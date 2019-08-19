На пике Победы бесследно пропали три опытных казахстанских альпиниста

12:50 20.08.2019

Тургумбаев об альпинистах: Все осложняется тем, что нет их точного местонахождения

МВД РК запросили специальные службы, чтобы определить хотя бы примерное их местонахождение.



В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев отметил, что операцию по спасению казахстанских альпинистов на Тянь-Шане осложняется отсутствием точной информации об их местонахождении, передает корреспондент Zakon.kz.



-В связи с тем, что пик Победы находится на территории Кыргызстана, вчера была создана спасательная операция, получено разрешение от кыргызских пограничников на использование воздушного пространства. Но наш спасательный вертолет, который вчера уже находился у подножья горы, он не смог подняться из-за погодных условий, - сказал он.



По его словам, спасательная операция возобновилась сегодня в 10 часов по местному времени.



- На борту находятся опытные спасатели. Вертолет специально приспособленный для горной местности. Но опять-таки, понимаете, на уровень 6 тысяч метров над уровнем моря ни одно судно не поднимается. Конечно, он поднимется на максимальный уровень. Все это осложняется тем, что точного месторасположения альпинистов нет. Поэтому охват будет более широкий. Мы запросили специальные службы для того, чтобы определить хотя бы примерное их местонахождения, - уточнил Тургумбаев.



Как сообщалось ранее, 20 августа в 08:57 борт Ми-171 Казавиаспаса КЧС МВД РК вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в Кыргызскую Республику для проведения поисково-спасательных работ. На борту находятся три военных альпиниста, которых доставят до базы Инылчек (4500 м). Дальше будут подниматься пешим ходом.

К поисковым работам также подключится группа кыргызских альпинистов.

Напомним, три казахстанских альпиниста пропали в горах Кыргызстана. Они отправились покорять одну из самых трудных вершин - пик Победы, но не вернулись. Связь с ними потеряна. К поискам подключились военные. Операция осложняется плохими погодным условиями, невозможно поднять в воздух и авиацию. Спасатели не теряют надежды, однако шансов найти их живыми все меньше.

Оксана Скибан, Нур-Султан