Кто составил "банду четырех": в Гонконге нашли лидеров протестного движения, - "МК"

13:34 20.08.2019

Пекин уверен: вожди оппозиции действуют по указаниям Вашингтона и Лондона



В Гонконге продолжаются акции протеста – и власти, похоже, занялись поиском виновных. Государственные китайские СМИ окрестили четырех высокопоставленных гонконгских оппозиционеров-демократов "бандой четырех". В этой характеристике содержится отсылка к четверке приближенных Мао, которые после его смерти в 1976 году пытались узурпировать высшую власть, но были арестованы по обвинению в совершении ряда государственных преступлений.



Согласно статье, опубликованной в воскресенье на информационном портале Политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии КНР "Чжунго чанъаньван", в состав гонконгской "банды четырех" входят: медиамагнат Джимми Лай, ветеран борьбы за демократию Гонконга Мартин Ли, бывшая госслужащая со связями в высших кругах США и Великобритании Энсон Чань и глава Гонконгского альянса в поддержку демократического движения в Китае Альберт Хо.



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Китайские чиновники не раз сравнивали сянганские протесты с терроризмом и "цветной революцией", однако обвинения в их организации еще не были предъявлены конкретным людям. Вместе с тем, Пекин сделал предупреждения США и их сторонникам - власти приписывают нарастающие волнения "черной руке" американского влияния. Через кризис в Гонконге и торговую войну Вашингтон, опасающийся, что в скором времени статус крупнейшей экономики мира перейдет к Поднебесной, препятствует созданию азиатской зоны свободной торговли во главе с Китаем, подрывает проект "Нового шелкового пути".



Как настоящие "борцы за демократию" четверо гонконгских оппозиционеров часто встречаются с американскими дипломатами, чиновниками и журналистами. Так, в прошлом месяце вероятный лидер "банды четырех" Джимми Лай в Вашингтоне провел встречу с несколькими высокопоставленными представителями администрации Трампа, включая госсекретаря Майкла Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Бизнесмен и противник коммунизма Джимми Лай - законодатель информационных повестки местных демократических СМИ. В его газете "Пинго жибао" регулярно публикуются материалы с критикой как политики Пекина, так и действий правительства специального административного района Гонконга. Государственные издания Поднебесной уверены, что г-н Лай поддерживает тесные отношения с Генконсульством США в Гонконге и выполняет приказы американских чиновников - вмешиваться в политику региона. За последние пять лет медиамагнат пожертвовал более $6,4 млн "демократическим" партиям Сянгана.

В контактах с Белым Домом также была замечена Энсон Чань: в конце марта она провела переговоры вице-президентом США Майком Пенсом, а 6 августа была замечена в компании сотрудницы генконсульства Соединенных Штатов в Гонконге. Политик также обвиняется в вероятном сговоре с Великобританией. Не секрет, что в прошлом Энсон Чань трудилась в колониальной британской администрации в качестве главы государственной службы Гонконга (в британской колониальной иерархии соответствует должности заместителя губернатора Гонконга). После воссоединения Гонконга с Китаем в 1997 году Энсон Чань продолжала работу на госслужбе, но вскоре ушла в отставку и занялась политикой.



Еще одна ключевая фигура группировки - 81-летний юрист и правозащитник Мартин Ли, широко известный, как "отец гонконгской демократии" и организатор масштабной протестной акции "Оккупируй центральный район", прошедшей в 2014 году. В 1995 году этот представитель гонконгской элиты получил Международную премию по правам человека от Американской ассоциации адвокатов, в 1996 году - Международную премию за свободу, а в 1997 году - Национальную демократическую премию Фонда за демократию. Четвертый в списке - глава Гонконгского альянса в поддержку демократического движения в Китае Альберт Хо, как и его напарник Мартин Ли, оппозиционный политик принимал активное участие в разжигании "революции зонтиков" в Гонконге в 2014 году.

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Кристина Татарникова



№28053 от 20 августа 2019