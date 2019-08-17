У укр-олигархов Таруты и Рината Ахметова технично отжимают бизнес

11:12 20.08.2019

Ринат Ахметов теряет телекоммуникационный актив Укртелеком

Передел собственности на Украине



19 августа 2019



Исполнительная служба Украины арестовала 93% акций Укртелекома за долги ООО ЕСУ перед Ощадбанком в размере 1,8 млрд грн, сообщает ТГ-канал "Разведчик".

Судебные процедуры длились два года: ЕСУ пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочку отменили, арестованные акции Укртелекома будут проданы на публичных торгах для погашения долгов ЕСУ перед банком.

Укртелеком давно готовили под Ахметова: в 2011 году Австрийская инвестиционно-банковская компания Epic, через свою дочернюю компанию EPIC Services Ukraine (ESU) приобрела 92,79% акций ОАО Укртелеком, сменив форму собственности на ПАО.



4 октября 2013 года ПАО Укртелеком стал частью Группы СКМ Рината Ахметова в результате завершения операции покупки 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО ЕСУ на 92,79% акций ПАО Укртелеком.

Есть информация, о том, что сейчас основными претендентами на покупку акций Укртелекома являются: Deutsche Telekom, Telenor Group, Turkcell, структуры Романа Абрамовича, структуры Игоря Коломойского, АФК Система, Вымпелком, Ростелеком и Bank of New York.



-----------------------------------------

Украинский олигарх Сергей Тарута потерял "Индустриальный Союз Донбасса"

Московский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере его компаньона



Пять лет в СИЗО: Одесские "куликовцы" вышли на свободу

Московский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч 4 ст 159 УК РФ) генерального директора корпорации Индустриальный Союз Донбасса Олега Мкртчана и приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщает ТГ-канал "Разведчик".

По данным следствия Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств Внешэкономбанка, выделенных для развития корпорации ИСД на сумму $2,5 млрд. Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - Фонда промышленных активов на сумму более 199 млрд рублей.



ИСД был основан в 1995 году в Донецке и объединяет более 40 компаний Украины и других стран, основным активом является Алчевский металлургический комбинат. ИСД входит в число крупнейших транснациональных металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. Производственная мощность заводов, входящих в корпорацию, превышает 10 млн т стали в год, она значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.

Олег Мкртчан владел миноритарным пакетом в 25% акций ИСД, ВЭБ в 2010 году привлек $8 млрд для покупки 50% + две акции ИСД инвесторами во главе с одним из основателей Evraz Александром Катуниным, что позволило корпорации выйти из кризиса. Владельцем примерно 25% акций ИСД является Сергей Тарута, и если ранее его миноритарного пакета акций, доли Мкртчана и контроля над советом директоров хватало для контроля над корпорацией ИСД, то сейчас это уже не имеет смысла. Тарута потерял контроль над всеми активами своей корпорации.



17 августа 2019