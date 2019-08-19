У родственника Атамбаева нашли смету расходов на массовые беспорядки

12:02 20.08.2019

Средства хранились в доме тестя сына Атамбаева.



МВД Киргизии в доме родственника экс-президента Алмазбека Атамбаева обнаружило список расходов на организацию его сторонниками массовых беспорядков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт министерства.



- В ходе обыска были обнаружены листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на сумму 2,225 млн сомов (32 тыс. долларов) и 318 тыс. долларов. По предварительным данным, указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков, - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, эти средства хранились в доме тестя сына Атамбаева. Там же нашли списки получателей денег.



- В настоящее время данные списки тщательно изучаются, и в дальнейшем по ним будет принято законное решение, - отмечает МВД.