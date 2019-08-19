Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги, - А.Бакланов

11:38 20.08.2019

Саид Гафуров, Правда.Ру, 19 августа



Какова сейчас обстановка и перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке в целом? Почему постоянно ссорятся Саудовская Аравия и Иран? Но почему несмотря на многолетнюю вражду на словах, страшные угрозы и проклятия дело никогда не доходит до серьезных конфликтов? Как все-таки можно обеспечить безопасность вечно горячего региона? Есть ли надежда на замирение давних противников?



На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил востоковед, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

- Андрей Глебович, вы долгое время были послом в Саудовской Аравии. Является ли роль саудовской политики и религиозного влияния деструктивным и дестабилизирующим фактором в Сирии, в Ливане, в Палестине и на всем Ближнем Востоке в целом? Или у них своя правда, они стараются бороться за мир и дружбу, способствовать стабилизации, но со своих позиций?

- Мне кажется, что, по-настоящему опираясь на ислам, нельзя играть деструктивную роль. Значит, они в своих действиях не на ислам опираются, а на какие-то другие политические вещи: собственные устремления и амбиции или привнесенные с Запада влияния. Вообще, между суннитами и шиитами, которых представляют в первую очередь Саудовская Аравия и Иран, всегда были и есть исторические и фактические разногласия.



Сколько между ними натуральных и реальных разногласий и сколько таких разногласий, которые им помогли поиметь? Я бы определил, что 20 реальных и 80 привнесенных, которые они, к сожалению, проглотили. Проглотили и этим сейчас наслаждаются, друг с другом лбами бьются и т. д. Хотя они - и те, и другие - от этого только проигрывают.

Взять хотя бы цены на нефть. Мы об этом обычно не говорим, но и для нас столкновение между саудитами и иранцами - дело-то неприятное. Хотя в Иране не так много нефти выбрасывают на рынок. А теперь вообще санкции. Но важен сам принцип. Или мы сбиваем в кучу всех независимых производителей и ОПЕК+, или эта вся наша формула набекрень идет.



Поэтому мы заинтересованы, чтобы они между собой не ссорились. И ведь такие возможности есть. В период моего пребывания в качестве посла было заметное сближение и между Саудовской Аравией и Ираном. Даже был подготовлен и уже лежал на столе проект соглашения в такой деликатной сфере, как сотрудничество в области безопасности.



Всегда надо очень много пройти ступеней для того, чтобы по безопасности начать сотрудничать. Сделали выставку иранских ковров в Джидде. Там вообще очередей не бывает, но на нее выстроилась очередь. Все хотели посмотреть, а то, что удастся, и купить. То есть в принципе могут они сотрудничать.



Но Западу их все время как-то очень удачно различными вбросами, какими-то страшилками удавалось опять ссорить. Просто удивительно это. ведь саудовская дипломатия - такая опытная и такие выдающиеся люди были там на политической арене. Тем не менее они тоже почему-то идут на поводу. Сейчас иранцы тоже на это покупаются.



Иранцы выходят в какой-то мере из соглашения об ограничениях, которые на них налагались. Зачем они это делают? Ведь до этого была схема, что американцы плохие, они выходят, а все остальные сохраняют. Теперь этого нет. Хотя я их понимаю эмоционально. Им, конечно, все это осточертело. Американцы совершенно нагло вышли, еще какие-то предъявляют требования. Эмоционально их можно понять, но политически - нет. Зря они это делают.

- Это внешнеполитически понять нельзя, а внутриполитически можно.

- Внутриполитически - да. Но это тоже ни к чему, к сожалению. Регионалы в ряде случаев идут на искусно сделанную провокационную линию и покупаются на эти провокации между собой, между собой ссорятся. Это есть тоже. Поэтому здесь элемент искусственности очень большой. И наша дипломатия - сделать так, чтобы все-таки этот элемент искусственности убрать и мирить их между собой.



Только что мы увидели нашу концепцию безопасности в масштабе всего региона Персидского залива. Значит, саудовцы и иранцы должны быть в этой системе, они должны сотрудничать, а не ругаться друг с другом. Вот это наша линия. Она пока идет с большим трудом, но все-таки это возможно.



- Все-таки иногда возникает какое-то странное подозрение, что это вообще такое шоу для иностранцев между Ираном и Саудовской Аравией разыгрывается. На самом деле вообще же не было ни одного прямого выступления. С 1973 года друг другу угрожают, но ни до чего серьезного никогда не было. Хотя с другими, в том числе с американцами, инциденты были, даже сбивали самолеты. Также между Тегераном и Анкарой никогда не было реальных конфликтов, даже в последних войнах в регионе. И видные ваххабитские шейхи регулярно встречаются с уважаемыми аятоллами.



- Сейчас очень хорошая информация пришла как раз по этой теме. Сезон хаджей этого года был недавно совсем. И саудовцы (может быть, это наша пропаганда тоже сыграла свою роль) подчеркнуто хорошо приняли иранцев. Все внешние игроки были настроены, что начнется скандал, и действовали в этом направлении. Но не получилось.

Саудовцы в данном случае проявили необходимую восточную мудрость и хорошо приняли соседей. Потом тоже хорошее продолжение было. Сейчас идут контакты (это не секрет) между руководством Ирана и некоторыми странами Залива. Встречаются даже, например, руководители береговой охраны некоторых арабских стран и Ирана.



Это, конечно, не межгосударственный уровень, но все равно важно. То есть кто-то все-таки пытается какой-то позитив внедрить в это очень сложное месиво взаимного недоверия и урегулировать проблемы, хотя бы начать как-то это делать. Хорошо, что такие люди находятся. И очень хорошо, что эти меры дают положительные результаты.