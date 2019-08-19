Алматинская полиция рапортует, что победила проституцию на улице "красных фонарей" - проспекте Сейфуллина

13:13 20.08.2019

Полицейские рассказали о ситуации на улице "красных фонарей" Алматы

Теперь там встречаются лишь единичные факты промысла жриц любви.



Полицейские Алматы подвели промежуточные итоги борьбы с проституцией на Сейфуллина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

По данным Управления полиции Турксибского района, обстановка на проспекте Сейфуллина, в излюбленных местах пребывания жриц любви, на сегодняшний день стабильная. Такой результат достигнут вследствие проводимых ежедневно локальных рейдовых мероприятий и отработок.



- Напомним, работа в этом направлении была улучшена по поручению Акима города Алматы и Министерства внутренних дел. В мероприятиях задействовали не только участковых инспекторов полиции, но и ресурсы СОБР и общественности, активная часть которой на постоянной основе сигнализировала о местах промысла женщин легкого поведения. Меры воздействия также были приняты и в отношении лиц, предоставляющих помещение заведомо для занятия проституцией, - сообщил начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.



В итоге, по словам спикера, с 1 июля текущего года к ответственности привлечены 29 содержателей притонов, за приставание к гражданам в общественных местах- 289 человек, за мелкое хулиганство – 75 лиц, за распитие спиртных напитков – 248, за нарушение правил благоустройства города – 231 человек и еще 119 лиц призваны к ответу за нарушение правил регистрации, в их числе, к слову, есть и иностранные граждане.

В районном управлении полиции также подчеркнули, что и по сей день встречаются единичные факты промысла проституток. В среднем, в дежурные сутки в подразделение доставляются 5-6 жриц любви.



- Безусловно, наша работа по наведению порядка на проспекте Сейфуллина будет продолжена и впредь. Наряды и пешие патрули, как и прежде, будут нести свою службу круглосуточно, в две смены. Эту работу ни в коем случае не ослабим и даже несмотря на то, что обстановку на данном участке оздоровили и сегодня получаем благоприятные отклики от местных жителей, - подытожил полковник Амантаев.