2019

Ринат Ахметов теряет телекоммуникационный актив Укртелеком
Передел собственности на Украине

19 августа 2019

Исполнительная служба Украины арестовала 93% акций Укртелекома за долги ООО ЕСУ перед Ощадбанком в размере 1,8 млрд грн, сообщает ТГ-канал "Разведчик".
Судебные процедуры длились два года: ЕСУ пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочку отменили, арестованные акции Укртелекома будут проданы на публичных торгах для погашения долгов ЕСУ перед банком.
Укртелеком давно готовили под Ахметова: в 2011 году Австрийская инвестиционно-банковская компания Epic, через свою дочернюю компанию EPIC Services Ukraine (ESU) приобрела 92,79% акций ОАО Укртелеком, сменив форму собственности на ПАО.

4 октября 2013 года ПАО Укртелеком стал частью Группы СКМ Рината Ахметова в результате завершения операции покупки 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО ЕСУ на 92,79% акций ПАО Укртелеком.
Есть информация, о том, что сейчас основными претендентами на покупку акций Укртелекома являются: Deutsche Telekom, Telenor Group, Turkcell, структуры Романа Абрамовича, структуры Игоря Коломойского, АФК Система, Вымпелком, Ростелеком и Bank of New York.

-----------------------------------------
Украинский олигарх Сергей Тарута потерял "Индустриальный Союз Донбасса"
Московский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере его компаньона

Пять лет в СИЗО: Одесские "куликовцы" вышли на свободу
Московский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч 4 ст 159 УК РФ) генерального директора корпорации Индустриальный Союз Донбасса Олега Мкртчана и приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщает ТГ-канал "Разведчик".
По данным следствия Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств Внешэкономбанка, выделенных для развития корпорации ИСД на сумму $2,5 млрд. Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - Фонда промышленных активов на сумму более 199 млрд рублей.

ИСД был основан в 1995 году в Донецке и объединяет более 40 компаний Украины и других стран, основным активом является Алчевский металлургический комбинат. ИСД входит в число крупнейших транснациональных металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. Производственная мощность заводов, входящих в корпорацию, превышает 10 млн т стали в год, она значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.
Олег Мкртчан владел миноритарным пакетом в 25% акций ИСД, ВЭБ в 2010 году привлек $8 млрд для покупки 50% + две акции ИСД инвесторами во главе с одним из основателей Evraz Александром Катуниным, что позволило корпорации выйти из кризиса. Владельцем примерно 25% акций ИСД является Сергей Тарута, и если ранее его миноритарного пакета акций, доли Мкртчана и контроля над советом директоров хватало для контроля над корпорацией ИСД, то сейчас это уже не имеет смысла. Тарута потерял контроль над всеми активами своей корпорации.

17 августа 2019

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566288720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года №604
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- О мерах по поддержке МСБ
- О мерах по обеспечению безопасности и снижению смертности на дорогах города Алматы
- Минздрав РК: Ситуация по случаю регистрации сибирской язвы в Акмолинской области находится на контроле
- Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги
- СССР выиграл у США гонку за гиперзвук
- "Остров оргий" Билла Клинтона и кампания Хиллари
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  