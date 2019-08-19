Боди-арт по казахски - юрты на грудях и чернильца на попе (фото)

15:20 20.08.2019

Юрты и орнаменты на обнаженных телах. Захватывающий казахстанский боди-арт



Искусство боди-арта позволяет не только создать необычный и яркий образ на теле модели, но и подчеркнуть естественную красоту человека. Художники смело превращают человеческие тела в шедевры, которыми можно подолгу любоваться, и нередко переступают грань между приличиями и так называемым уятом. TengriMIX расскажет об изумительных работах казахстанских мастеров боди-арта, мимо которых невозможно пройти.



Алматинка Анастасия Доронина увлеклась боди-артом в 2004 году. Через девять лет она решила объединить художников и организовала фестиваль, который проводится уже в пятый раз.



"В нем попробовать свои силы может любой желающий. В первый год участвовал известный художник Руслан Аканаев, я переносила на тела моделей его картины", - говорит Анастасия.



Как подчеркивает мастер, половина успеха зависит от самой модели.



"Художник воплощает идею, а всю ее красоту демонстрирует модель. Для меня это самое тонкое и тяжелое искусство. Когда мы берем лист бумаги, мы можем нарисовать все что угодно, потому что есть неподвижная плоскость. А здесь учитывается все: изгибы, линии и даже цвет тела, разные формы, характер человека, то, что ему нужно подышать, шевельнуться. Для получения результата ты вкладываешь около 10 часов труда. Но после показа модель идет в душ, и на этом твое искусство заканчивается", - поясняет алматинка.



Да, изображения изумляют. Только многих настораживает, что они на оголенных телах. И когда у груди располагается юрта, а на животе - национальные инструменты, многие задумываются: "Неужели художникам больше нечего было нарисовать?"



Но мы с удовольствием вносим национальные нотки в картины, передавая через изображения культуру и традиции нашей родины. Однако эта тема настолько щекотливая, что часто мнения разделяются на "керемет" и "уят", - отмечает Анастасия.



В этой своей работе Анастасия хотела показать, что боди-арт весьма гармонично смотрится и на телах мужчин. К примеру, на этого молодого человека ушло всего 10 минут. Мастер намочила ладони разными красками, потрогала его тело - и боди-арт был готов.



Сейчас в основном девушка занимается имитацией татуировок. Она рисует тату так, что его сложно отличить от настоящего.



"Это очень удобно, когда человек хочет татуировку, однако не желает делать ее на всю жизнь. Либо она помогает определиться с дизайном, посмотреть, как она будет выглядеть на его теле. К нам приходила женщина после удаления груди из-за рака. Она хотела закрыть свои шрамы татуировками. Призналась, что не может смотреть на себя в зеркале, психологически сложно. Путем боди-арта мы нарисовали ей рисунки на шрамах, закрыли их. Ей очень понравилось, после нас она отправилась в тату-салон", - делится собеседница.



Виктория Станевич из Алматы также любит демонстрировать этнические элементы в своих работах.



Мастер неоднократно выигрывала престижные награды. В 2012 году она стала чемпионкой Казахстана по боди-арту. В 2013 году в Москве на чемпионате Европы она получила серебряную медаль. Через два года в Париже на чемпионате Европы мастер завоевала золото. В 2016 году на чемпионате мира в Сеуле она тоже стала победительницей, представив национальные образы.



"Боди-арт дает возможность для творческого полета. Это профессия, которая требует вдохновения. Я люблю такие цвета, как бордо, сине-бирюзовый. Хотя всегда хочется максимум ярких красок. Для меня рисовать на теле человека несложно. Однако есть нюансы - кожа, пропорции тела, чтобы понимать, как выполнить растушевку", - уточнила художница.



"Мы вступаем в так называемый баттл с коллегами. Все преподносится красиво и с креативом. Зрители с интересом разглядывают даже детали в изображениях. Этот вид искусства хорошо привлекает внимание", - добавляет собеседница.



А Алена Дубовицкая из Алматы любит разрисовывать животики беременных женщин.



"Пять лет назад, когда была в положении, я нарисовала на своем животе голубоглазую балерину. А сейчас моя дочка танцует рядом со мной. Мне очень нравится работать с беременными, у них особенная энергетика, они позитивные, ласковые, благодаря этому взаимодействию тоже наполняешься положительными эмоциями", - говорит Алена.



Дамам в положении, желающим получить рисунок, художница советует это делать в сроки с 32-й по 36-ю недели, когда живот достаточно большой, а до родов не так близко. Бывали такие случаи, когда приходилось отменять фотосъемку, потому что женщины, не доехав до студии, отправлялись в роддом.



Обычно клиенты в таком положении любят нежные цвета и образы. Они предпочитают рисовать кроху таким, каким хотели бы его видеть. И, как заявляет автор, очень часто созданные на рисунке образы и характеры детей совпадают.



"Мы с мамой договариваемся, какого цвета глазки сделать, какими нарисовать волосы. После родов мамочки скидывают фото малышей, там просто копия рисунка с животика", - рассказывает Алена.



В среднем на работу уходит 40 минут. После женщины с удовольствием запечатлевают самый счастливый период жизни.



"Многим интересно данное направление. Это красиво и трогательно, как родители с нетерпением ждут своего малыша. Конечно, не все готовы к необычному подходу. Бывало, когда мне писали: стыдно, как можно беременной показывать живот, еще и разрисовывать его. Мне же кажется, что это счастье, которым хочется делиться", - считает Алена Дубовицкая.



Пока одни осуждают якобы откровенные и эротические работы, художники не сдерживают эмоций и создают необыкновенные образы.



Другие познавательные материалы и добрые истории можно почитать в рубрике "Позитивные новости".



А как вы относитесь к боди-арту? Разрешили бы вы себя разрисовать?



Автор: Сахибам Садырова