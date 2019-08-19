Геологию Казахстана возглавил 33-летний болашакер и лоббист ExxonMobile Жаркешов

11:50 20.08.2019

Санжар Жаркешов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

Он будет курировать вопросы геологии.



Постановлением Правительства Республики Казахстан Жаркешов Санжар Серикбаевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. В ведомстве Санжар Жаркешов будет курировать вопросы геологии, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.



Санжар Жаркешов родился 24 октября 1986 года в Карагандинской области. В 2009 году окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Финансы", в 2010 г. - университет Техаса г. Остин (США) по специальности "Нефтегазовый инжиниринг".

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером-исследователем Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга в г. Остин, Техас (США), где работал по 2010 год.

В 2010-2016 годы работал в Корпорации "ExxonMobile" инженером по бурению в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), старшим инженером по бурению в Ирак, главным инженером по бурению в России (о. Сахалин), старшим проектным инженером в г. Атырау.

В 2016-2018 годы - руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании "Merlin ERD" в г. Перт, Шотландия.

С марта 2018 года по настоящее время работал управленческим консультантом и глобальным экспертом нефтяной промышленности в McKinsey and Company, г. Лондон, Великобритания.